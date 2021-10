Predsjednik Vlade i premijer Andrej Plenković u subotu zajedno s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković sudjelovao je na konferenciji "2. Dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva" u hotelu Sheraton Zagreb.

Nakon što su uručili odluke i ugovore iz mjera Programa ruralnog razvoja i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, dali su izjave za medije.

Ministrica Vučković je, komentirajući vladinu intervenciju u cijene goriva, odgovorila na pitanje mogućnosti da Vlada intervenira i kada je riječ o cijenama nekih namirnica. Kazala je da je nakana jačati tržišno usmjerenje hrvatske ekonomije. "Mi smo istaknuli i koliko želimo ojačati prehrambenu sigurnost Hrvatske, no to se ne može napraviti čarobnim štapićem, to je dug strukturni put i potrebno je otvarati i teške teme, dobivati podršku nakon otvorenih jasnih komunikacija za promjene", poručila je Vučković. "I poljoprivrednicima i ribarima se sufinancira trošak goriva. Sektor stočarstva je najpogođeniji", kazala je.

Premijer o intervenciji Vlade

Plenković je potom kazao da je poljoprivreda jako važna i "strateška grana". "Činimo sve da pomognemo poljoprivrednicima", kazao je premijer.

Osvrnuo se potom na intervenciju na cijene goriva.

"Svi razgovori s kolegama u EU svode se na temu što se radi s plinom, strujom, koje se mjere poduzimaju… Glede plina i struje stabilni smo. Glede cijena naftnih derivata, tržište nam određuje cijenu goriva u potpunosti. Mi smo cijene goriva stavili u fokus. Procijenili smo kao Vlada ako smo prebrodili najveću zdravstvenu i financijsku krizu u proteklih 600 dana bez vala otpuštanja, stečajeva itd. nećemo dopustiti dođe do pada standarda građana zbog cijene energenata.

Prvo se osjeća cijena goriva i dizela, reagirali smo munjevito, mislim da smo zatekli sve koliko smo brzo donijeli odluku. Ako se stvar bude smirivala, imamo mjere za ići nazad, ako ne, imamo dodatne alate za kalibriranje cijena", poručio je Plenković koji nije htio ići u detalje jer je, smatra, prerano.