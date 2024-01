Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Novog Vinodolskog u Domu kulture, a uoči sjednice obratio se medijima.

Uz predsjednika Vlade su i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i potpredsjednik Vlade te ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Novinari su ga upitali oko izbora za novog glavnog državnog odvjetnika.

"Što se tiče procedure izbora, ja sam u jednoj od ranijih izjava rekao da onu bit, a to je da će na kraju Vlada odabrati jednog od četiri kandidata i proslijediti ga hrvatskom Saboru, ali prije toga postoji jedna međufaza, faza u kojoj ćemo mi kao Vlada nakon što primimo kandidature koje su podnesene Državnom odvjetničkom vijeću proslijediti to Nadležnom saborskom Odboru koji će ih razmatrati", rekao je pa dodao:

"Mogao se javiti svatko tko ispunjava uvjete."

'To je ključ'

Press konferenciju Nikole Grmoje komentirao je:

"Ne znam, nisam gledao. Nebitno u potpunosti, inače su oni nebitni kao politička opcija, a ovdje mislim da su reagirali ovi iz kompanije koji na to trebaju reagirati. Pitanje je za čiji privatni interes oni rade. To je ključ, to je kad se sagledaju njihovi nastupi. Vidjeli smo to i u Aferi Most prije nekoliko dana"

"Kada slušate izjave zastupnika MOST-a morate se pitati za čiji privatni interes oni rade. Čitao sam malo prije reakciju Fortenove i ispada da rade za ruske interese. To pitanje postavite njima", zaključio je.

Podsjetimo, saborski zastupnik Nikola Grmoja jutros je optužio nekadašnjeg Vladinog povjerenika za Agrokor i aktualnog izvršnog direktora Fortenove Fabrisa Peruška da je prepustio vrijedne nekretnine Konzuma Črnomerec i Konzuma Trešnjevka Pavli Vujnovcu. Šteta za Fortenovu je, tvrdi, 66 milijuna eura, a Grmoja je najavio podizanje kaznene prijave.

"Ovo je mega-afera, očekujem da nakon što kolega Troskot i ja iznesemo informacije i dokumente, da u roku od nekoliko dana naša istražna tijela pokucaju na vrata Plenkovićevog povjerenika u Agrokoru Fabrisa Peruška koji je omogućio preuzimanje Fortenove tajkunu Vujnovcu i koji je oštetio Fortenovu za najmanje 66 milijuna eura. Imamo dokumentaciju koja to potvrđuje", poručio je Grmoja na konferenciji.