Večeras u 21:15 emitirat će se dugoočekivana nova epizoda dokumentarnog serijala "Dosje Jarak" koja istražuje tko je ubio mladu odvjetničku vježbenicu Ivanu Hodak.

Nakon dugo premišljanja o svojoj kćeri su Andriji Jarku progovorili roditelji Ljerka i Zvonimir Hodak. Intrigantna je to priča puna emocija, ali i raznih teorija o tome je li ubojstvo prije 15 godina uistinu izvršio osuđeni Mladen Šlogar ili je smaknuće ipak naručio netko drugi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puno je pitanja, a neke odgovore dao je sam Andrija Jarak kao gost u RTL-u Danas.

Zašto velika većina javnosti nekako ne vjeruje da je Ivanu ubio beskućnik Šlogar?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Takvo je mišljenje prevladalo od prvog. Rekao bih da u povijesti ne postoji zločin u kojem više od 90 posto ljudi, bez obzira na pravomoćnost presude i protok vremena od 15 godina, misli da on to nije učinio. Od prvog dana spominju se spekulacije da je to bila ruska mafija, srpska, hrvatska mafija, osveta…

I tad i sad razmišljao sam da Ivana Hodak nije ubijena na profesionalan način. Zašto? Zato što su na mjestu ubojstva pronađene dvije čahure, ubojica je pucao bez prigušivača, ispala mu je grickalica na kojoj su bili njegovi otisci prstiju. To se profesionalcu nikad ne bi dogodilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S druge strane - da je netko nekim čudom angažirao beskućnika da odradi taj prljavi posao, svirepi zločin, ubio bi ga isti dan. Zašto? Zato što je on riskantan jer nema nijednu kunu, nema od čega živjeti. Da je netko prije 15 godina ubio Mladena Šlogara, nitko ne bi prijavio njegov nestanak iz jednostavnog razloga jer nitko ne bi primijetio da on nedostaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On je bio sam na svijetu, živio je u sjeniku u Zaprešiću. Nije kontaktirao nikoga, on nije imao obitelj, prijatelje, kumove i poznanike. Vladimir Faber, koji je tada rukovodio istragom i rekao bih da je to radiovrhunski, rekao je da u 35 godina svoje karijere nije imao čisti slučaj - da je 10 od 10 dokaza ukazuje da je to bio Mladen Šlogar.

Jedan detalj koji ću vam otkriti - bile su tvrdnje da Šlogar dobiva ogromna financijska sredstva, uplate u zatvor, isto tako da mu stižu pisma. Bli smo u Lepoglavi i provjerili - nikad nitko Mladenu Šlogaru u 15 godina nije uplatio nijednu kunu, nikad nitko mu nije bio u posjeti.

Umro je 22. srpnja za vrijeme snimanja ovog serijala sam na svijetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od svirepog zločina prošlo je 15 godina. Kako ti je uspjelo nagovoriti roditelje da stanu pred kamere?

To je najteži i najemotivniji dio, ja sam u ozbiljnim godinama, radim ovo 30 godina, vidio sam svašta u karijeri… Nikad me ni jedan intervju nije tako izuo iz cipela i emotivno pogodio kao s gospodinom Zvonimirom i gospođom Ljerkom. Ja sam tri mjeseca sa svojim kolegama pregovarao da pristanu, osobito gospodina Hodaka. Nakon dugog premišljanja ipak je stao pred kamere RTL-a i rekao je nekoliko stvari… tako nepatvorenu, iskrenu životnu emociju čovjeka koji je izgubio sve u životu - to nisam vidio u 30 godin akarijere. Hvala bračnom paru Hodak što su skupili snage da izneus ono što im je uništilo život, tragediju koja ih je zauvijek obilježila. Oni su izgubili sve u životu.

Spomenuo si da ti je ovo ubojstvo obilježilo karijeru. Zašto?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zato što je ubijena apsolutno nevina djevojka, od 26 godina, pred kojom je stajao život pred kojim je bio cijeli svijet i karijera i obitelj. Ona je ubijena trudna. To znate, to nije nikakva tajna. . Obično kriminalac ubije kriminalca, obično diler ubije ovisnika ili obratno. Obično kamatar ubije dužnika. Međutim, ovdje je ubijena djevojka koja nikome u životu nije rekla grubu riječ, koja nije prošla kroz crveno na pješačkom prijelazu i zbog toga je ovo bez ikakve dvojbe to govorim s punom odgovornošću: to je apsolutno najgori zločin u hrvatskoj povijesti zato što je ubijena osoba koja nikom nije kriva. Ono što je posebno poražavajuć - mi nakon petnaest godina nismo dobili odgovore na neka pitanja. Mi večeras donosimo i struku i dokaze i ispovijest obitelji i nadam se da će svi naši dragi gledatelji koji se odluče o 21:15 prebaciti ili ostati na kartelu, vidjeti, doživjeti i dobiti neka nova saznanja o najgorem zločinu u hrvatskoj povijesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Što se krije iza ubojstva Ivane Hodak? Malo tko vjeruje u službenu verziju događaja