NESLUŽBENO IMAMO PREKO 500 NOVOZARAŽENIH: Stižu podaci po županijama, Stožer će govoriti o detaljima popuštanja mjera

Jučer su zabilježena 544 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 2933, preminulo je 12 osoba, a oporavilo se njih 278, dok je na bolničkom liječenju 790 pacijenata

U Hrvatskoj je 790 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 70 osoba

Preminulo je 12 osoba, a oporavilo se njih 278

Dubrovačko-neretvanska županija: 83 novozaražene, 1 preminula osoba

10:50 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su 83 nova slučajeva zaraze koronavirusom (27 utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o 41 osobi iz Dubrovnika, 25 iz Konavala, deset iz Župe dubrovačke, četiri iz Dubrovačkog primorja, dvije iz Stona te jednoj iz Metkovića. Ukupno su zaražene 42 muške i 41 ženska osoba, a 73 osobe imaju utvrđenu epidemiološku vezu.

Preminula je jedna muška osoba iz Dubrovnika (rođ.1941.). Izliječene su 33 osobe: 13 iz Dubrovnika, osam iz Konavala, pet iz Orebića, po dvije iz Blata, Ploča i Župe dubrovačke te jedna osoba koja nema prebivalište na području naše županije.

U posljednja 24 sata obrađena su 283 uzorka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 44 222 uzorka.U OB Dubrovnik hospitalizirane su 43 osoba pozitivne na koronavirus. Četiri pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb, od kojih su tri na invazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji je 1449 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježena su četiri kršenja mjere samoizolacije.

Danas stiglo novih 16.800 doza Moderne, AstraZeneca stiže u nedjelju

10:23 – Kako javlja N1, u Hrvatsku je danas stiglo najavljenih 16.800 doza Moderne, a 32.000 AstreZenece umjesto 50.000 kako je dogovoreno stiže u nedjelju. Uz 23.400 doza Pfizera koje su stigle u ponedjeljak, Hrvatska ovoga tjedna raspolaže sa 72.200 doza različitog cjepiva.

Kozlevac: ‘Nisam za covid putovnice’

10:17 – Načelnik Istarskog stožera Dino Kozlevac na N1 je rekao kako je zadovoljan odlukom Vlade o popuštanju epidemioloških mjera. “Svih godinu dana promišljamo na temelju prosudbe epidemiologa i Zavoda za javno zdravstvo i onda na temelju toga upravljamo ostalim segmentima. Uvijek smo se u odlukama i prijedlozima rukovodili time, stanjem na području Istre. Prošle godine u ljeto Istra je bila zelena regija, dva tjedna smo bili jedini zeleni u cijeloj Europi. Sve drugo je i nas zadesilo. Otpuštali smo stupnjevito. Sad smo u potpunosti otvoreni, usklađeni s mjerama”, rekao je i dodao:

“Trenutno imamo dobru situaciju, u zelenom smo. S obrtničkom komorom i poduzetnicima smo zato promišljali mjeru otvaranja terasa kafića i zadovoljan sam. Imamo odličnu komunikaciju s Nacionalnim stožerom, nema ni šumova. U ponedjeljak ćemo biti spremni. Ne bismo htjeli da za koji tjedan moramo biti u položaju zatvarati. Svima je u interesu raditi. Pridružujem se apelu na ljude i odgovorne osobe da vode računa o protokolima i mjerama. Ako ćemo to poštovati, imat ćemo dobru situaciju.”

Istaknuo je kako se neki oblik turizma može očekivati tek od svibnja, ali i dodao kako se zbog toga ne zalaže za covid-putovnice. “Bez obzira na početni optimizam da ćemo imati sezonu za Uskrs, na temelju najava svih europskih država koje najavljuju otvaranje u petom, šestom mjesecu, mislim da ćemo ususret pravoj sezoni ići u petom mjesecu. Želimo doći što bliže vremenu da ostanemo zeleni da omogućimo dolazak turista. U međuvremenu se ljudi cijepe i situacija bi se trebala poboljšati. Naši ugostitelji su svjesni situacije i nismo imali velike pritiske da pod svaku cijenu moramo otvarati objekte i terase. Zaključili su i oni da je još rano za potpuno otvaranje. Želimo u travanj ući sa što boljim brojkama. Očekujem od vlade da se i dalje omogući regionalni pristup procjenjivanju od strane EU. Što se tiče kretanja ljudi, nisam za covid putovnice. Mislim da bi to u ovoj situaciji, kad još nije puno ljudi cijepljeno, bila diskriminacija. Treba omogućiti da svi dođemo u dobru situaciju i da više ne ugrožavamo jedni druge, to je jedini pravi put.”

