Šest mjeseci trebalo je nadležnima da „do savršenstva“ urede Zakon o obnovi, koji je izglasan prije godinu i nešto sitno dana. I gle čuda – Zakon oko kojeg su se lomila koplja ponovo se našao pod svjetlima reflektora, nakon što je ministar Darko Horvat pompozno najavio izmjene koje će pojednostavniti proces obnove, koji je toliko kompliciran da zbog njega kompletna obnova doslovno stoji.

"Želja je imati proces u kojem u segmentu početka projektiranja i nabave roba i usluga neće potrebno biti generirati niti provjeravati ni jedan status, ni jedan dodatni dokument osim onog što su građani predavali ispunjavajući jednostavni formular zahtjeva", rekao je Horvat.

Prema najavljenim zakonskim izmjenama, građani se oslobađaju plaćanja 20 posto konstrukcijske obnove, a ukida se i zabrana prodaje nekretnine nakon obnove. Također, uvode se europski, iznosom puno viši pragovi javne nabave.

Između ostalog, predfinancirat će se samoobnova, a oni kojima je nekretnina srušena imat će pravo na zamjensku, dok će se nelegalizirani objekti moći najprije obnoviti, a tek onda legalizirati.

Zakon je koncipiran krivo

Nove izmjene koje ministar najavljuje idu u javnu raspravu i nakon javne rasprave idu u hitnu proceduru u Sabor. Iako je uvijek oprezna te čeka materijal koji ide u Sabor, saborska zastupnica GLAS-a i bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš za portal Net.hr prokomentirala je najavljene izmjene Zakona o obnovi.

"Cijeli zakon je koncipiran apsolutno krivo. Kada netko piše zakon koji se odnosi na pojedini slučaj ili pojedinu temu, onda u zakonu mora imati sve alate u rukama i znati što će htjeti“, kaže nam Mrak Taritaš.

Zakon koji je pred godinu i pol donesen i koji je stupio na snagu, se bazirao na procedurama, pojašnjava nam.

"Bio je vrlo kompliciraniji i teži od važećeg Zakona o gradnji. I sad oni ovim Zakonom popravljaju nepopravljivo“, kaže Mrak Taritaš, dodajući da se mora znati što je bio cilj i smisao obnove.

"Obnovu se trebalo podijeliti na nešto što je hitno i to dati i omogućiti ljudima. Ako država želi pomoći, nek da pomoć u novcima i završi priču. Trebalo je kazati „Dat ćemo vam novac pa vi obnovite. Drugo, vezano za ovu konstruktivnu obnovu - od nje biti ništa neće“, smatra saborska zastupnica. Ako se željelo ući u cjelovitu obnovu pojedinog dijela grada, onda se to tako trebalo i posložiti.

Ništa se nije napravilo

"Donesen je Zakon koji to ne regulira, donesen je Zakon koji se bavi samo kompliciranim procedurama, a stvarnosti ne, a sad je ovo opet još jednom jedna šarena laž gdje se obmanjuje ljude i kaže "e sad se još strpite, pa ćemo mi tu sad nešto napraviti“, a to je laž“, rezolutna Mrak Taritaš, koja smatra da je država htjela nešto napraviti, već bi to i napravila.

"Kako se moglo desiti da s nekretnine kojoj je vlasnik država nešto padne? Tu nije trebao ni zakon, ni rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a bome ni postupak legalizacije“, kaže.

Glasanje protiv tog zakona, iako je veoma delikatna tema, nije bilo zbog političkih razloga i argumenata.

"Glasanje protiv je bila poruka – "Zakon je neprovediv“. Ono što sada vidim da se piše i što će biti objavljeno na mrežnim stranicama jer ide u javnu raspravu, to se pokušava poboljšati nepoboljšivo“, smatra Mrak Taritaš.

"Za obnovu zgrada javne namjene, za obnovu zgrada gdje je vlasnik država, pa ne može država reći da su problemi imovinsko-pravni odnosi, da je problem ovo ili ono. Ništa nije problem, a ništa se nije napravilo“, dodaje.

Mrak Taritaš kaže da bi voljela reći nešto drugo, no da je mišljenja da obnove grada Zagreba kojom će se pomoći građanima neće biti.

"Ovo sve što je rečeno je laž“, zaključuje saborska zastupnica Anka Mrak-Taritaš.