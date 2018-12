ANDRIJA MIKULIĆ ODGOVORIO POBUNJENOJ OPORBI: ‘Gradska skupština ima većinu i sjednica će se normalno održati’

“Ne bih limitirao hoće li to biti 26, 28, 36 ili 50 zastupnika za pojedinu točku. Pozvao bih sve zastupnike da se dignemo iznad dnevno političkih prepucavanja. Nema smisla. Nas jedino što vodi to je razum i vodi nas interes naših sugrađana”, rekao je Mikulić

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) poručio je u ponedjeljak da Gradska skupština ima većinu i da će se nastavak skupštinske sjednice najnormalnije održati.

Današnji nastavak 18. sjednice Gradske skupštine, nakon što je u četvrtak prošli tjedan na sjednici prihvaćen proračun Grada Zagreba za 2019., počeo je stankom oporbenih klubova koji su tražili da se utvrdi nazočnost svih 26 zastupnika vladajuće većine te poručili da neće sudjelovati u radu Skupštine i kao oporba držati kvorum onim zastupnicima iz nove vladajuće većine koji nedostaju.

Podrugljivo prema oporbi

Mikulić je pojedinim zastupnicima koji su tražili stanku poručio da ne bi bilo loše da “nauče jednu matematičku jednostavnu operaciju – a to je zbrajanje do 26”.

“Neki su izjavljivali da nema kvoruma, odnosno da nema većine. A ja znam da je u Skupštini Grada Zagreba većina 26. Ja vas uvjeravam, kao što sam to govorio i proteklih tjedana – bit će većine, većine ima i sjednica će se najnormalnije danas održati”, izjavio je Mikulić novinarima.

Na pitanje što će biti ako se netko razboli od te većine, pa oporba izađe i onda nemaju kvorum, Mikulić je rekao da ne bi sada govorio o tome hoće li se netko razboljeti ili ne, jer to ne može predvidjeti, ali ne bi se ni zadržao samo na broju 26.

Mikulić je na pitanje očekuje li i dalje podršku trojice zastupnika (Ilija Ćorić, Miroslav Polovanec, Jozo Milićević) koji su u četvrtak na sjednici podržali proračun, kazao da što se tiče tih zastupnika, svaku točku koja je dobra i kvalitetna on poziva da uvijek donesu konsenzusom.

“Ne bih limitirao hoće li to biti 26, 28, 36 ili 50 zastupnika za pojedinu točku. Pozvao bih sve zastupnike da se dignemo iznad dnevno političkih prepucavanja. Nema smisla. Nas jedino što vodi to je razum i vodi nas interes naših sugrađana”, rekao je Mikulić te apelirao da podrže sve ono što je dobro i kvalitetno.

Upitan ima li “rezervnu ruku”, Mikulić je rekao da ne bi odgovarao na ta pitanja.

“Ovo je drugi parlament Republike Hrvatske i ono što vam ja mogu reći – to je da neću dozvoliti opoziciji, a zove se opozicija jer je u manjini, da iz hrvatskog parlamenta cirkus preseli u gradski parlament. To im sigurno nećemo dozvoliti”, poručio je Mikulić.

Na tvrdnju da se kaže da su to “spojene posude”, da se povezanost HDZ-a s Bandićem na državnoj sceni odrazila i na Gradsku skupštinu, Mikulić je odgovorio: “Ako pitate podržava li Klub gospodina gradonačelnika na nacionalnoj razini većinu i čini većinu u hrvatskom parlamentu, onda da. Ali, ja to ne bih usko vezao za Grad Zagreb”.

‘Ne razmišlja se o izbacivanju HNS-a iz Vlade’

Na pitanje kako komentira što Bandiću na nacionalnoj razini nedostaje još jedan zastupnik da bi predsjednik Vlade Andrej Plenković mogao imati većinu i bez HNS-a te postoji li šansa da se možda HNS izbaci iz Vlade, Mikulić je rekao da ne bi špekulirao o tim stvarima.

“Mogu samo ponoviti izjave koje ste već čuli – ne razmišlja se o tome”, poručio je Mikulić.

Sumpor: Čin Joze Milićevića je duboko nemoralan

V.d. predsjednice Nezavisne liste Zagreb i zastupnica u Gradskoj skupštini Marijana Sumpor izjavila je u ponedjeljak da nije bila upoznata s odlukom zastupnika iz te stranke Joze Milićevića da će podržati zagrebački proračun za iduću godinu te njegov čin ocijenila kao duboko nemoralan.

“Nisam bila upoznata da će podržati proračun. Znam da je bio pod pritiscima i to je jako utjecalo na njegovo previranje o tome kako će odlučiti. Nije bilo odlučeno do kraja. Do kraja mi je tvrdio da će biti suzdržan”, kazala je Sumpor novinarima u Skupštini.

Ne zna, kaže, o kakvim se pritiscima radilo, ali zna da se radilo o pritiscima, jer je to ono što joj je rekao.

Nije željela komentirati znači li to da joj je lagao. “Ne mogu reći, ali znamo što su izdaje”, dodala je, ocijenivši Milićevićev potez kao duboko nemoralan te je ustvrdila da Nezavisna lista to nije zaslužila.

Osjećamo se izdanima

“Osjećamo se izdanima i mislim i da se birači koji su podržali našu opciju osjećaju izdanima i to je samo podrška tome da politika ne valja u ovoj državi. Ne želim stajati iza toga i idem dalje, neću odustati”, kazala je Sumpor.

Milićević, kojeg je Nezavisna lista Zagreb nakon što je podržao gradonačelnikov proračun za iduću godinu, izbacila iz stranke, odbacio je tvrdnje da je na koordinaciji s HSLS-om podržao proračun.

“Ne, ja to nikada nisam. Gospođa Sumpor rekla je da smo na tijelima stranke donijeli zaključak, odnosno preporuku da se ne podrži proračun jer su znali moj stav i rekao sam da to ne mogu poduprijeti”, kazao je Milićević novinarima.

Dodao je i da je onog trenutka kad su Neovisni za Hrvatsku obrazložili razloge zbog kojih izlaze iz vladajuće koalicije odmah svojoj stranci izjavio da neće podržati tu inicijativu jer u svom prijedlogu nigdje niti jednom riječju nisu naveli niti jedan razlog koji se odnosi na grad, na funkcioniranje grada, proračun i izvršenje proračuna ili novi proračun.

“Znači bile su isključivo ideološke teme, to je nešto što ne mogu podržati”, istaknuo je.

Kada izreknete svoje mišljenje koje nije u skladu s nečijim interesima, odmah vas proglase prodanom dušom

Na prozivke da je prodao obraz i da se radi o političkoj trgovini i korupciji Milićević je ustvrdio da je u Hrvatskoj postala floskula “da kada bilo gdje izreknete svoje mišljenje koje nije u skladu s nečijim interesima, odmah vas proglase da ste prodana duša i da vas je netko korumpirao”.

Drži da proračun koji je donesen nije savršen i može biti puno bolji, ali i da ga je bilo tko drugi slagao – ne bi ga bolje napravio.

Tvrdi kako neće podržavati Bandićevu stranku u Skupštini već će podržati svaku točku koja će biti u skladu s njegovim moralnim stavovima.