Kao problem ističe što se ljudi ne samoizoliraju kada dobiju prve simptome.“Kad ljudi primijete prve simptome, nastavljaju još danima ulaziti u javne prostore i stvore velik broj kontakata”, smatra Kozlevac.

Zagrebačka županija: 26 novozaraženih

10:13 – U posljednja 24 sata u Zagrebačkoj županiji je potvrđeno 26 novih zaraza koronavirusom, a ozdravilo je sedam osoba, izvijestili su u petak iz županije. U županiji je trenutno aktivno 286 slučajeva zaraze koronavirusom. Od početka pandemije u županiji je potvrđeno 19.831 slučajeva zaraze, oporavilo se 19.472 osoba, a 73 ih je umrlo.

“U odnosu na podatke od jučer oboljelo je 26 osoba, gradovi – pet u Samoboru, četiri u Svetoj Nedjelji, šestero u Velikoj Gorici, dvoje u Ivanić-Gradu i Jastrebarskom, te po jedna osoba u Vrbovcu, Sveti Ivan Zelini, te općinama Pušća, Pisarovina, Kloštar Ivanić, Križ i Bedenica”, stoji u objavi županije. Mjera samoizolacije propisana je učenicima jednog razreda.

Sisačko-moslavačka županija: 10 novozaraženih

10:12 – U Sisačko-moslavačkoj županiji je deset novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o devet osoba s područja grada Siska te jednoj osobi s područja grada Petrinje.

Vukovarsko-srijemska županija: 22 novozaraženih

10:10 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 22 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od kojih je 20 pozitivnih na PCR testiranju, a 2 na brzom antigenom testu (5 osoba iz Vukovara, po 3 iz Iloka i Borova, po 2 iz Županje i Bokšića te po 1 osoba iz Bošnjaka, Nijemaca, Cerića, Podgrađa, Privlake, Starih Jankovaca i Vođinaca). Preminulih osoba nema.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 8721, od kojih su 8393 izliječeni, a ukupno je preminulo 196 osoba. Trenutno je u županiji 27 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 185 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 44410. U samoizolaciji na području županije je 425 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji su pozitivna 4 radnika iz sustava zdravstva (2 liječnika, 1 medicinska sestra/tehničar i 1 nezdravstveni radnik). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 3 učenika i 5 nastavnika. U samoizolaciji se nalazi 5 nastavnika i 63 učenika.

Karin: ‘Stanje u županiji se malo popravilo’

10:06 – Ravnateljica splitsko-dalmatinskoga županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Željka Karin komentirala je za N1 epidemiološku situaciju u Splitsko-dalmatinskoj županiji. “Stanje se malo popravilo i jučer i danas. Udio novooboljelih u testiranima nam opada. Onaj dan kad smo imali veliki rast, pretpostavljamo da je to vezano uz grupiranje u određenim institucijama, jer evo danas su bolji rezultati”, kazala je Karin našem reporteru.

Osvrnula se i na otvaranje terasa. “Nadamo se da će se moći krenuti u tom smjeru, pratit ćemo danas i sutra situaciju. U suradnji s Nacionalnim i lokalnim stožerima mislim da će situacija biti povoljna”, kaže, ali upozorava da i dalje moramo biti oprezni jer nam turistička sezona ovisi o brojkama. “Ljudi misle ‘došlo je cjepivo i možemo se opustiti’. Ali ja stalno govorim nije još došlo dovoljno cjepiva da bismo se opustili. Možemo se opustiti tek kad se procijepi 60 posto populacije”, kaže.

Cijepljenje ide prema planu, a idući tjedan kreće uspostavljanje punkta za cijepljenje u Spaladium Areni.

Ličko-senjska županija: 9 novozaraženih

10:02 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 9 je novooboljelih osoba od COVID-19, 10 osoba je izliječeno – 4 oboljele osobe su s područja Gospića, 3 s područja Plitvičkih Jezera, te po jedna s područja Otočca i Perušića. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba.

Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 2991 osobe od čega je 48 aktivnih slučaja, 107 osoba je preminulo te je ukupno izliječeno 2836 osoba. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 12 osoba. U posljednja 24h provedeno testiranje nad 54 osobe.

SSSH Vladi: ‘Preuzmite odgovornost i cijepite najugroženije skupine radnika’

10:01 – Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) poručio je u petak Vladi da preuzme odgovornost za organizaciju cijepljenja te cijepi najugroženije skupine radnika što će dovesti do bržeg suzbijanja epidemije i otvaranja gospodarstva. “SSSH zahtijeva od Vlade RH da hitno izradi i započne provoditi jasan plan cijepljenja. Plan mora definirati prioritetne skupine radnika i redoslijed njihova cijepljenja, što je nedavno objavljeni popis propustio napraviti. Plan mora biti izrađen stručno i cjelovito te se provoditi transparentno”, stoji u priopćenju SSSH koje potpisuje predsjednik Mladen Novosel.

Dodaju kako akcija cijepljenja mora biti planirana i koordinirana od Vlade, koja će osigurati i dosljednu provedbu na nižim razinama vlasti. Istaknuli su kako prioritetnim skupinama radnika smatraju one najizloženije kontaktima s većim brojem ljudi, posebice one koji zbog prirode posla ne mogu održavati fizičku udaljenost od drugih.

Naveli su kako, osim zdravstvenih radnika u socijalnoj skrbi, u ovu kategoriju spadaju i radnici u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini, prijevozu, pomorstvu, obrazovanju, policiji te ostalim hitnim i interventnim službama. “Svim skupinama radnika koje se, temeljem jasnih kriterija, nađu na ovom popisu treba što prije omogućiti dobrovoljno cijepljenje”, naglasili su u priopćenju.

Smatraju kako Hrvatska u nadolazećim mjesecima mora ubrzati cijepljenje jer smo u dosadašnjim naporima “među najgorim članicama EU-a”. “Stoga je nužno da iduća faza cijepljenja bude bolje organizirana, bez prostora za ponavljanje koruptivnih i klijentelističkih praksi ‘prekorednog cijepljenja’, koje SSSH najoštrije osuđuje. Takvo postupanje već godinama nanosi štetu i potkopava povjerenje u javno zdravstvo”, upozorili su iz sindikata.

Istaknuli su kako će se boljim testiranjima, snažnijom kontrolom mjera na radnim mjestima te cijepljenjem radnika omogućiti brže suzbijanje epidemije te otvaranje gospodarstva. Podsjetili su kako su još u studenome prošle godine tražili javnu objavu podataka o stanju epidemije na radnim mjestima, ali na njihov zahtjev nisu dobili odgovor. “Očito je kako je država propustila uvesti praćenje tih podataka”, dodaju. Sindikat je stoga pozvao na hitan dijalog u definiranju prioritetnih skupina radnika.

Zadarska županija: 30 novozaraženih

9:45 – Na području Zadarske županije 30 je novih slučajeva zaraze koronavirusom. Novooboljeli izolaciju provode na području gradova Zadar (18) i Biograd (3) te općina Polača (1), Poličnik (2), Privlaka (1), Ražanac (1), Sv.Filip i Jakov (3) i Tkon (1).

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 206 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 938 stanovnika, a od bolesti se oporavilo 19 osoba. U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirano je 18 bolesnika od kojih je 3 na respiratoru.

Istarska županija: 3 novozaraženih, 1 preminula osoba

9:35 – Tijekom protekla 24 sata u Istarskoj županiji je troje novozaraženih od 214 testiranih osoba. Preminula je jedna osoba. Trenutno je 39 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 905 osoba, priopćili su iz Stožera civilne zaštite Istarske županije.

Koprivničko-križevačka županija: 13 novozaraženih, 1 preminula osoba

9:33 – Na području Koprivničko-križevačke županije je potvrđeno 13 novih slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 56 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je šest osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 14 osoba. U OB Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na koronavirus (1963. godište) koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge bolesti.

Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 je potvrđena kod 6070 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 49 uzoraka sa sumnjom na SARS-CoV-2 virus, a od početka pandemije je testirano 21127 osoba.

