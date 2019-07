‘ANDREJ, OVO NEMA SMISLA…’: Kuščević priznao kako je točno povio kičmu: ‘Neće ovo stati na bračkom ministru’

Kuščević: ‘Andrej, ovo nema smisla. Previše je i za mene i za moju obitelj i za Vladu i za HDZ. Napadi neće stati, čini mi se da su organizirani. Dajem ti mandat na raspolaganje, i u Vladi i na mjestu političkog tajnika u HDZ-u, ne želim biti uteg’

Jučer je, sad već bivši, ministar uprave Lovro Kuščević podnio ostavku nakon afera s prenamjenama zemljišta i ostalim biznis malverzacijama s kojima je zadnji tjedana bio pogođen.

“Andrej, ovo nema smisla. Previše je i za mene i za moju obitelj i za Vladu i za HDZ. Napadi neće stati, čini mi se da su organizirani. Dajem ti mandat na raspolaganje, i u Vladi i na mjestu političkog tajnika u HDZ-u, ne želim biti uteg”, rekao je Kuščević premijeru i šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću, piše Večernji list. Njih dvojica razgovarali su u središnjici stranke dan uoči koalicijskog sastanka zbog zahtjeva HNS-a koji je tražio da Kuščević ode iz Vlade.

KUŠČEVIĆ JE ‘OUT’, A ŠTO S HNS-OM? Plenković je već rekao da organski ne podnosi ucjene. A oni su zbog Lovre učinili baš to…

Okrivio urotu ljevice i Markićkine skupine?

Time su HDZ i Plenković izbjegli smjenu ministra na zahtjev koalicijskog partnera i oporbe koja je u Saboru i formalno pokrenula zahtjev za njegovim opozivom. Kuščević je nakon ostavke poručio da se protiv njega urotila ljevica kojoj se priključila i interesna skupina koju okuplja Željka Markić. “Tragikomično je da je moj odlazak, zapravo, njihov neuspjeh jer je spriječio ono što i jedni i drugi žele, a to je destabilizacija Vlade i prijevremeni izbori. Vjerujem da te skupine, ma kako one sebe nazivale, neće stati na bračkom ministru. Bit će tu još pokušaja rušenja, sve dok se ne dođe do otoka Krka.”

Na otoku Krku se na gradi LNG terminal, što je američki interes kojem se protive Rusi, pa Večernji list zaključuje da je bivši ministar možda aludirao na ruske interese.

Nije patio od titula i fotelja

Kuščević je rekao za Večernji list kako je premijeru od prvog dana afere rekao da je spreman dati ostavku ako to zatraži. “Nikad nisam patio od titula i fotelja, jednakim žarom i elanom nastavit ću raditi u Saboru, ali i kao općinski i županijski vijećnik”, rekao je i dodao da ne žali zbog toga što je branio odluke Vlade po pitanju Istanbulske konvencije, referenduma itd. I dalje tvrdi da su razne afere koje mu se pripisuju “fabricirane”, no Plenković je procijenio da se čini velika šteta Kuščeviću, ali i Vladi i HDZ-u.

POGLEDAJTE KAKO JE KUŠČEVIĆ PONOSNO DAO OSTAVKU, A KASNIJE JE ZA SVE OKRIVIO LJEVICU I – ŽELJKU MARKIĆ: ‘Neće stati na meni’

Tko će ga zamijeniti?

Postavlja se pitanje tko će zamijeniti Kuščevića u Ministarstvu uprave? Najprije će to biti državni tajnik, a pretpostavlja se da će to biti bivši gradonačelnik Senja, Darko Nekić. Sabor zasjeda zadnji dan u petak, pa je moguće da bi se taj dan moglo glasovati o novom ministru uprave, no neki misle da bi to moglo biti tek na jesenskom zasjedanju. Nije poznato tko će u HDZ-u na poziciji političkog tajnika zamijeniti Kuščevića. No, možda se to kristalizira danas na Predsjedništvu HDZ-a.

TRAŽI SE NASLJEDNIK: TKO ĆE SJESTI U KUŠČEVIĆEVU FOTELJU? Šuška se da bi ovaj čovjek mogao biti novi ministar uprave

Ostaje otvoreno hoće li se Plenković upustiti u širu rekonstrukciju Vlade kako bi pokušao popraviti rejting HDZ-a, uz promjene Kuščevićeva mjesta i Pejčinović Burić. U svemu tome treba dobro procijeniti i što je manje štetno za predsjedničku kampanju Kolinde Grabar-Kitarović koja je tražila ostavke kako Kuščevića, tako i ministrice Gabrijele Žalac, piše Večernji list.