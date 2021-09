Premijer Andrej Plenković rekao je u utorak kako s najavljenim obaveznim covid potvrdama kreću u zdravstvu i socijali jer su to najosjetljiviji sektori, obavezno cijepljenje neće uvesti, a poručio je i kako se ne boji nikakvog otpora covid potvrdama.

"Krećemo sa zdravstvom i socijalom jer su to najosjetljiviji sektori, sektori gdje su ljudi ionako zdravstveno ugroženi. Nije dobro doći u bolnicu pa se zaraziti i eventualno umrijeti zbog komorbiditeta", rekao je Plenković na konferenciji za medije nakon koalicijskog sastanka odgovarajući na pitanje razmišlja li se da se, zbog niske procijepljenosti, covid potvrde uvedu i u druge sustave.

Naveo je kako su oko cijepljenja napravili sve što je bilo moguće, ali da jedan dio ljudi svoje odluke ne bazira na medicini, znanosti, istraživanju niti na poštovanju enormnog napora kojeg su znanstvenici diljem svijeta učinili u kratkom roku.

"Ali to je tako, mi uvesti obavezno cijepljenje nećemo. Apelirat ćemo na sve one koji su u još nekakvoj dvojbi da to naprave. Ovo što sad radimo su covid potvrde, dakle testirati se nije neki poseban problem - svatko tko to želi, može i onda će moći doći u bolnicu ili neku od institucija socijalne skrbi", rekao je premijer.

Poručio je kako se ne boji nikakvog otpora prema covid potvrdama, dodavši kako je Hrvatska imala vrlo moderirane, izbalansirane i inteligentne mjere koje su pratile i naš mentalitet i okolnosti s razvojem epidemije.

"Ne vidim zašto bi se netko u Hrvatskoj uopće žalio da je nešto pod nekakvim ograničenjima kad je ostalo samo ono minimalno, formalno velika okupljanja i noćni klubovi. Ne znam što to drugo trenutno netko ne može konzumirati", rekao je.

Za sada ne razmišljaju o uvođenju covid potvrda u druge sektore. "Idemo prvo vidjeti kako će ovo funkcionirati", poručio je.

U srijedu predstavljanje izmjene Zakona o obnovi, u ponedjeljak reforma socijalnog sustava

Premijer je nakon sastanka predstavnika stranaka parlamentarne većine u Banskim dvorima izvijestio i o sadržaju sastanka, istaknuvši kako su ministri partnerima predstavili izmjene zakona u svojim resorima.

Plenković je pritom najavio kako će sutra tijekom popodneva ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat javno predstaviti izmjene Zakona o obnovi nakon što su identificirali uska grla koja su usporavala proces obnove.

Izmjene će obuhvaćati oslobađanje građana od obveze sufinanciranja troškova konstrukcijske obnove, uvođenje europskih pragova za javnu nabavu, gradnje stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada, kao i uređivanja pitanja obnove zgrada koja nisu postojeće sukladno posebnim propisima, odnosno nisu legalne.

Uvodi se i predfinanciranje kod isplate pomoći, a doći će i do pojednostavljenja samog postupka donošenja odluka.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović u ponedjeljak ujutro predstavit će veliku reformu sustava socijalne skrbi.

Plenković je naveo kako je pripremljen veliki paket izmjena u sustavu, odnosno ide se od temeljnih zakona, Zakona o udomiteljstvu, pet sektorskih komorskih zakona, tri nacionalna plana, tri akcijska plana.

Osim toga, premijer je izrazio zadovoljstvo dosad održanim prvim djelom popisa stanovništva za 2021. uz poruku kako je broj od 1.637.000 građana koji su se digitalno sami upisali "sjajan i ohrabrujući signal digitalne pismenosti Hrvata". Dodao je i kako je odaziv veći od svih predviđanja te kako su ponosni na činjenicu da je više od 40 posto stanovništva upisano digitalnim putem.