Neslužbeno: Imamo preko 500 novozaraženih

9:29 – N1 neslužbeno doznaje kako je u zadnja 24 sata zabilježeno više od 500 novih slučajeva zaraze u Hrvatskoj, a testirano je oko 5.000 ljudi. Prošloga petka imali smo 388 novih slučajeva na 4.986 testiranih građana.

Izrael tvrdi da je procijepio 50 posto svoje populacije

9:11 – Izrael je jednom dozom cjepiva protiv covida-19 cijepio blizu 50 posto od svojih 9.3 milijuna stanovnika, rekao je u petak ministar zdravstva Yuli Edelstein. Izrael broji Palestince iz Istočnog Jeruzalema, koji su bili uključeni u kampanju cijepljenja koja je započela 19. prosinca, kao dio svoje populacije. Palestinci u okupiranoj Zapadnoj obali i pojasu Gaze nisu dio izraelske kampanje. Edelstein je rekao da je 35 posto izraelske populacije primilo obje doze cjepiva Pfizer Inc, omogućivši im time takozvanu “zelenu propusnicu” s pristupom mjestima za razonodu koje zemlja postupno otvara.

Primorsko-goranska županija: 58 novozaraženih i 2 preminulih

9:10 – Danas u PGŽ imamo 58 novooboljelih i 44 ozdravljenih osoba, dok je broj aktivnih slučajeva 335. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 410 uzoraka. Udio pozitivnih osoba unutar broja laboratorijski obrađenih testova iznosi 14.1% udjela.

Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a broj hospitaliziranih pacijenata je danas manji za 7 osoba nego jučer te je na bolničkom liječenju 26 osoba, od toga su na respiratoru 3 pacijenta. Tijekom jučerašnjeg dana, su nažalost preminule dvije osobe od COVID-19 bolesti. Udio liječenih osoba od COVID-19 bolesti unutar ukupnog broja zaraženih osoba je ponovno u padu te iznosi 7.7 posto udjela.

Virovitičko-podravska županija: 5 novozaraženih

9:07 – U posljednja 24 sata, testirano je 45 osoba, a među njima su tri osobe ženskog, te dvije muškog spola bile pozitivne na koronavirus. Svih petero novozaraženih osoba virusom SARS-CoV-2, dolazi s područja Nove Bukovice. U posljednja tri dana, broj pozitivnih s područja Nove Bukovice, popeo se na devet, izvijestio je Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije.

Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je 14 COVID-19 pozitivnih pacijenata. Od početka epidemije koronavirusa, s područja VPŽ, virusom SARS-CoV-2, zarazilo se 3.556 osoba. Nažalost, stotinu i četiri osobe su preminule od posljedica infekcije COVIDOM-19.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 4 novozaraženih

8:47 – U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je četiri nova slučaja zaraze koronavirusom. Po jedna novozaražena osoba s područja je gradova Bjelovar i Garešnica te općina Veliko Trojstvo i Rovišće.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 12 pacijenta zaraženih koronavirusom od kojih je dvoje na respiratoru, a 19 pacijenta je na opservaciji. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 170 osoba.

Osječko-baranjska županija: 32 novozaraženih

8:37 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 280 uzoraka od kojih je 32 bilo pozitivno na koronavirus. Najviše (13) novopozitivnih osoba ima prebivalište na području Osijeka, po četiri su iz Čepina i Valpova, po dvije iz Belišća, Darde i Đakova, a po jedna novopozitivna osoba živi na području gradova Beli Manastir i Našice te općina Marijanci, Ernestinovo i Vladislavci.

Na bolničkom liječenju nalazi se 55 osoba oboljelih od COVID-19, i to 42 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 9 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 13 pacijenata s tim oboljenjem. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 901 osoba.

Južna Koreja započela s kampanjom cijepljenja

8:34 – Južna Koreja u petak je predstavila svoju kampanju procjepljivanja stanovništva protiv covida-19, s time da će doze cjepiva biti podijeljene u otprilike 200 staračkih domova, u nastojanju koje vlasti nazivaju prvim korakom povratka zemlje u normalan život. Prve doze AstraZenecinog cjepiva bit će dodijeljene u 9 sati radnicima staračkih domova i nekim pacijentima u ustanovama diljem zemlje koja broji oko 52 milijuna ljudi.

