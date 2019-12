ANALIZA STRUČNJAKA: Milanović je uličarski izdominirao, a to mu je odmoglo. Nevjerojatno mi je da ju nije pokušao ‘zakucati’ nečime

Grabar Kitarović se drži onoga što joj je nacrtano i ne skreće s teme, jer čim skrene opet završi na 8000 eura i sličnim nebulozama. Milanović je dojam pokvario tim uličarskim nadglasavanjem. Nije isto kad se natječeš protiv Kolakušića i moraš ispasti veći frajer ili protiv Grabar Kitarović s kojom, ako dominiraš poput njega, na koncu ispadneš seksist’, govori komunikacijski stručnjak Petar Tanta za Net.hr

Sinoćnja debata predsjedničkih kandidata na RTL-u – zasad prva, a možda i jedina uoči završnog kruga predsjedničkih izbora – privukla je više od milijun gledatelja i očekivano izazvala mnoštvo reakcija, žustrih i žestokih kakvo je većim dijelom bilo i samo sučeljavanje Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića.

Prije nego što se građani posve posvete “najluđoj noći”, za komentar sinoćnje “lude noći” na RTL-u upitali smo komunikacijskog stručnjaka Petra Tantu iz agencije CTA komunikacije.

[VIDEO] NAJINTERESANTNIJI MOMENTI DEBATE NA JEDNOM MJESTU: Pogledajte snimke pitanja – ovo su teme oko kojih su se najžešće ‘zakačili’

‘Milanović dominirao, ali mu je dominacija odmogla’

“Prvih petnaest minuta debate morao sam gledati na kalendar da vidim koja je godina i zašto je Ivo Sanader i dalje dobar premijer i zašto je imao odličnu vladu, a onda smo slušali i o tome kako je tko počeo u Ministarstvu vanjskih poslova… U međuvremenu mi se činilo da je Milanović pripremljeniji i kvalitetniji, da bolje artikulira svoje stavove. A onda je u svoj klasični ton pojačao… pa još pojačao… pa još pojačao i jednostavno dopustio svojoj osobnosti da ga preuzme, da se iživcira i da na kraju ostavi lošiji dojam nego na početku. Njegove poruke bile su dobre, ali on ima običaj da pošalje jedno trinaest poruka u jednoj minuti”, uvodno nam je kazao Tanta.

Od Grabar Kitarović je, kaže, očekivao malo bolji nastup u smislu artikuliranja stavova.

“Ona se drži onoga što joj je nacrtano i ne skreće s teme jer čim skrene, opet završi na 8000 eura i sličnim nebulozama kakve je Milanović u početku dobro iskorištavao. On je dojam pokvario tim uličarskim nadglasavanjem. Nije isto kad se natječeš protiv Mislava Kolakušića i moraš ispasti veći frajer ili protiv Grabar Kitarović s kojom, ako dominiraš poput njega, na koncu ispadneš seksist. On je definitivno dominirao, ali mu je ta dominacija i odmogla”, smatra Tanta.

DOBILI SMO UVJERLJIVOG POBJEDNIKA DEBATE, ALI I JAKO ZANIMLJIVE KOMENTARE: ‘Očekivao sam da će Milanović pomesti pod s Kolindom, ali…’

‘Nije se dala isprvocirati. Mir, tišina i sarkastični osmijeh’

U neverbalnoj komunikaciji, kaže Tanta, Grabar Kitarović bila je puno smirenija od Milanovića.

“Njezin je plus što se nije dala isprovocirati. On ju je “ubadao”, ali nije se dala. Kod nje su cijelo vrijeme bili mir, tišina i sarkastični odmijeh. Ona inače jako dobro trpi napade u ovoj kampanji. U odnosu na onu debatu na HRT-u uoči prvog kruga, Grabar Kitarović sinoć nije reagirala na napade, nije ni treptala. S druge strane, ona je njemu servirala jako puno lopti kojima je on mogao poentirati. Primjerice, kada je spomenula Ivicu Račana Milanović je podivljao, postao je hipersenzibilan i to ga je povuklo. Rekao bih da je u srazu Milanovića i Milanovićevog karaktera pobjedu izvukla Grabar kitarović dopustivši mu da izdominira do te mjere da to u jednom trenutku izgleda prilično uličarski”, naglašava Tanta.

Što se, pak, tiče sadržaja izrečenog, Tanta kaže da je Milanović bio mnogo bolji, artikuliranijih stavova i “sadržajno bogatiji”, dok se Grabar Kitarović u jednom trenutku počela ponavljati. Ipak, neshvatljivo mu je da Milanović nije iskoristio mogućnost da postavi Grabar Kitarović pitanje.

“Kada su ga voditelji pitali ima li neko pitanje za svoju protukandidatkinju, on je kazao da nema. Naprosto mi je nevjerojatno da ju nije pokušao “zakucati” nečime. Mislim da je i on imao neki svoj smjer koji je na sredini debate izgubio”, kaže Tanta.

REAKCIJE KANDIDATA NAKON ŽESTOKE DEBATE; Milanović: ‘Nadam se da nisam bio pregrub; Kolinda: ‘Trebam prespavati noć’

‘Uletavanje dužnosnice iz Ureda predsjednice sukob je interesa’

Vjerojatno najintrigantniji dio sinoćnje debate na RTL-u bio je trenutak kada su voditelji kazali kako je izborni stožer jednog od kandidata zatražio da se preskoči čitav jedan set pitanja i sučelavanje, koje se oteglo izvan predviđenog vremena, privede kraju. Danas su s RTL-a priopćili da je to zatražila je savjetnica predsjednice Republike Renata Margaretić Urlić. “Ona je, tijekom emisije, ušla u režiju i zatražila da se ‘zbog produljenog trajanja i umora predsjednice, debata završi'”, priopćili su s RTL-a. Tanta kaže da mu je neshvatljivo da je to zatražila osoba koja je plaćena državnim novcem.

“Ona je dužnosnik u Uredu predsjednice i nije u kampanji To je eklatantan primjer sukoba interesa. Nismo baš u kampanjama navikli da u debate uletavaju dužnosnici iz Ureda predsjednika”, kazao je Tanta.

‘Na birališta bi sada mogli oni koji ne smogu smisliti Milanovića’

Na koncu smo ga upitali tko je sinoć bolje iskoristio priliku za pridobivanje neodlučnih birača uoči izborne nedjelje, najprije onih koji su u prvom krugu glasali za Miroslava Škoru.

“Digitalno oglašavanje Kolinde Grabar Kitarović u ovom, drugom dijelu kampanje potpuno je ugašeno. Nema ga, ne postoji. Milanović se još nešto malo oglašava sa strane, ali budžeti su smanjeni. I kada u tom trenutku dobiješ udarni termin na televiziji i kada te gleda pola države, imaš jedinstvenu priliku da za nula kuna jako dobro poentiraš. A Grabar Kitarović u tim trenucima igra bunker jer se ne želi zamjeriti ekipi s desna. Ona zna da su oni koji su glasali za Škoru njeni bivši glasači. Rekao bih da je ova debata više pomogla Grabar Kitarović, da se na birališta izvuku oni koji jednostavno ne mogu smisliti Milanovića. A on im je jučer u tome pomogao”, zaključio je komunikacijski stručnjak Petar Tanta.

ANKETE FAVORIZIRAJU JEDNOG KANDIDATA, ALI STRUČNJACI MISLE DRUGAČIJE: ‘Puno je prosuo s ničim izazvanom agresivnošću…’