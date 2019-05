MRAK: ‘HDZ ima lošu listu, izbori premijeru služe za nešto drugo.’ Che Guevara? ‘Ne pada mi na pamet pankerima govoriti kako da se oblače’

Liderica Glasa za Net.hr govori o izborima, šansama Amsterdamske koalicije, plakatu s Che Guevarom, Plenkoviću i hrvatskoj politici

Anka Mrak Taritaš, liderica stranke Glas, jedna od osnivačica Amsterdamske koalicije, na predstojećim izborima za EU parlament glasačima se ponudila na posljednjem mjestu liste, ali prema nekim predizbornim anketama upravo ona može računati na najveći broj preferencijalnih glasova. U velikom predizbornom intervjuu za Net.hr razgovaramo o očekivanjima na izborima, o pozicioniranju cijele koalicije u političkom spektru, ali i o kaznama Povjerenstva za sukob interesa, te je li joj problem što mladi panker s kojim je pozirala za predizborni plakat ima Che Guevaru na jakni.

NET.HR: Sve ankete vašoj listi daju šansu za jedan mandat, no nadate li se vi da je izvedivo i i više od toga? Je li među svim kandidatima na listi definirano tko će ići u Bruxelles – ovisno o broju dobivenih mandata, naravno.

MRAK TARITAŠ: Dosadašnje ankete pokazuju stabilan rejting naše koalicije, a kampanja koju vodimo daje nam optimizam da možemo još bolje i da ćemo biti iznenađenje ovih izbora. Na našoj listi je 12 kandidata od kojih svatko može dobro i kvaliteno zastupati interese naših građana i na koje naši građani mogu biti ponosni. To su sve ljudi koji su se dokazali uspješnim radom u svojim građanskim karijerama ili u politici bez obzira radi li se o uspješnom vođenju županije, grada, ministarstva, bez obzira radi li se o uspješnim liječnicima, ekonomistima ili građanskim aktivistima. U usporedbi s drugim listama bez ikakve lažne skromnosti mogu reći da imamo najbolju listu za Europski parlament. Odluka o tome tko će od nas ići u Europski parlament bit će slatka briga i ne sumnjam da ćemo o tome postići dogovor, kao i o svemu do sada u koaliciji. Važno je da smo postigli da je glas za Amsterdamsku koaliciju siguran glas koji neće propasti. Zbog toga pozivam sve građane da dobro razmisle jer glas za one liste koje ne uspiju prijeći prag je zapravo glas za još jedan HDZ-ov mandat.

NET.HR: Prema jednom istraživanju javnog mnijenja (N1 Dataroom) vi biste mogli dobiti najviše preferencijalnih glasova. Je li vas iznenadio taj rezultat ili je unutar Amsterdamske koalicije poznato da ste vi pojedinačno najpopularniji? Što ako budete najjači preferencijalno, hoćete li vi osobno ipak razmotriti odlazak u Bruxelles?

MRAK TARITAŠ: Moram priznati da sam razmišljala ići li uopće na listu za europske izbore, ali sam shvatila da moram svoje ime i prezime pa i popularnost koju spominjete uložiti u uspjeh Amsterdamske koalicije koja je važan politički projekt okupljanja progresivnih snaga na lijevome centru. Iskreno, najviše bih voljela da me više mojih kolegica i kolega s liste preferencijalno preskoči jer bi to bio znak da je cijela lista postigla veliki uspjeh. Ne bih željela ništa prognozirati unaprijed. Idemo vidjeti prvo rezultate pa ćemo o odlascima u Bruxelles.

NET.HR: Je li vas zabrinulo to što na listiću neće biti istaknut naziv Amsterdamske koalicije, nego će biti ispisani nazivi svih stranaka koje čine koaliciju? Hoće li to zbuniti dio glasača, ili mislite da je sve jasno onima kojima treba biti jasno?

MRAK TARITAŠ: Bili smo svjesni te činjenice otpočetka, ali me to ne brine jer smo krenuli dovoljno rano, prije svih ostalih. Amsterdamska koalicija je već postala brend koji traje skoro godinu i pol i mislim da smo je do sada uspjeli identificirati sa strankama koje je čine: GLAS-om, HSS-om, IDS-om, HSU-om, Demokratima, PGS-om i Laburistima. Osim toga na listi su jaka imena tih stranaka pa je koalicija identificirana i s Krešom Beljakom, Valterom Flegom, Silvanom Hreljom i mojom malenkosti. Građani su mnoge iznenadili i kad je bilo riječi o preferencijalnom glasanju. Pokazali su da točno znaju koje ljude žele poslati kako u Europski parlament tako i Hrvatski sabor. Mislim da neće imati problema pronaći listu broj 12.

