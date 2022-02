Premijer Andrej Plenković danas je predstavio mjere protiv inflacije. Jedna od stvari koja bi trebala pomoći građanima u ovim vremenima je i smanjenje PDV-a, a osim nižeg PDV-a na hranu, Plenković je kazao kako se smanjuje PDV i na higijenske uloške i tampone, s 25 na 13 posto. U Hrvatskom saboru već je bilo pokušaja da se PDV na uloške i tampone smanji s 25 na 5 posto, a pokrenula ga je saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, koja je oko sebe tada okupila zastupnice saborske oporbe. Iako im u Saboru inicijativa nije prošla, nekoliko mjeseci kasnije, Vlada je ipak smanjila porez u sklopu paketa mjera.

"Naš zahtjev je bio da se smanji na 5 posto. Ne želim biti u niti jednom trenutku licemjerna i moram reći da načelno pozdravljam i odluku Vlade da se smanji s 25 na 13 posto", rekla nam je Anka Mrak Taritaš kada smo je zamolili za komentar na ovu Vladinu mjeru.

"Neusporedivo bih radije voljela da je na 5. Neću odustati od smanjenja na 5 posto, ali pozdravljam i ovo. Bilo kakvo smanjenje daje olakšicu, ali ovo govori u prilog svemu onome što je bilo u raspravi Vlade i kada smo mi išli u raspravu i kada smo htjeli da to bude krajem godine, Vlada je bila svjesna da to mora napraviti", veli nam saborska zastupnica, dodajući da se to tada nije napravilo samo jer je to bila inicijativa oporbe.

"I dalje ću inzistirati da se smanji na 5 posto i mogli su i sada staviti na pet posto, jer su za neke druge stvari snizili na pet. Ne želim tjerati mak na konac i moram reći da i smanjenje na 13 posto je smanjenje i ide u tom smjeru", zaključuje Anka Mrak Taritaš.

I PaRiter pozdravlja smanjenje poreza

Smanjenje PDV-a na higijenske potrepštine komentirala je i Udruga PaRiter, koja je povodom toga objavila Otvoreno pismo Vladi.

"Pozdravljamo odluku Vlade Republike Hrvatske da proaktivno radi na dokidanju porezne stope od 25 posto na nužne potrepštine, što menstrualne potrepštine apsolutno jesu. Očekujemo da će iduća porezna reforma biti u skladu s preporukama na razini EU, apelima civilnog društva, potrebama i zahtjevima građana/ki kao i dostupnim podacima iz istraživanja i preporukama stručnjakinja – da će u odluci stajati da se porez na menstrualne potrepštine smanjuje na traženih pet posto, kako bi se financijski teret kojeg nose žene što više olakšao", napisali su na svojim službenim stranicama, dodajući i da ih zanima na osnovu kojih podataka i istraživanja je dogovorena stopa od 13 posto te radi li se o studiji koju je Vlada RH najavljivala provesti kako bi se utvrdio razmjer menstrualnog siromaštva u Hrvatskoj.

"Podsjećamo na volju građana i građanki Hrvatske, odnosno njih 24 292, koji su u periodu od dva tjedna potpisali peticiju kojom traže smanjenje poreza na menstrualne potrepštine na 5 posto. Podsjećamo i na niz jedinica lokalne i regionalne samouprave, osnovnoškolskih i srednjoškolskih te visokoobrazovnih institucija koje su odlučile djelovati na smanjenju menstrualnog siromaštva i unutar svojih jedinica djelovanja i/ili institucija osigurale besplatne menstrualne potrepštine", kažu iz Udruge PaRiter.

Podsjećamo, priča o smanjenju poreza pokrenuta je nakon što je Udruga PaRiter objavila veliko istraživanje, iz kojeg je proizašlo da je čak trećina žena u Hrvatskoj prisiljena štedjeti na ulošcima, jer su im preskupi. Dio njih zbog previsokih cijena kupuje manje kvalitetne menstrualne potrepštine, dok više od 10 posto građanki Hrvatske nije u mogućnosti kupiti dovoljno uložaka da bi ih redovito mijenjale. Podjednak postotak njih ne može si priuštiti uloške uopće.