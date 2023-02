Danas u 16 sati održana je sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a. Premijer Andrej Plenković obratio se medijima.

"Kao što znate izrazio sam žaljenje, poslao sam pismo Erdoganu, održana je sjednica Vlade. Turska treba timove za pronalaženje i spašavanje. Prema Turskoj kreće mješoviti interventni tim, sve skupa 40 ljudi koji će otići u Tursku pomoći u pronalasku unesrećenih, Ovo je strašan dan za Tursku, izrazito nam je žao", rekao je Plenković.

Potom je kazao da se na sjednici govorilo o obnovi nakon potresa u Petrinji, ali i o slučaju Hrvata uhićenih u Zambiji. “Kad je riječ o djeci, naši službenici nisu mogli doći do djece, ona su na tajnoj lokaciji”, rekao je.

Za aferu SMS kazao je da je to iscrpljena tema. Rekao je i da će glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek sutra u 10 sati doći na odbor za pravosuđe pa će joj se tamo moći postavljati pitanja.

Hrvatska šalje pomoć Turskoj

Hrvatska se uključila i šalje pomoć Turskoj. Damir Trut, ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite u Ministarstvu unutarnjih poslova, potvrdio je za Danas.hr da u Tursku oko 18 sati kreće 40 pripadnika državne intervencijske postrojbe koja se sastoji od profesionalaca i pričuvnika koji mogu biti iz raznih spašavateljskih organizacija.

"To su ljudi koji su osposobljeni i opremljeni da mogu u najtežim uvjetima urbanog spašavanja, u ruševinama, tragati i spašavati unesrećene. To je srednja oprema, poluteška oprema. Imaju različite alate, sonare za pretraživanje, kamere, puno te opreme. Imaju i 10 pasa koji su vrlo dobri za spašavanje i traganje za unesrećenima. To je oprema certificirana od Europske komisije kao i modul koji je osposobljen za sve aktivnosti", kazao je Trut.

"Turski kolege su tražili kad timovi dolaze da budu samodostatni za 10 dana boravka na terenu. Imamo kompletnu opremu za njihov smještaj, boravak, prehranu, sve ono što im je potrebno da 10 dana mogu živjeti na jednom terenu", dodao je Trut.