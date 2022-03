Premijer Andrej Plenković izvijestio je u srijedu da je do sada u Hrvatsku ušlo 9357 raseljenih osoba iz Ukrajine te poručio županima i predstavnicima gradova i općina da je najvažnije riješiti pitanje smještaja i pokrivanja troškova smještaja izbjeglica.

Plenković je na sastanku sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina te Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine iznio najnovije podatke, po kojima je do jutros u Hrvatsku ušlo 9357 izbjeglica, od čega 4556 žena (48,7 posto), 1172 muškarca (12,5 posto) i 3629 djece (38,8 posto).

Premijer je istaknuo da se na sastanku želi poboljšati djelotvornost koordinacije između Vlade i županijskih jedinica samouprave i raspraviti što se može poboljšati u postojećoj strukturi.

"Posebno je važno pitanje smještaja, pokrivanje troškova tog smještaja i cjelovita zaokružena politika. To je politika dobrodošlice, solidarnosti i prihvata ukrajinskih izbjeglica s dignitetom, to smo dužni napraviti i to želimo učiniti", kazao je.

Nastavit ćemo pomagati svim mogućim sredstvima, pogotovo u humanitarnom smislu. Hrvatska je u ovom trenutku na pravoj strani povijesti i međunarodnoga prava, ali i onih vrijednosti koje su utemeljene u našem Ustavu, poručio je premijer.