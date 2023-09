Premijer Andrej Plenković uvjeren je da hrvatski građani prepoznaju postignuća njegove Vlade koja je opisao kao "gigantska" u odnosu na zatečeno 2016. godine kada su došli na vlast te je u ponedjeljak poručio biračima da s aktualnom Vladom, temeljem tih postignuća, "znaju na čemu su".

Novinari su premijera na Učki, nakon obilježavanja proboja druge cijevi tunela, pitali boji li se konkurencije na izborima, s obzirom na to da su svoje kandidature za premijersko mjesto istaknuli Sandra Benčić kao kandidatkinja Možemo! i Peđa Grbin kao kandidat SDP-a, a Plenković je odgovorio kako će kandidata za njegovu poziciju biti još te prokomentirao: "Pogledajte rejtinge, pogledajte projekte, rezultate…".

Poruka je, naglasio je Plenković - Hrvatska, građani i birači s našim postignućima, stečevinom - znaju na čemu su.

Istaknuo je potom da je u mandatu njegove Vlade, povećana minimalna plaća (za 70 posto), prosječna medijalna plaća (gotovo za 50 posto), da prosječna mirovina iznosi više od 47 posto prosječne plaće, da je narasla zaposlenost (odnos zaposlenih i nezaposlenih sada je 16:1, a prije 10 godina bio je 4:1).

Zatekao 'smeće'

Govoreći o upravljanju javnim financijama, podsjetio je i na to da je 2016. godine "zatekao zemlju koja je bila dva stupnja niža u smislu kreditnog rejtinga od investicijskog".

"To se nekad trivijalno zvalo 'smeće', sjećate se? A to sad više nitko ne spominje. Sad se, dapače, želi ignorirati da nam je S&P dao najveći rejting u povijesti", prokomentirao je i poručio da oni to neće ignorirati već će "tumačiti i objašnjavati svaki dan, satima ako treba".

Podsjetio je i da je Hrvatska bila u proceduri prekomjernog proračunskog manjka, a da danas "odgovornim upravljanjem javnim financijama nema deficita", da je izašla iz prekomjernih makroekonomskih neravnoteža i ušla u europski tečajni mehanizam (ERM II).

"Za razliku od ranijih vlada koje ni prstom nisu mrdnule ni za schengen ni za euro, napravili smo strategiju za jedno i drugo, ušli u euro područje, ispunili više od 280 kriterija za schengensko područje…", istaknuo je Plenković.

Naveo je i da je njegova Vlada deset dana nakon prošlih parlamentarnih izbora "donijela Hrvatskoj 25 milijardi eura bespovratnih sredstava ili jako povoljnih zajmova za razvoj za ovo desetljeće".

"Pa to su gigantska postignuća u odnosu na ono što smo zatekli 2016. Zato je naše pouzdanje, uvjerenost, u konačnici, u mudrost hrvatskih građana, birača, jako čvrsto. Ljudi vide kako je bilo prije i kako je sad. Pa nije to sad nešto da mi nešto izmišljamo ili uljepšavamo", poručio je prokomentiravši kako ni projekta druge cijevi tunela Učka nije bilo prije ove Vlade.