U subotu, vlasti planiraju početi cijepiti 55 tisuća zdravstvenih radnika u bolnicama za liječenje koronavirusa sa 117 tisuća doza cjepiva koje su proizveli Pfizer i BioNTech u sklopu COVAX-a, međunarodnog programa cijepljenja, Nacionalni farmaceutski panel u petak je preporučio da vlada odobri to cjepivo. Vlasti će pričekati, međutim, za finalno odobrenje odbora prije nego što odluče zajamčiti odobrenje, koje bi omogućilo zemlji da počne koristiti doze osim onih koje osigurava COVAX.

Unatoč primjedbama zbog sporog početka, i debate po pitanju učinkovitosti AstraZenecinog cjepiva za starije ljude, ankete pokazuju veliki interes među Južnokorejcima da se cijepe. Neki zdravstveni stručnjaci izrazili su sumnje glede zemljine mogućnosti da se drži ambicioznog plana da do srpnja zaštiti 10 milijuna visokorizičnih ljudi, kako bi krenuli putem imuniteta krda, što znači da bi barem 70 posto ljudi trebalo biti cijepljeno do studenog.

Lavovi i gorila u praškom zoološkom vrtu zaraženi covidom-19

8:09 – Gorila i dva lava iz praškog zoološkog vrta pozitivni su na covid-19, a zoološki je zatvoren jer su u zemlji na snazi mjere zatvaranja. “Lavovi Jamvan i Suchi te gorila Richard danas su bili pozitivni na covid-19. Simptomi su im blagi, kašlju, a Richard je umoran i izgubio je apetit”, napisao je direktor zoološkog Miroslav Bobek na svom Facebook profilu.

“Životinje su se vjerojatno zarazile od osoblja, a i ostale će biti testirane”, dodao je Bobek. Iz praškog su zoološkog vrta bili u kontaktu s ljudima iz drugih zooloških vrtova koji su zabilježili slučajeve covida-19.

U siječnju je skupina gorila u safari parku u zoološkom vrtu u San Diegu zaražena covidom-19. Češka se suočila s ponovnim porastom broja slučajeva covida-19, a stopa zaraze po glavi stanovnika među najvišima je na svijetu.

Bugarska odustala od cijepljenja po prioritetima zbog slabog odziva

8:07 – Bugari svih dobnih skupina, neki u dobi od samo 20 godina, čekaju u dugim redovima ispred bolnica nakon što je vlada omogućila cijepljenje svim građanima jer ih se prijavilo malo iz prioritetnih skupina. Manje od trećine ljudi iz prioritetnih skupina odlučilo se cijepiti. Bugarska vlada zato je objavila da će neke bolnice početi davati AstraZenecino cjepivo svima koji to budu željeli. Odluka da se odustane od prioritetnih listi donesena je pošto je zemlja zabilježila najnižu stopu cijepljenja u Europskoj uniji, uglavnom zbog zabrinutosti građana zbog nuspojava i sve većeg nepovjerenja u vladu i njezine institucije.

No ima ljudi koji su rado uzeli cjepiva rezervirana za skeptike. “Da budem iskrena, nisam očekivala da ćemo tako brzo biti primljene”, rekla je Denisa Valkanova, zdrava 31-godišnjakinja koja se cijepila zajedno s majkom. “Prijatelji koji žive u inozemstvu sada mi govore da će morati čekati još sedam ili osam mjeseci prije nego što kod njih ovakvo nešto bude moguće”, dodala je.

U prve dvije prioritetne skupine ima 355.000 ljudi, uključujući liječnike, medicinske sestre i učitelje. Ali njih manje od 100.000 želi se doista i cijepiti. “Prije smo pozivali ljude da se dođu cijepiti”, kazala je Silvia Čolakova, ravnateljica bolnice Pirogov u Sofiji. Ali otkako je cijepljenje omogućeno svim građanima, timovi su maksimalno zauzeti i nikoga ne odbijamo, kazala je.

Većina ljudi to je pozdravila, ali neki analitičari prigovaraju da je time poremećen sustav prioritetnih skupina u trenutku kad su na redu stariji i kronični bolesni. To znači da su ranjive skupine ljudi morale satima čekati u istim redovima sa zdravim dvadesetogodišnjacima. “Vlada je super. Pokrenula je cijepljenje monstruoznim kaosom!”, komentirao je u nedjelju dnevni list Sega.