NET.HR: Nedavno ste zaradili kaznu Povjerenstva za sukob interesa, zbog neprijavljenog stana i garaže, a propituju vas i zbog neprijavljenog honorara i činjenice da ste u vrijeme dok ste bili ministrica istodobno bili i u stručnom povjerenstvu Ministarstva graditeljstva za polaganje stručnog ispita iz arhitekture. No, stječe se dojam da ni jedan od tih slučajeva nije utjecao na vašu popularnost. Ipak, kada sami sebe propitujete nakon ovih nalaza Povjerenstva: smatrate li danas da ste trebali biti odgovorniji u tim situacijama? Koliko je važno za jednog političara da prinicipijeno kreće “u pospremanju” od sebe, ako u javnom prostoru zagovara vrijednosti poput poštenja, transparentnosti, vladavine prava itd.

MRAK TARITAŠ: Osoba sam kojoj nije problem priznati pogrešku. Moja imovina je identična onoj koju sam prijavila na početku svog dužnosničkog mandata i promjene sam prijavljivala 11 puta, a suština Zakona o sprečavanju sukoba insteresa jest da spriječi dužnosnika da zloupotrijebi svoju dužnost za stjecanje kakve koristi. U navedenom povjerenstvu imenovana sam prije nego sam postala ministrica kao stručnjak iz područja prostornog uređenja i nisam u tome vidjela problem jer sam imenovana s ostalim dužnosnicima ministarstva. Nije mi bila namjera ništa skrivati jer bi to u konačnici bilo glupo jer je to naknada koju primate kroz proračun od ljudi koji polažu te ispite. To je bio previd i napravila sam pogrešku zbog koje mi je žao. Ispričala sam se javnosti i prihvatit ću odgovornost za učinjeni propust. Naravno da uvijek treba krenuti od sebe i svaki od nas dužnosnika treba voditi računa o vlastitoj transparentnosti.

NET.HR: Kampanja za izbore za EU parlament je u punom jeku, puno ste na terenu…Koliko uoće građane s kojima komunicirate na terenu prate europske teme? Ili će i na ovim izborima zapravo odlučivati na temlju dojma koji stječu prije svega na unutarnjepolitičkim temama?

MRAK TARITAŠ: Na žalost kod nas se europske i nacionalne teme isprepliću i teško je odmaknuti se od nacionalnih tema i u europskim izborima. Amsterdamska koalicija je najžešća proeuropska opcija i želimo jače europske inistitucije, više zajedničkih europskih politika i jednostavno više Europe jer to je odgovor i na naše nacionalne slabosti: loše gospodarstvo, korupciju, loše stanje u pravosuđu i radikalano poniranje kad je riječ o stanju ljudskih prava i civilizacijskih vrednota za koje smo mislili da smo dosegnuli i da nema nazad. Imamo odličan europski program i pokušavam na terenu građanima komunicirati na način koji je primjenjiv na njihov svakodnevni život jer 75posto pravila po kojima živimo donosi se u Bruxellesu. Ovi izbori su najvažniji izbori u povijesti EU jer biramo između dvije Europe – Napredne, tolerantne i otvorene s jedne strane i nacionalističke, nazadne Europe omeđene žilet žicom.

NET.HR: Je li propast Uljanika potresla i IDS, jednog od vaših izuzetno važnih partnera? U trenutku kada je stranka “Pametno” napuštala koaliciju, vi ste pokazali da vjerujete IDS-u, no uvjerenje javnosti je podijeljeno: još uvijek ima mnogo onih koji se pitaju je li IDS, osobito oni koji su bili na vlasti u Istri, odnosno Puli, znao, pa čak i sudjelovao u kreiranju menadžerskog modela izvlačenja novca iz Uljanika kojeg sada istražuje Uskok?

