ANDREJ PLENKOVIĆ O STANJU U KB DUBRAVA: ‘Treba razlikovati slike na internetu od stvarne situacije u toj bolnici’

‘Vjerujem u kvalitetu, stručnost i profesionalnost svih djelatnika KB-a Dubrava i u odluke koje će omogućiti učinkovito funkcioniranje bolnice i kvalitetnu zdravstvenu skrb’

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se danas tijekom aktualnog prijepodneva na stanje u KB-u Dubrava poručivši kako vjeruje u kvalitetu, stručnost i profesionalnost te bolnice i da treba razlikovati sliku na internetu od stvarne situacije u toj bolnici.

“Vjerujem u kvalitetu, stručnost i profesionalnost svih djelatnika KB-a Dubrava i u odluke koje će omogućiti učinkovito funkcioniranje bolnice i kvalitetnu zdravstvenu skrb”, rekao je Plenković odgovarajući Mireli Ahmetović (SDP) koja je ustvrdila da u KB-u vladaju kaos, neorganiziranost i raspad sustava.

“Napravit ćemo jasnu distinkciju od perceptivnih elemenata koji kolaju društvenim mrežnim internetskim prostorom od stvarne slike situacije u toj respektivnoj zdravstvenoj ustanovi. Ministar Beroš i svi odgovorni imaju zadaću da svi koji dođu u KB Dubrava dobiju adekvatnu skrb na najvišoj mogućoj razini”, kazao je Plenković.

Ahmetović tvrdi da je kriv HDZ

Ahmetović nije bila zadovoljna odgovorom ustvrdivši da se u KB-u Dubrava može vidjeti rezultat HDZ-ove vladavine.

“Dubrava nema ni poštenog agregata, za to postoji generator ovakvog stanja, a to ste vi, kao pokrovitelj ovakvog nakaradnog sustava zbog kojeg propada zdravstveni sustav sada kada je najviše potreban. Tko je za to kriv? Korupcija, gospodine Plenkoviću, ako se bude radilo na novom izdanju enciklopedije pod pojmom ‘korupcija’ kao sinonim stajat će ‘družina Andreja Plenkovića'”, rekla je Ahmetović.

Odgovarajući na pitanja zastupnika ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je kako se slaže da treba pristupiti rješavanju problema zapošljavanja pripravnika u zdravstvu.

Kronični i onkološki bolesnici

Što se tiče dostupnosti zdravstvenog sustava kroničnim i onkološkim bolesnicima kaže kako je ekstremna situacija uvjetovala drugačiji način pružanja zdravstvene zaštite, no nastoji se napraviti sve moguće kako bi se adekvatna zaštita omogućila svima kojima je potrebna.

Stjepo Bartulica (DP) poručio je premijeru kako je stabilnost koju stalno ističe lažna podsjetivši na dugove države veledrogerijama. Osvrnuo se i na Plenkovićevu izjavu u Bruxellesu da jamči kako Domovinski pokret nikad neće doći na vlast, te povukao paralelu s vladanjem Aleksandra Lukašenka u Bjelorusiji.

“To je nova razina nevjerojatnih teza i moram priznati da ste me razočarali”, odgovorio mu je Plenković te podsjetio na izjave njegovih kolega iz Domovinskog pokreta nakon pucnjave na Markovu trgu, koji su poručivali kako se radilo o buntu. “Vaši su kolege pokušali pronaći neku vrstu razumijevanja za to. E vidite, to je razlika i razlog zašto mi kažemo da je prijeđena crta pa tumačimo građanima tko iza čega stoji”, kazao je.

Tomislav Tomašević (Možemo) pitao je Plenkovića zašto i dalje podržava Milana Bandića u Zagrebu i zašto je HDZ-ovim gradskim zastupnicima naložio da glasaju za “Blok Kvatrić”. Plenković je odbacio tvrdnju da je davao ikakve naputke i instrukcije HDZ-ovim gradskim zastupnicima i uputio Tomaševića da odgovore potraži u Gradskoj skupštini jer to nisu teme kojima se bavi Vlada.