No redovi su se do kraja tjedna jako skratili i medicinski djelatnici u većim gradovima kažu da se cijepljenje odvija glatko. Nepovjerenje u cjepiva među Bugarima je više nego u drugim europskim zemljama. U dvije odvojene ankete koje su prošli tjedan objavili BBSS Gallup i Alpha Research institutes, 48 odnosno 52 posto ispitanika kazalo je da se neće cijepiti. Teoretičari zavjere, lažne vijesti i stručnjaci koji si međusobno protuslove stvorili su “javno mnijenje koje je jako neodlučno u pogledu cjepiva” i prije dolaska prvih doza, rekla je analitičarka Alpha Researcha, Borjana Dimitrova.

Činjenica da se ljudi kao što su liječnici i učitelji u koje građani imaju povjerenja odbijaju cijepiti povećali su nepovjerenje. “Ljudi govore: ‘Ako se liječnici ne cijepe, zašto bih ja?’”, rekla je Dimitrova. Vlasti nisu uspjele uvjeriti ključne skupine da su cjepiva sigurna, dodala je. “To je ozbiljan propust vlade”.

Snimke mladih, aktivnih ljudi koji se cijepe dominiraju televizijskim vijestima. “Ali to nije dobra vijest”, smatra analitičar Gallupa, Parvan Simeonov. Niske stope cijepljenja rezultat su nepovjerenja Bugara u institucije i vladino upravljanje krizom, rekao je. Potpora konzervativnoj vladi u odlasku premijera Bojka Borisova iznosi samo 10 posto, najmanje u 10 godina njegova mandata, pokazuje novo ispitivanje Gallupa. Idući opći izbori predviđeni su za 4. travnja pa je kampanja cijepljenja jako ispolitizirana. Borisov planira cijepiti 10.000 ljudi na dan.

Gotovo 150.000 ljudi, ili oko 2,1 posto populacije, primilo je do srijede barem jednu dozu cjepiva. Za usporedbu, u Ujedinjenom Kraljevstvu barem jednu dozu cjepiva primilo je više od 27 posto ljudi, u Njemačkoj 4,2 posto, a u Francuskoj 3,8 posto, po podacima portala “Our World in Data”.

Cjepiva sprječavaju bolest kod pojedinaca, no zaustavljaju li i epidemiju?

8:05 – S ovotjednim vijestima iz Škotske i Izraela, gdje je veliki dio stanovništva cijepljen protiv covida-19, da cjepiva u velikoj mjeri sprječavaju pojavu bolesti kod cijepljene osobe, izranja novo pitanje – zaustavljaju li cjepiva i epidemiju? Mnogo toga ovisi o odgovoru na to pitanje, ističu stručnjaci. Ako cjepiva, koja se daju širom svijeta ne sprječavaju samo pojavu simptoma kod cijepljene osobe nego i uništavaju virus, pa ga cijepljene osobe više ne mogu širiti oko sebe, to bi značajno usporilo širenje virusa u društvima i ubrzalo povratak normalnom životu.

“Kad bi stvarni učinak cjepiva na širenje zaraze bio vrlo visok, to bi bila odlična vijest jer je to ono što trebamo za imunitet stada”, kazao je Marc Lipsitch, direktor Centra za dinamiku zaraznih bolesti pri harvardskoj školi javnog zdravlja T.H. Chan za AFP.

Imunitet krda postiže se kad je većina stanovništva, procjenjuje se da se radi o 60 do 80 posto populacije, razvila obranu od virusa, bilo cijepljenjem bilo tako da su preboljeli bolest i razvili imunitet. Ako bi cjepiva Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a možda i ona stvorena u Kini, Rusiji i Indiji, slabo štitila od zaraze tada bi ljudi koji su cijepljeni i dalje bili potencijalni kliconoše.

“Veliki je izvor zabrinutosti mogućnost da cjepiva sprječavaju bolest, hospitalizaciju i smrt cijepljene osobe, ali nedovoljno sprječavaju širenje virusa s te osobe na druge”, kaže Peter English, savjetnik britanske vlade za zarazne bolesti za Afp.

U takvom scenariju društva bi bila suočena s izgledima dugotrajnog nošenja maski, socijalnog distanciranja i drugih mjera ograničenja sve dok se ne bi završile kampanje cijepljenja stanovništva. “Postoji i veći rizik od odbjeglih varijanti virusa s nastavkom cirkulacije virusa u društvima”, kaže English.

