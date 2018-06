ANIMOZITET IZMEĐU LADISLAVA ILČIĆA I ŽELJKE MARKIĆ? Oboje smatraju da bi baš oni trebali voditi katoličku desnicu

Iz organizacije te inicijative rekli su da će prikupljene potpise predati idući tjedan, no neki članovi te inicijative smatraju da to ne treba učiniti sada, već u trenutku kada bi to najbolje koristilo političkoj platformi koja iza njih stoji, Hrastu.

Jučer je Građanska inicijativa Narod odlučuje predala prikupljene potpise za zahtjev za referendum o promjeni izbornog sustava, a inicijativa Istina o Istanbulskoj još to nije učinila. Oni su prikupljali potpise za referendum na kojem bi se odlučivalo hoće li se povući ratifikacija Istanbulske konvencije.

Na idućim će se izborima naći na različitim stranama?

Iz organizacije te inicijative rekli su da će prikupljene potpise predati idući tjedan, no neki članovi te inicijative smatraju da to ne treba učiniti sada, već u trenutku kada bi to najbolje koristilo političkoj platformi koja iza njih stoji, Hrastu, na čelu s Hrvojem Zekanovićem i Ladislavom Ilčićem, piše Jutarnji list. Upućeni izvori tvrde da postoji animozitet među vođama te dvije inicijative pa bi se one tako na idućim izborima mogle naći na različitim stranama.

‘I jedni i drugi smatraju da bi baš oni trebali biti ti koji će predvoditi političku stranu priče katoličkih laičkih udruga. Volonteri i simpatizeri i jednih i drugih su ujedinjeni. Većina onih koji su jučer s Narodom bili na davanju potpisa sigurno će danas biti na svetoj misi zahvalnici u Šestinama na koju poziva inicijativa Istanbulska i koju predvodi biskup Košić’, rečeno je za Jutarnji list.

Tako je Hrast nedavno oko sebe okupio Hrvatsku konzervativnu stranku na čelu s Marijanom Pavličekom te HSP, na čelu s Karlom Starčevićem. Inicijativa Narod odlučuje mogla bi tako uskoro surađivati s Neovisnima za Hrvatsku (Zlatko Hasanbegović i Bruna Esih), ali i s Mostom i ostalima koji su im pružili potporu prilikom skupljanja potpisa za referendum. No Hasanbegović tu mogućnost suradnje još nije komentirao.

Do idućih se izbora moraju dogovoriti

Naime, Hrast je bio u koaliciji s vladom Andreja Plenkovića i podržavao saborsku većinu, dok je HKS u Zagrebu podržao Sandru Švaljek pa se zato ne može očekivati da im se pridruže Hasanbegovićeva stranka.

‘A sve to itekako dobro pamte Neovisni i istomišljenici Željke Markić. S druge strane, u Hrastu očito ne mogu zaboraviti što se Karamarkovoj Domoljubnoj koaliciji nije pridružio Projekt domovina, iza koje stoje isti ljudi koji su organizirali inicijativu Narod odlučuje’, kažu sugovornici Jutarnjeg lista.

‘Mi smo za okupljanje svih onih koji razmišljaju slično. Naša ruka je u više navrata pružena svima pa tako i Neovisnima. Zašto se ne priključuju, pitanje je za njih ‘, rekao je Hrvoje Zekanović. U svakom slučaju, vodstvu HDZ-a takve podjele desnih stranaka trenutno odgovaraju, pa s obje strane poručuju da bi do idućih izbora morali pronaći način da se slože.