MRAK TARITAŠ: Napad na IDS dolazi iz HDZ-ove kuhinje i osim toga nitko nikad nije postavljao pitanja odgovornosti lokalnih samouprava kada su propadala ili loše poslovala brodogradilišta u Splitu, Trogiru ili Rijeci pa ne znam zašto bi tu Istra bila izuzetak osim ako se ne radi o političkom napadu na jednu regiju i stranku . IDS je stranka koja je Istru učinila najuspješnijom županijom koja je trn u oku svim HDZ-ovim vladama. Dovoljno je samo pogledati županije kojima vlada HDZ. Ljudi iz njih odlaze, gospodarstvo je na koljenima i vlada besperspektivnost. U Istru ljudi doseljavaju jer tamo gospodarstvo raste i što bi rekao moj kolega Tulio Demetlika: “Umjesto u Irsku dođite u Istru, umjesto u Dublin, dođite u Labin!”.

HDZ želi Istru uprosječiti s ostatkom Hrvatske umjesto da nam je cilj da sve ostale županije izgledaju kao Istra. Odgovornost za Uljanik snose prije svega uprava i njihova loša poslovna politika i vlada koja ne brine o svojoj imovini. Vlada se radije bavila privatnom tvrtkom Ivice Todorića koja je postala primjerom HDZ-ovog ortačkog kapitalizma koji je ubio i slobodno tržište i radna mjesta u Hrvatskoj. Lokalna samouprava nema nikakve ingerencije nad Uljanikom, ali država s 25% udjela je svakako imala.

NET.HR: Je li bilo primjereno spuštati zastavu i proglašavati dan žalosti za Uljanik?

MRAK TARITAŠ: Na simboličkoj razini, ali i realno kao industrija Uljanik puno znači za Pulu i Istru i dio je njihovog kolektivnog nasljeđa i memorije i ja to čitam kao simboličan čin gradske uprave.

NET.HR: Jeste li bili unutar Amsterdamske koalicije složni oko zauzimanja stava prema referendumu “67 je previše”? Vi ste je jasno podržali i pokazali da ste više prema “socijaldemokratskom” kraku… Što kažu vaši simpatizeri liberali? Vidimo da su vas i na liberal.hr napali zbog postera na kojem pozirate s mladim punkerom koji ima na jakni simbol Che Guevare…?

MRAK TARITAŠ: Mi smo tu zauzeli principijelan stav i podržali referendumsku inicijativu “67 je previše” iz razloga što ovakva “nazovi reforma” mirovinskog sustava penalizira ljude koji neće moći raditi do 67. godine, odnosno koji rade u fizički teškim uvjetima i zanimanjima u kojima je neizdrživo raditi do te životne dobi. Mi u GLAS-u se zalažemo da svima koji žele raditi iza 65. godine država to i omogući pod prihvatljivim uvjetima, ali ne i da se ljude prisilno tjera da rade do 67.. Zalažemo se za ukidanje povlaštenih mirovina zbog kojih je došlo do velikog nesrazmjera radno aktivnih i umirovljenika. Osim toga, upravo su HDZ-ove vlade kupovale socijalni mir devedesetih godina na način da su radno aktivne građane slale u prijevremenu mirovinu, nastojeći amortizirati učinke propasti hrvatskog gospodarstva.

A što se tiče Che Guevarre, ne pada mi na pamet mladom pankeru Matiji govoriti kako da se oblači i što da stavi na jaknu. Svi mladi ljudi koji su u našim spotovima ili drugim materijalima su autentični mladi ljudi sa svojim interesima, stilovima i uzorima. Dok god tuđi izbori ne ugrožavaju ljudska prava i slobode, mi ih poštujemo. To je tolerancija za koju se borimo i to je Hrvatska kakvu želimo. Tolerantna, slobodna i otvorena. To je normalna Hrvatska u kojoj te nitko neće pitati -Zašto stojiš kraj nekoga tko ima drugačije uzore od tebe?

NET.HR: Kako komentirate prognoze da će lista HDZ-a neovisno o tome što je predvodi Plenkovićev mladi asistent Karlo Ressler – i nema predstavnika tradicionalne jezgre HDZ-a – požnijeti jako dobar rezultat?

MRAK TARITAŠ: Za početak mislim da HDZ ima uvjerljivo najlošiju listu za EU parlament. Premijer Plenković je zaključio da je dobar rezultat siguran i da listu može sastaviti kako god želi. Za sada nema neke velike pobune tvrde struje HDZ-a jer svi čekaju rezultate, ali ovi europski izbori poslužili su Plenkoviću da nastavi s ovladavanjem strankom. Vidjet ćemo hoće li ova taktika s poslušnicima na listi uroditi plodom.