Nekoliko takvih varijanti i to zaraznijih ili smrtonosnijih ili oboje, već se proširilo Engleskom, Južnoafričkom Republikom i Brazilom jer izvorni virus SARS-CoV-2 sve teže nalazi nove domaćine što je očekivano u razvoju neke pandemije. Istraživanje koje je obuhvatilo čitavo škotsko stanovništvo od 5,4 milijuna, od kojih je petina dobila najmanje jednu dozu cjepiva Pfizer ili Oxford/AstraZeneca — pruža podatke iz stvarnog života da cjepivo sprječava pojavu bolesti covid-19 u više od 90 posto slučajeva.

Studija objavljena u srijedu u časopisu New England Journal of Medicine koja je usporedila dvije skupine u Izraelu, jedno od 600 000 cijepljenih ljudi s drugom od 600 000 necijepljenih ljudi također je izvijestila o sprječavanju pojave bolesti kod cijepljenih u skladu s ranijim podacima kliničkih studija.

No, za razliku od škotskog istraživanja ono izraelsko je pokazalo da je značajno pao i broj novozaraženih među cijepljenima – do 92 posto među onima kojima je prošlo najmanje tjedan dana od druge doze što znači da te osobe vjerojatno ne bi bile kliconoše. Stvarna razina zaštite možda nije tako visoka jer Izrael ne traga sustavno za covidom testiranjem onih bez simptoma, priznali su autori studije.

“Vjerojatno je da su im promaknuli neki asimptomatski slučajevi, a mi znamo da osobe bez simptoma i dalje mogu širiti zarazu na druge”, dodaje English. No, rezultati su, bez obzira na to, ohrabrujući. “Ti rezultati daju nam nadu da bi samo cijepljenje moglo spustiti broj R ispod 1”, kaže English misleći na prag za zaustavljanje širenja virusa, odnosno broj koji pokazuje koliko ljudi neka osoba zarazi virusom. “Ako može (spustiti R), a to je još veliko pitanje, s vremenom ne bismo primjenjivali mjere poput zatvaranja ili nošenja maski da spriječimo širenje virusa”.

Kako je moguće da unatoč stotinama studija i rigoroznim kliničkim istraživanjima koja su obuhvatila desetke tisuća ljudi i rezultirala s nemalim brojem učinkovitih cjepiva i dalje ne znamo u kojoj mjeri ta cjepiva sprječavaju da cijepljena osoba bude kliconoša. Jedan je razlog, kaže Lipsitch, taj da s izbijanjem pogubne pandemije širom svijeta prošlog proljeća to pitanje nije bilo prioritetno.

“Ono na što se globalna zajednica usmjerila i pitanje na koje je odmah željela odgovor bilo je koliko uspješno cjepivo sprječava pojavu bolesti kod cijepljene osobe”, kaže on pa su klinička istraživanja osmišljena s tim ciljem. “Odgovore smo brzo dobili”, dodao je. “A ne bismo da smo previše stvari pokušali odjednom – posebno takvih kao što je mjerenje utjecaja cjepiva na zarazu”.

Drugi je razlog izazov koji predstavlja praćenje bolesti koja pogađa milijune u rasponu od asimptomatskih oblika do smrtnog ishoda. “Teško je dobiti odgovor na pitanje koliko je ljudi bez simptoma, a potencijalni su kliconoše”, kaže English. “Kako da ih otkrijete osim da stalno sve testirate?” U dodatku na to, čak i najbolji pokazatelji zaraze – tzv. PCR testovi, van laboratorijskih uvjeta osjetljivi su tek 70 posto, dodaje on.

Razmjeri utjecaja cjepiva na širenje zaraze uskoro će doći u fokus. “Ograničeni podaci koji su sad na raspolaganju ukazuju na to da će cjepiva makar djelomično smanjiti širenje zaraze, a trenutno traju istraživanja koja će na to baciti više svjetla”, kaže Angela Rasmussen, virologinja u Centru za globalno zdravlje i sigurnost medicinskog centra sveučilišta Georgetown za New York Times.

