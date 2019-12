ANALIZA STRUČNJAKA – Baš i nema lijepih riječi za kandidate, ali ni za sučeljavanje: ‘Još jedanput su se potpuno osramotili!’

Na kraju, Puhovski je rekao kako je impresioniran kako je Juričan pogodio boju sakoa koja je odgovarala Kolindi Grabar-Kitarović

Nakon što su u Izbornom stožeru Kolinde Grabar-Kitarović odbili poziv RTL-a, ali i drugih komercijalnih televizija na sučeljavanje, isto su učinili i drugi, po anketama vodeći, kandidati rekavši kako sučeljavanje bez predsjednice – nema smisla. No aktualna predsjednica je u ponedjeljak iznenada rekla da dolazi na sučeljavanje – na javnoj televiziji.

Tako je u utorak na HTV-u održana debata svih 11 kandidata na predsjedničkim izborima čiji se prvi krug održava u nedjelju.

U razgovoru za Vijesti.hr politički analitičar Žarko Puhovski rekao je da je sučeljavanje zapravo bilo dosadno, a najveća vijest je da se predsjednica nije osramotila.

‘Pas nije lajao’

“Da citiramo Sherlocka Holmesa: ‘To što se dogodilo je da pas nije lajao’. Predsjednica se nije osramotila, a to je ono što smo svi očekivali i to je najveći događaj!”, komentirao je Puhovski te nastavio:

“Stvar je bila rutinski dosadna. Pitanja su bila katastrofalna, potpuno amaterska i bez ozbiljne analitičke pozadine. HRT se još jedanput potpuno osramotio. Ne na način da bi navijao za Kolindu Grabar-Kitarović, nego na način da je sabotirao raspravu”.

Puhovski smatra kako su trojica kandidata bila izrazito loša: Nedjeljko Babić, Dejan Kovač i Miroslav Škoro.

“Ostali su bili prosječni, a odskakala su dvojica, autsajderski orijentirani Dario Juričan i Ivan Pernar. Pernar je bio najuvjerljiviji u taktičkom smislu, a Juričan je zapravo nastupao u drugom meču. Ostali su bili prosječni. Zoran Milanović je pri kraju imao nekoliko dobrih intervencija, kontrolirao je karakter, ali ne vjerujem da je puno dobio. Za Kolindu Grabar-Kitarović je važno da nije puno izgubila”, kazao je Puhovski.

Iskusnog političkog analitičara posebno je iznenadio nastup Miroslava Škore: “Djelovao je ukočeno, preplašeno, doista kao pjevač kojeg su doveli među političare. Čudno jer on ima veliko estradno iskustvo. Djelovao je kao da se ne smatra na pravom mjestu.”

‘To uopće nije debata’

Loš dojam na Puhovskog ostavio je i kandidat HSLS-a i znanstvenik s Princetona Dejan Kovač.

“Izgleda da ni Princeton više nije što je bio. Kovač je bio potpuno neuvjerljiv. Babić se pak ponašao kao da se nalazi u nekoj seoskoj krčmi, što se i moglo očekivati”, ocijenio je Puhovski.

Sve u svemu, teško je reći da se radilo u debati.

“Uopće to nije bila debata, svi su gledali pred sebe. Zanimljivo je kako je Kolinda Grabar-Kitarović pokazala da se ne usudi izgovoriti Milanovićevo ime. Govorila je ‘neki’, bila je puno manja loša nego u svojim zadnjim nastupima”, smatra Puhovski.

Neki kandidati tvrdili su da su svjetonazorska pitanja nebitna, da to nije u ovlasti predsjednika.

‘Juričan pogodio boju sakoa’

“Mislim da je Đapić tu dobro rekao da je važno da građani znaju kako je koji kandidat ideološki opredijeljen. To je valjda jedino dobro što je Đapić rekao”, kazao je Puhovski.

“Kolakušić u prvom redu izbjegava ideološka pitanja jer računa na birače iz oba ‘bazena’. On je čovjek koji ne može ni rukom mahati lijevo-desno, nego samo gore-dolje dok govori. Pazi da ne dobije nabore na perfektno ispeglanom sakou. Nesposoban je za debatu. On diktira, on izriče nalog”, komentirao je debatu politički analitičar.

Na kraju, Puhovski je rekao kako je impresioniran kako je Juričan pogodio boju sakoa koja je odgovarala Kolindi Grabar-Kitarović.

“Očito je imao petu kolonu u njezinu Uredu, a to je dokaz da korupcija ipak postoji”, sarkastičan je Puhovski.