Anastasija Isaković (20) iz Srbije doživjela je, kako priča za Jutarnji list, grozno iskustvo rada na sezoni u Hrvatskoj. Posao u jednom restoranu na Krku pronašla je preko oglasa, a iako joj se gazdarica preko telefona činila jako ljubaznom, kada je došla na sezonu, započeo je horor.

Prvi tjedan nije radila jer za nju još nije bila riješena radna dozvola. Kako su prolazili dani, priča za Jutarnji, a posla nije bilo, počele su trzavice među vlasnicima.

"Kad sam došla, malo su se prepirali s osobljem, ali nisam se u to miješala. Kako je prolazilo vrijeme i nije bilo posla, šef i šefica postajali su sve nervozniji i stalno su se međusobno svađali. Svađali su se i pred gostima, jedno drugome govorili kako bi trebalo raditi. Nas su krivili da ne radimo dobro pa nema gostiju. Jedan dan gazda je bio vrlo ljut, derao se cijeli dan na mene, govorio da sam nesposobna. Imao je vino u plastičnim flašama, recimo, pa je bio jako ljut jer ne znam gdje je. Pa nisam ni znala da ima vina u plastičnim bocama. Baš je vikao da ne znam svoj posao, bila sam mirna i pripisivala to ljutnji jer nema posla“, rekla je.

"Kad sam došla, šefica mi je prvi dan rekla da bih trebala ‘ugraditi‘ sise, dva dana kasnije šef me pitao znam li hodati u štiklama. Kad sam rekla da znam, rekao je da će mi kupiti minić i štikle da u tome služim hranu. Na to sam rekla da nisam došla biti atrakcija i oblačiti se kao kurva samo da bi oni privukli goste, nego bi ih valjda trebala privući hrana. Naljutio se“, govori.

Kulminiralo je kada je jednu večer u 21.20 sati pitala gdje je večera, jer dogovorena su bila dva topla obroka, a nekoliko dana preskakali su večeru. "Pitala sam što je to, počeli su vikati da kako se usudim u devet sati pitati za večeru, da na što to sliči, da što ako bude gužva, da imamo frižider ako smo gladni. Ipak je nešto napravila, ali su za večerom govorili da oni nemaju para da mi tako jedemo, da smo im minus... Šefica je u nekom trenutku rekla da mi nešto krijemo. Gazda me optuživao da se čujem s konobarom koji je otišao jer je pogledao tko me zove kad je zvonio. Počela je paranoja da kujemo zavjeru protiv njih, da želimo svi otići. Stalno su mi govorili - ako mi se ne sviđa da idem ća“, kaže.

"Iskreno, nije uopće bilo posla pa ni napojnica iako su pri dogovoru svima rekli da je promet odličan. Šefica nas je opet napala i tražila da joj kažem što je problem. Rekla sam joj da nas njih dvoje stalno uvlače u svoje svađe, a mi smo došli raditi i njihove bračne svađe nas ne zanimaju. Počela se derati da sam balavica i besramna, okrenula sam se i pogodila me pepeljara u kuk. Imam i modricu. U šoku sam, uz njezino deranje da se vratim u ‘pi**u materinu iz koje sam došla‘, psovala me, navlačila, vrištala da sam debil... Prepala sam se. Viša je od mene 15 centimetara, deblja 30 kilograma i starija 30 godina. Od jada sam se nasmijala i okrenula da odem, potrčala je za mnom, muž ju je uhvatio... Otišla sam se spakirati u apartman, kad je za mnom došao šef, vikao nek‘ izađem... Uz pomoć lokalaca pronašla sam sobu i otišla“, rekla je Anastasija, koja je sve to prijavila policiji, no bezuspješno.

Vlasnik pobija priču

Vlasnik konobe pobija njezinu priču, kaže da je bila loša radnica "na tabletama" i da ga je htjela ucijeniti kad je odlazila.

"Nisam nikad nikoga zakinuo pa neću ni nju, ali pokušala me ucijeniti, a na to ne pristajem. Kad je rekla da će sve ispričati ne dam li joj novac, pred momkom s kojim je bila tu rekao sam da je mogu sam odvesti na policiju, ali ucjene ne prihvaćam. Tražila je prvo još 1000 eura, pa onda 500 i 300 na račun. Zašto? Zaradila je 600 eura, 500 sam joj dao, još sam joj dužan 100 i to je to. Apsolutno je došla bez iskustva, htio sam je odmah poslati ća, međutim supruga je inzistirala na tome da ostane. Ostatak osoblja rekao je da je na terapijama i tablete za smirenje sam kasnije pronašao u šanku. Jedva je pod tim tabletama hodala po terasi, tanjuri su joj padali iz ruku pa sam je na njezin nagovor ostavio u šanku, nek‘ radi. Što se tiče priče o pepeljari, to je ona plastična što se gore otvara i koju je žena slučajno gurnula rukom, a ona je, vidim, sad od toga napravila dramu. No sad je sve gotovo“, rekao je Marin Dedić, čiji je restoran zatrpan lošim ocjenama nakon što je Anastasijina majka ovu priču ispričala na društvenim mrežama.