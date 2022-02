U Hrvatskoj postoje politički akteri koji rade i spašavaju gospodarstvo, a postoje i oni koji ne rade ništa nego samo pokreću neke inicijative u koje ni sami ne vjeruju jer i sami na njih ne dolaze. Ni da na trepavicama stoje neće im proći smjena niti jednog ministra. To je ekipa koja koja hrvatskim građanima ne nudi ništa. Pitajte radnike je li im dobro, pitajte ribare je li im dobro, pitajte umirovljenike, pitajte poljoprivrednike. To je rezime šake jada s kojom se mi borimo, rekao je Andrej Plenković tijekom predstavljanja paketa mjera pomoći na upit o umiješanosti ministra Ćorića u aferu s vjetroelektranama.

'Grbin? Bauk? Vidi ih sad. Da su iz HDZ-a, rastrgali bi ih sad '

"Ovo je Vlada koja ima povjerenje i koja radi. Grbin je napao Frku-Petešića na aktualnom satu, čovjeka koji radi kao pas sve ove godine. Bauk mu se smije da se treba od DORH-a provjeriti zašto nema nekretninu. A vidi njih dva danas, di su moralne vertikale? Ovaj je uštedio ne znam koliko, osim što pliva iz Splita do Brača, uzima i naknadu, a tu su mu i žena i dijete. Da su iz HDZ-a, rastrgali bi ih sad”, rekao je Plenković referirajući se na otkriće da i Grbin i Bauk koriste naknadu za odvojeni život iako zajedno s obiteljima žive u Zagrebu.

“Vidi ovoga iz Splita, kažu čovjeka ćemo uputiti u radionicu za antisemite. Di to ima? Dosta je dvostrukih aršina. Dosta s tim”, rekao je Plenković referirajući se na zamjenika gradonačelnika Splita.

'Hoće li Milanović sada izaći i reći i za njih da su banda?'

Ponovno je pozvao da je na Frku Petešića puštena jedna hajka i orkestrirana haranga prozivajući novinare da su inače dobri s njegovim predstavnikom Ureda.

“Milanović je Zvonka nazvao bandom. Hoće li Milanović sada izaći i reći da je Grbin banda, da je Bauk banda?”, upitao je premijer.

Na pitanje novinara hoće li on maknuti kojeg ministra, ako već neće oporba kratko je odgovorio.

"To je moj posao, a ne vaš", rekao je.

Ćorić: Neću dopustiti da budem uteg Vladi

Riječ je zatim preuzeo ministar Ćorić koji je ustvrdio da neće komentirati rezultate nikakvih istraga i da je njegov odnos s Plenkovićem izvrstan, ali je dodao da ni sam neće dopustiti da bude uteg Vladi.

"Mi smo ovdje bili zbog paketa mjera zbog rasta cijena energenata. Podsjećam, to je treći put da je ova Vlada intervenirala. Država ispunjava svoj zadatak u zaštiti građana i mi smo tu na visini zadatka. Ovo je godina isporuke dva strateška cilja, a to su schengen i eurozona. Vidite koliko plina dolazi iz LNG-a, a ovi iz SDP-a su samo vikali protiv ovog projekta. Ova vlada ga je završila. Netko se bavi radom, a netko isključivo opstrukcijom i to građani moraju shvatiti. Ulazak u Schengen i eurozonu je mega-reforma i to ćemo mi napraviti", zaključio je premijer.