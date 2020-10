ANITI NOSIĆ OSTAJE FUNKCIJA, ALI I STAN: ‘Sutkinja u presudi opravdava prevaru države i fiktivno prijavljivanje prebivališta’

Osim što će se moći vratiti na dužnost, bivšoj načelnici općine Lovreć, Aniti Nosić, po svemu sudeći, ostaje i stan u Zagrebu kojeg je dobila putem APN-ovih subvencija i u kojem je prijavila svoje prebivalište, iako to po zakonu nije smjela

Upravni sud u Splitu poništio je rješenje o smjenu 30-godišnje HDZ-ovke Anite Nosić s funkcije načelnice općine Lovreć. Naime, osam mjeseci nakon što je otkrivena afera u kojoj je Nosić, kao načelnica, kupila stan u Zagrebu subvencioniranim kreditom APN-a te prijavila boravište, iako to zbog svoje dužnosti ne bi smjela, različito tumačenje zakona dviju institucija, Ministarstva pravosuđa i uprave te Upravnog suda, vratilo joj je mogućnost da ponovno obnaša dužnost s koje je već smijenjena.

Što se tiče stana, subvencioniranog državnim poticajima, za kojeg su porezni obveznici plaćali 1768 kuna mjesečno, odnosno pola rate, on će joj ostati, iako je sama priznala kako ga je kupila za privremeno korištenje kad zbog obveza dolazi u Zagreb. Otkriveno je da je Nosić svoje prebivalište u Zagrebu prijavila nakon dobivanja stana, od prosinca 2018. do lipnja 2019. godine. Zbog te afere nije izbačena iz HDZ-a iako se to najavljivalo.

SJEĆATE SE NAČELNICE IMOTSKE OPĆINE S PREBIVALIŠTEM U ZAGREBU? Sud odlučio da se može vratiti na čelo Lovreća

Fiktivno se prijavila zbog stjecanja uvjeta

APN je na početku afere otkrio kako su stvoreni svi uvjeti za raskidanje ugovora s Nosić te da ona, u tom slučaju, treba vratiti preostalu glavnicu od 72.000 eura odjednom. S druge strane, Zakon o lokalnim izborima jasno propisuje da mandat čelniku lokalne jedinice prestaje danom prestanka prebivališta.

“Proizlazi da je ona, u namjeri korištenja subvencioniranja kredita, fiktivno prijavila prebivalište u Zagrebu kako bi ispunila traženi uvjet prijavljenog prebivališta”, obrazložila je sutkinja Miranda Gulišija Jurišić svoju odluku kojom ruši rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave. Naime, Nosić se žalila na to rješenje, tvrdeći da nikad nije napustila Lovreć te da je cijelo vrijeme bila na svom radnom mjestu, donosila odluke i primala plaću. Upravni sud u Splitu joj je to uvažio. Da bi Nosić zaista bila smijenjena, trebalo bi pronaći dokaz da ona zaista nije boravila u Lovreću, mišljenje je sutkinje koja je odredila općini plaćanje 7500 kuna sudskih troškova.

“Ne znam što reći nego skandalozno. Sutkinja u presudi u biti opravdava prevaru države i fiktivno prijavljivanje prebivališta kako bi se uzeli poticaji”, za 24sata je komentirao profesor Vedran Đulabić s Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu, dodajući kako nije pročitao cijelu presudu, ali da mu je takvo obrazloženje nevjerojatno s obzirom na ono što kaže zakon.

Institucije ne rade svoj posao

Na ovu odluku suda – nema žalbe. Općina Lovreć, koju sada vodi zamjenik načelnice Petar Petričević, može pokušati napisati drugo rješenje, u kojem dokazuje da Nosić zaista jedno vrijeme nije prebivala u općini. Ako to ne učine, Nosić se vraća na dužnost. Petričević nije odgovorio na pitanje hoće li to učiniti, a za komentar nije bila dostupna ni Nosić.

Iako je APN najavljivao kako će pokrenuti postupak prisilne naplate, čini se da ni od toga nije bilo ništa. Naime, u zemljišnim knjigama stan od 53,7 četvornih metara u zagrebačkom Španskom još uvijek glasi na Nosić, a od tereta je upisan jedino kredit banke. Iz APN-a i banke nisu ništa komentirali, kao niti iz DORH-a, kojemu je APN u veljači poslao cijeli slučaj na razmatranje. Iz DORH-a su još prije nekoliko mjeseci odgovorili kako bi APN i Ministarstvo graditeljstva trebali njima poslati dokaze o kaznenom djelu, no čini se da to još nisu učinili.