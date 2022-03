Premijer je u Španjolskoj dao izjavu za medije zajedno sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom. Španjolski premijer kazao je o čemu je sve razgovarao s premijerom Plenkovićem, a jedna od tema bila je i pad drona na zagrebačkom Jarunu. Zatim se obratio premijer Plenković.

"Hrvatska je još pod dojmom incidenta koji se dogodio, kada je dron koji je nosi eksploziv pao u Zagreb. Letio je više od tisuću kilometara iz Ukrajine preko Rumunjske i Mađarske i srušio se u Hrvatskoj", kazao je.

'Saznat ćemo koji je bio cilje letjelice'

Plenković je kazao da se incident istražuje te da će o svemu obavijestiti međunarodne partnere. Kazao je i da će se u narednim danima saznati o kakvom se tipu bespilotne letjelice radilo i koji je bio njen cilj.

"Dron je pao na zemljano tlo, nije bilo ozlijeđenih. Letjelica je mogla pasti i u bilo koji drugi europski grad i moramo biti na oprezu s obzirom na rusku invaziju na Ukrajinu", kazao je.

Premijer je još jednom izrazio solidarnost s Ukrajinom.

"Pomažemo im po pitanju prihvata izbjeglica, humanitarnom i vojnom pomoći", kazao je Plenković i dodao da će se na razini EU razgovarati i razrješenju situacije u Ukrajini. Naveo je da je Hrvatska devedesetih doživjela srpsku agresiju pod Miloševićevim režimo te da nitko nije vjerovao da će se na europskom tlu dogoditi rat poput onog u Hrvatskoj.

'Rumunjski i mađarski radari nisu prepoznali dron kao ozbiljnu prijetnju'

Premijer je komentirao je li u Španjolskoj saznao kakve konkretne informacije o padu drona u Zagrebu te mu je postavljeno pitanje o istupu predsjednika Milanovića koji je kazao da je jučerašnji "prelet aviona iznad Zagreba bio seljački".

"Informacije koje sam dobio su iste kao one koje sam dobio u Hrvatskoj od naših institucija. Ovaj dron koji je bio naoružan s eksplozivom, što će još utvrditi naši stručnjaci, dokazuje da rumunjski i mađarski radari nisu prepoznali dron kao ozbiljnu prijetnju. Mislili su, zbog gustoće svih letova koji se događale u zračnom prostoru, da to nije nešto što je opasno. Jednom kada je ušao u hrvatski zračni prostor iz zemlje saveznice, ostao je u našem zračnom prostoru 6-7 minuta i pao u Zagrebu", kazao je premijer.

'Milanović nije nadležan za to tko će kada i kako letjeti u zračnom prostoru'

Govoreći o izjavi Milanovića, kazao je da nije gledao kakve je izjave predsjednik dao.

"On nije nadležan za to tko će kada i kako letjeti u zračnom prostoru - to je Vlada RH. Druga stvar, za njega u situaciji gdje ne zna što radi u ovoj situaciji u kojoj se nalazi Hrvatska i Europa, ne znam koji je kontakt obavi oda je relevantan za sigurnost Hrvatske. Razgovarali smo sa svim partnerima, glavnim tajnikom NATO-a, s Macronom i ono što je važno da se sve operacije koje se tiču vojnih vježbi s našim saveznicima odvijaju prema planu koji bi usvojila Vlada, a koje je u proceduri prihvatio predsjednik. Što se tiče letova Rafalea s MIG-ovima, mislim da je dobro da su poslali poruku snažne solidarnosti savezništva s Hrvatskom nakon što je na glavni grad pao dron i pokazali da su uz nas", kazao je.

'To je Milanović plasirao kroz svoje trbuhozborce'

"Insinuirati da je presica koju sam držao nakon sastanka povezana s trenutka preleta, jasno je da je Milanović to plasirao kroz svoje trbuhozborce u medijima, očito iz ljubomore, je deplasirana i kriva. Išao sam na presicu jer smo vidjeli da je glavni tajnik NATO-a na pressici rekao krivu informaciju da je dron bio nenaoružan", kazao je.

"Smiješne insinuacije da netko puši cigare i pije konjak na nosaču aviona pokazuje gdje smo mentalno. Mentalno Vlada i ja činimo sve da ublažimo cijenu energenata, a netko očito vodeći se vodećim praksama koje se tiču konjaka ili cigara misli da mi to radimo. Ne pijem i ne pušim, a kamo li da bi to radio u posjetu na francuskom nosaču aviona", kazao je.

'Pružit ću mu ruku, ali...'

"Ima puno u oporbi onih koji su odbijali podržati saborsku deklaracije u Ukrajini, htjeli su se konzultirati s Milanovićem koji je tada imao izjave prokremljskog karaktera, a nakon 24. veljače su se opametili i stali na pravu stranu", kazao je.

"Ja ću pružiti i njima i njemu ruku da budemo na pravoj strani povijesti, prava i morala, ali neću prihvatiti jednu jeftinu, bezobraznu i nebitnu komunikaciju nekoga tko u priči oko dolaska Rafalea i F-16 nije imao nikakvu ulogu", kazao je Plenković.