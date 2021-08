Premijer Andrej Plenković redoviti je gost Sinjske Alke, a uoči početka nadmetanja dao je izjavu za medije, najprije se osvrnuvši na zamolnicu Tužiteljstva BiH, kojom traži provođenje kaznenih postupaka protiv zapovjednika iz operacije Bljesak.

"Mi smo upoznati s tom činjenicom, procedura je takva da će Ministarstvo pravosuđa proučiti tu dokumentaciju da vidi treba li to Državnom odvjetništvu predati. Oni će to proučiti i donijeti odluku. Ja ne mogu prejudicirati, oni mogu u konačnici to odbaciti i tako riješiti pitanje. Što se nas tiče, akcije Bljesak i Oluja bile su oslobodilačkog karaktera i bit ćemo na njih zauvijek ponosni. Nikakvi procesi koji se budu pokretali neće to dovesti u pitanje", rekao je za RTL i dodao da "tu nema još nikakvih optužnica. Riječ je o zahtjevu za pravnu pomoć."

'Pravila su jednaka za sve'

Komentirao je i zahtjev sinjskog gradonačelnika Mire Bulja da se zbog Alke popuste sve epidemiološke mjere te otvore ugostiteljski objekti i iza ponoći. "Pravila su jednaka za sve. Pravila su donesena za naše građane i za turiste, a ne protiv njih. Ne vidim problem. Danas je koliko shvaćam režim na tribinama takav da može biti više ljudi nego lani. Lani se nije nitko bunio. Valjda je svakome nakon godinu i pol dana jasno zašto ne rade kafići iza ponoći bilo gdje, a ne samo u Sinju. Ako tu abecedu moramo ponavljati danas, onda kao da smo spavali godinu i pol dana", poručio mu je Plenković.

No, Buljev argument je bio da je tradicija da velik broj ljudi vrijeme nakon Alke provede slaveći u ugostiteljskim objektima. No, Plenković za to nije imao sluha.

"Ljudi bi bili po kafićima da rade do sedam ujutro ljeti. Koliko je dobra ova turistička sezona i sve iznad očekivanja, koliko smo kao država učinili da ona bude bolja i u pogledu epidemiološke slike i napora za promociju Hrvatske kroz Ministarstvo turizma, turističke zajednice, naše subjekte… Imat ćemo u utorak sastanak cijelog turističkog sektora u Opatiji. Želimo napraviti inventuru onoga što se napravilo u ovoj turističkoj sezoni koja će biti između 65-70 posto brojeva iz rekordne 2019. što je s obzirom na okruženje sjajno", otkrio je premijer.

Nema mjera, nema ni potpora

Komentirao je i nedavne najave potencijalnog ukidanja svih mjera na jesen. "To je bilo vezano za potpore. Ako se ukidaju mjere, nema nikome potpora, to je bila poanta. 'Ajmo biti disciplinirani i odgovorni da budemo što mudriji i odgovorniji, da sezona traje što dulje da budemo narančasti dva, tri tjedna pa ćemo moći govoriti o jakom gospodarskom oporavku. Najave za drugi kvartal su sjajne, bit će dobri i za treći kvartal, to mi je najbitnije", poručio je.

Na pitanje kako komentira potvrdu Haaga da je Slobodan Milošević bio dio udruženog zločinačkog pothvata, premijer je odvratio da to Hrvatima ne treba dokazivati.