ANESTEZIOLOGINJA IZ DUBRAVE OPISALA KAOS U BOLNICI: ‘Znamo imati po tri smrti u 12 sati. Narode, stani na loptu’

Anesteziologinja intenzivistica Marija Bilić naglasila je kako COVID-pacijenti u KB Dubrava umiru bez svojih obitelji, dok ih oni, odjeveni u skafandere, nastoje nadljudskim naporima spasiti radeći dvostruke, a ponekad i trostruke smjene

Marija Bilić anesteziologinja je intenzivistica u Kliničkoj bolnici Dubrava. Ona proteklih mjeseci naporno radi u dvostrukim, a ponekad i u trostrukim smjenama s najteže oboljelima od COVIDA-19. Kaže kako su bolnički kapaciteti gotovo popunjeni, a situacija se mijenja iz trena u tren. Za N1 je opisala i kako izgleda njen radni dan.

“Radimo u sjenama po 12 sati u skafanderima, a unutra provodimo četiri, no to se često produžuje na pet, šest sati. To je vrlo dinamično vrijeme. Mi doslovno ne stajemo. Potom malo izađemo, odmorimo, a zatim se odmah vraćamo. Anesteziolozi su deficitarna struka. Mi smo u cijeloj ovoj priči u KB Dubrava liječili paralelno i kirurški dio i dežuramo s bolesnicima oboljelim od COVIDA-19”, opisala je Bilić.

Respiratori beskorisni bez anesteziologa

Istaknula je da su respiratori beskorisni ako njima ne upravljaju anesteziolozi. “Oni pacijenti kojima nedostaje kisika, uz kronične bolesti, oni trebaju biti smješteni u bolnicama. Njih 186 u KB Dubrava su hospitalizirani. Od njih je 24 u intenzivnoj jedinici. Kod pacijenata koji su na respiratoru se iz minute u minutu mijenja stanje i potrebna je pomoć svih struka. Mi ih više puta intubiramo i više puta reanimiramo pacijente kako bi ih mogli spojiti na respirator”, naglasila je.

Istaknula je kako se u KB Dubrava nikad nije dogodio slučaj iz zabočke bolnice, gdje se oboljeli od koronavirusa odvoze kućama privatnim, a ne sanitetskim prijevozom. “Kod nas se nije nikada dogodilo da pacijente koji su COVID- pozitivni otpustimo iz bolnice. Svi pacijenti koji su testirani prije odlaska bili su negativni”, tvrdi liječnica.

Skeptična je oko pozivanja umirovljenih liječnika da se vrate na posao. “Liječnici su uvijek dobrodošli, posebni kardiolozi intenzivisti i anesteziolozi intenzivisti. No, oni su rizična skupina, pa je pitanje kako bi se tome trebalo pristupiti, da oni sada ulaze među pacijente”, istaknula je Bilić.

Pacijenti nisu uz obitelji

Na kraju je poslala poruku građanima, ističući s čime se sve susreće u svom radu u bolnici, kako bi ih barem na taj način potaknula da poštuju epidemiološke mjere i na kraju, ne dovedu se u situaciju da dođu njoj u ruke.

“Mi ne stajemo, radimo dvostruke, trostruke smjene, ulažemo nadljudske napore, i nije nam žao. Radimo od srca, i ja i kolege. Oni koji ne vjeruju, neka dođu i vide. Ljudi koji su tu nisu uz svoje obitelji, bez bliskosti sa svojim obiteljima oni umiru. Mi smo u skafanderima, radimo invazivne metode, bodemo vene, stavljamo sonde, svjetlost je upaljena dan i noć, znamo imati po tri smrtna ishoda u smjeni od 12 sati. To utječe na psihu. Dragi narode, stanimo na loptu, mi to možemo. Poštujte mjere, nosite maske, držite se distance i da tako odigramo ovu utakmicu”, zaključila je doktorica Bilić.

