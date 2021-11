Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sudjelovao je danas u Otočcu na Krki na svečanosti otkrivanja spomen-ploč, nakon čega je dao izjavu za medije.

"Evocirali smo ključne trenutke kada su Slovenija i Hrvatska bile žrtve Miloševićevog režima", rekao je Plenković. Kazao je kako je ovo prilika da se podsjeti koliko su važni odnosi između Hrvatske i Slovenije, dodavši da se vodi načelom da nam je "Slovenija najbolji susjed i prijatelj".

Što se tiče otvorenih pitanja sa Slovenijom, premijer je istaknuo da se vode razgovori.

Komentirao je i ima li Hrvatska potporu Slovenije kada je riječ o ulazu Schengen. "Potpora Janše i slovenske Vlade je izrazito snažna i čvrsta. 2022. je godina kad rješavamo Schengen, a 2023. kad rješavamo europodručje".

O Milanoviću i covid potvrdama

Govorio je i o prosvjedu protiv covid-potvrda i mjera u Zagrebu. “Najsnažnije osuđujem napad na vašeg kolegu Latkovića. Mislim da je to kukavički, bezobrazno i nije mi jasno zašto bi itko dovodio u pitanje rad novinara i medija. Vjerujem da će policija otkriti tko su počinjitelji.

"Živimo u demokraciji, nije problem prosvjedovati, iskazati stav, neslagati se s mjerama koje vlada poduzima. Ovaj prosvjed je ipak na kraju dominantno političkog karaktera, u njega su se ukrcali gospoda iz Mosta, DP-a, relikivijarum Živog zida, egzibicionist iz EP-a kojeg tamo nitko ne zna, Kolakušić. Milanović im daje podršku – to je jedini predsjednik neke članice EU koji otvoreno ide protiv covid-potvrda i mjera koje vlada donosi. Prosvjed ne doživljavam kao iskonsku reakciju dijela građana do kojih nam je stalo nego kao političku manifestaciju.”

"Mogu to gledati na način da je to bio jedan signal zahvalnosti prema Vladi i Stožeru koji su imali jedne od najfleksibilnijih mjera u EU skoro dvije godine. To je bio signal zahvanosti što u Hrvatskoj rade dućani, trgovački centri, kafići, restorani, frizeri, muzeji, kina”, poručio je premijer.

Nisu junaci, nego slabići

"Čega se bojite, što je to u testu invazivno?", upitao je Plenković.

"Svi ti junaci se boje male bijele vatice. Test je vatica koja traje pola sekunde. Ako im je vatica problem, nisu junaci nego slabići, paraziti i profiteri politički od krajnje desnice do ljevice. On se zaštitio kao lički medvjed s tri doze i onda pozivate ljude na prosvjed".

"Svaka smrt onoga tko je necijepljen, a mlad je, to su sve smrti koje su se mogle izbjeći", rekao je Plenković.

Kaže da su prosvjednici došli iz političkih razloga.

"To samo slijepcu može biti nejasno. Ne gledam vas kao zabrinute građane u mrtvom strahu od male vatice koja nije nikakav lijek. Svi ti junaci kojima je premijer mrski neprijatelj, to su sve laži".

"Stava sam da obvezno cijepljenje ne treba, da je velika većina odgovorna i racionalna”, rekao je govoreći o obveznom cijepljenju.

Uskoro opširnije...