Informacije s najviše potencijala dolaze iz kliničkog istraživanja cjepiva Moderna. “Ljudima koji su dolazili po drugu dozu cjepiva radio se bris nosa na virus”, kaže Lipsitch. U odnosu na placebo grupu kod onih koji su 28. dan od prve doze cjepiva došli po drugu uočen je pad od

Požeško-slavonska županija: 6 novozaraženih

7:38 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 54 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 40 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 14 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 228 osoba, a ukupno je testirano 29997 osoba. Na posljednjem testiranju obrađena su 84 uzorka, od kojih je 6 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Angela Merkel se odbila cijepiti AstraZenecom

7:10 – Njemačka kancelarka, 66-godišnja Angela Merkel rekla je da se neće cijepiti s AstraZeneca/Oxford cjepivom jer “ne ulazi u skupinu ljudi za koje se to cjepivo preporučuje”. Kancelarka je tako još jednom stala iza njemačkih znanstvenika koji ne predlažu osobama starijim od 65 godina da se cijepe AstraZenecom, prenosi Jutarnji.

Istovremeno, od oko 1,4 milijuna cjepiva britansko-švedske kompanije poslane u Njemačku, iskorišteno manje od 190 tisuća ili oko 13 posto.

“AstraZeneca je pouzdano, učinkovito i sigurno cjepivo, odobreno od strane Europske agencije za lijekove i preporučeno u Njemačkoj za osobe mlađe od 65 godina. Sve vlasti kažu da se ovom cjepivu može vjerovati. Sve dok su zalihe cjepiva oskudne, kao što je to trenutačno slučaj, ne možete birati čime ćete cijepiti”, rekla je Merkel te objasnila zašto se neće cijepiti britanskim cjepivom: “Ja imam 66 godina i ne pripadam skupini preporučenoj za AstraZenecu”.

Brazil dostigao brojku od četvrt milijuna umrlih od koronavirusa

7:10 – Brazil je izvijestio o 1541 smrtnom slučaju od koronavirusa u posljednja 24 sata, što je drugi najveći dnevni broj umrlih otkako je ta država pogođena pandemijom prije godinu dana, a ukupni broj mrtvih je prešao brojku od 250 tisuća. Brazilsko ministarstvo zdravstva priopćilo je o 65.998 novih slučajeva koronavirusa zabilježenih u četvrtak, pa je ta južnoamerička zemlja dosad je imala 10.4 milijuna zaraženih, čime zauzima treće mjesto iza Sjedinjenih Država i Indije, dok je po broju umrlih druga.

“Brazil se suočava s novom fazom pandemije s tri puta zaraznijim inačicama virusa”, rekao je ministar zdravstva Eduardo Pazuello. On je rekao kako je Brazil osigurao 13,5 milijuna doza cjepiva, te da vlada planira do sredine godine cijepiti polovicu zemlje od 210 milijuna stanovnika.

Predsjednik zemlje Jair Bolsonaro, krajnje desničarski populist koji se usprotivio mjerama i rekao da neće uzimati niti jedno cjepivo protiv COVID-19, kritiziran je zbog svog odgovora na pandemiju i sporog uvođenja cjepiva.

Ugostitelji otvaraju terase, ali uz stroga pravila

Jučer – U ponedjeljak se nakon tri mjeseca otvaraju terase ugostiteljskih objekata. Danas će Nacionalni stožer civilne zaštite objaviti detalje oko epidemioloških mjera, ali neslužbeno se doznaje kako će stolovi morati biti udaljeni tri metra kako bi se osigurao razmak među gostima za različitim stolovima od minimalno metra i pol. Dopušteno je radno vrijeme od 6 do 22 sata. Alkohol je dopušteno točiti, ali zabranit će se puštanje glazbe kako gosti ne bi glasno pričali te na taj način širili aerosol i povećavali mogućnost zaraze.

Terase moraju biti otvorene, odnosno ne smiju biti zatvorene staklom ili pleksiglasom. Gostima će se dopustiti odlazak u toalet, ali tada moraju staviti zaštitnu masku. Također maske moraju biti na licu cijelo vrijeme, osim kada gosti sjede za stolom. Broj gostiju za stolom neće se ograničavati, ali s obzirom na to da je nužan razmak, jasno je da neće biti moguće da se za stolovima okuplja veći broj ljudi. Ova pravila ne vrijede za članove istog kućanstva, odnosno ako u restoran ili kafić dođe višečlana obitelj, oni ne moraju održavati razmak.