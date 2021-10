Premijer Andrej Plenković Hrvatskom saboru danas je podnio godišnje izvješće o radu svoje Vlade. Na kraju je iznio nekoliko završnih riječi, a dotaknuo se i cjepiva.

"Cjepivo nije osigurala oporba nego Vlada. Cjepiva ima toliko da ih je više nego na raspolaganju. Međutim, da li su baš svi akteri bili jednako angažirani oko promocije cjepiva? Ja mislim da nisu", rekao je Plenković.

"Cijela bitka protiv korupcije je balans. Mjere koje smo poduzeli kada je riječ o covid krizi ostat će ogromno nasljeđe gdje smo spasili 700 tisuća radnih mjesta. Ti ljudi su zahvalni, nisu tako glasni kao oporba iz Švicarske, ali su zahvalni."

Govorio i o zaposlenosti, ali i obnovi

"Što se tiče teme zaposlenosti i nezaposlenosti. Mi danas imamo nezaposlenost od 7,3. Imamo milijun i 600 osiguranih, toliko ih nismo imali zadnjih 13 godina."

"Svi, ali baš svi, kojima su kuće ili stanovi bili oštećeni imali su opciju dobiti alternativni smještaj. Svatko tko je odlučio ostati uz svoju kuću je ostao zbog svoje volje."

"Ako ćemo stalno raditi na nepovjerenju onda se nećemo pomaknuti. Živjet ćemo u konfliktnom ozračju. I to je sukus ove rasprave i ovih komentara. Pročitajte ponovno izvješće i ako nađete krive podatke, ja ću se ispričati."

"Kako mi utječemo na sud? Gdje je to? Gdje? Da imamo toliko utjecaja ne bi bila presuda prije dva tjedna. I to je taj transformativni proces koji traje. Ja razumijem da vama nije drago što mi nemamo podršku. Ali mi smo tu, na nogama, i ostat ćemo. I dalje ćemo pridobivati povjerenje građana. Koliko god se to ljudima iz Švicarske ne bi sviđalo", kazao je premijer.

Povećanje minimalca

Plenković je najavio povećanje minimalnog iznosa plaće. "Sutra će Vlada donijeti odluku kojom će se od siječnja minimalna neto plaća povećati za 350 kuna neto, sa 3400 na 3750 kuna, odnosno na 500 eura neto", rekao je Plenković. Rast će i studentske satnice koje će od iduće godine iznositi 29 kuna i 29 lipa, u odnosu na sadašnjih 26 kuna i 56 lipa.

Povećat će se i iznos roditeljske naknade sa 5654 na 7500 kuna za zaposlene i samozaposlene roditelje. "Uvodimo očinski dopust od 10 dana za zaposlene i samozaposlene očeve i u visini od pune plaće", najavio je premijer.

Rekao je kako je u pet godina prosječna mirovina narasla za 432 kune te je u kolovozu iznosila 2866 kune.

"Mi smo obećali povećanje od 5 posto u četiri godine, a unatoč okolnostima dosad smo je povećali za gotovo 18 posto", dodao je premijer.

Zastupnici izvrijeđani

Uslijedila je "pobuna" u Saboru:

"Vi uopće ništa ne razumijete ako vam nije jasno što vam se govori", rekao je Gordan Jandroković zastupnici Kekin nakon što je kazala kako je premijer povrijedio ostale zastupnike u Saboru.

Bulj je kasnije rekao kako je Jandroković povrijedio zastupnice i kako je kolegicu Kekin osobno izvrijeđao.

"Vi ne znate članak 238. Moja je dužnost prekinuti onoga koji ne znaju i ne poštuju Poslovnik", kazao je Jandroković drugoj zastupnici.