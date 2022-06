Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu obilježavanja Dana Osječko-baranjske županije, pri čemu je rekao da vjeruje da se napredak vidi u svim poljima. "Svjedoci smo da se ovdje dosad ugovorilo 7,2 milijarde eura. Ispravili smo nepravde koje su ovdje postojale od 2012. godine", dodao je.

Na pitanje kako će intervenirati da bi se spriječio val rasta cijena goriva, Plenković je rekao da postoje zakonske odredbe, da su intervenirali u marže i u trošarine te da još uvijek postoji prostor za manevriranje u tom pogledu.

"Danas ćemo raspraviti o tome, čut ćemo procjene i donijeti odluke koje su najbolje za naše građane. Trošarine i marže su dva elementa u koje se može intervenirati", rekao je te dodao da se tako može sve dok god postoji prostora za interveniranje.

Govoreći o optužnicama Srbije protiv hrvatskih pilota, Plenković je rekao da postoje mehanizmi. "Štitimo nacionalne interese vrlo čvrsto, smireno, bez nekakvog velikog uzbuđenja", rekao je.

'Moraš biti ekstremno glup'

Komentirao je i izjave vezano za tvrdnje i saslušanje glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek.

"Jasno je i to treba otvoreno reći, nije to sad neka velika demokratska kultura nego bezobzirno huškanje nekoliko malih oporbenih stranaka prije svega na HDZ, a onda enorman pritisak na DORH. Odbacujem to najoštrije i to huškanje je okvir koji se radi od oporbe, Milanovića, pojedinih medijskih navoda, mi smo na to navikli, ali narod vidi tko je tu ozbiljan. Dok se oni bave time mi se bavimo rejtingom Hrvatske u svijetu.

Huškanje i pritisak prema DORH-u ne dolazi od nas. Samo bi netko izrazito glup i neinformiran mogao tvrditi da ja ili da HDZ utječe na DORH ako pogleda što se događa zadnja tri mjeseca. Moraš biti ekstremno glup pa da tvrdiš da postoji utjecaj HDZ-a na DORH. Da to postoji, sigurno ne bi bilo procesa ni protiv Horvata, ni protiv Aladrovića, ni protiv Miloševića. Ako je netko toliko zaslijepljen i misli da su ljudi blesavi i da će im povjerovati, okej. Sramota je za hrvatsku demokraciju što si neka sitnež dopušta", rekao je.