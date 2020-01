ANALIZA PREDSJEDNIČKE DEBATE NA HRT-U: ‘Milanović je učio na svojim greškama, a čuli smo i neke jako opasne stvari’

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta za Net.hr osvrnuo se na sve detalje predsjedničke debate na HRT-u te dao svoje prognoze potencijalne nove debate, ali i ishoda predsjedničkih izbora

Nakon druge debate predsjedničkih kandidata na javnoj televiziji, stvari su postale još neizvjesnije. U srazu Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića otvorena su brojna nova pitanja, a i kandidati su se predstavili u drugačijem svjetlu od onoga prije nekoliko dana na RTL-u. Komunikacijski stručnjak Petar Tanta za Net.hr prokomentirao je nastup oba kandidata.

“Milanović je poradio na sebi, pročitao je komentare, radio je sa svojim timom i možemo reći da je učio na svojim greškama i zato imamo puno bolji dojam nego što je to bilo zadnji put. Odmah je krenuo u retorički napad, ali nije dozvolio da pređe tu imaginarnu crtu da poludi na neku od tema. Vidi se da je on bio jako koncizno posložen i da je uspio nadvladati svoj ego. Kolinda Grabar Kitarović i dalje fura svoju štrebersku priču. Dakle, posložena je, mirna, nema izlijetanja, puno čita s papira, ali to je dozvoljeno i to su pravila igre. Kolinda je cijelo vrijeme retorički pokušavala uzvratiti na način ‘Da, ali vaša vlada…’. Mi se cijelo vrijeme vrtimo u zadnjih 10 godina, mi ne pričamo o budućnosti”, smatra Tanta.

Opasne izjave

Dvosatna debata obilovala je mnoštvom tema, a neke od njih bi, smatra Tanta, trebale pobuditi interes medija nakon izbora.

“Na temelju toga da Kolinda želi poentirati na njemu se dogodi to da smo čuli neke jako opasne stvari; da se gospodin Lozančić uplitao u politički život, da je njegova smjena zaštita nacionalnih interesa, da se nije iskazao na novoj dužnosti. Nešto jako smrdi oko gospodina Lozančića i mediji bi tu priču trebali poraditi i nakon izbora. Također tu smo čuli o korupciji u VSOA-i. ‘Ne znam poslat ću nadzor. Prije pet godina je bilo puno korupcije, danas ima manje, ali je ima. Ja u medijima čitam o dokumentima iz VSOA-e.’ Ljudi moji, to su ozbiljne stvari. Također je tu i ona priča sa SMS-om, gdje je ona rekla da je Milanović njoj poslao SMS u kojem je ciljao na njen ego. Pa smo onda čuli priču o oružju u Siriji. To su ozbiljne, državničke stvari, s kojima se državnici suočavaju, ali ne vade to kao argument na sučeljavanju. Volio bih da se netko pozabavi fact-checkovima, i s jedne i s druge strane, jer mi se čini da je bilo dosta neistinitosti s obje strane. Ja to ne znam, trebam guglati. Hoće li to prosječni hrvatski glasač guglati? Neće. On će govoriti o stvarima o kojima mi sad pričamo”, zabrinut je Tanta.

Debata je, po njegovim riječima, obilovala osnovnim retoričkim figurama, koje su se najčešće odražavale u tome da predsjednica zaključuje kako je Milanovićeva vlada bila najlošija, na što Milanović odgovara kako sve što ona govori nije točno ili istinito. Tanta smatra da je Milanović ovdje propustio priliku dodatno poentirati, jer gledateljima nije ponudio ništa što bi dokazalo da je on u pravu. Dodao je kako je Kolinda imala uvježbanu neverbalnu komunikaciju te da Milanović nije šmrcao.

“On je bolji, ali ne mogu reći da je to dobro kad je netko poradio na svojim nedostacima. Baš me zanima ako će sutra biti sučeljavanja, hoće li on dodatno naučiti stvari koje je spomenuo. Mogu sa sigurnošću reći da je on nadvladao svoj karakter, što je određeni plus, ali ne mogu reći da je to napravilo drastičnu promjenu kampanji. Ona je pokušala poentirati na nešto na što totalno nije bila pripremljena i to joj se obilo o glavu. Ona je krenula poentirati na stvarima na kojima je on bio pripremljen, a on je krenuo poentirati na stvarima za koje je mislio da ona neće hvatati”, zaključio je Tanta analizu kandidata te se okrenuo samoj organizaciji debate.

Detalji koji mogu činiti razliku

Uvjeren je kako je HRT bolje organizirao debatu te gotovo da i nije imao zamjerke, osim iritantnog zvona koje je upozoravalo na istek vremena za obraćanje pojedinog kandidata.

“Čini mi se da je debata RTL-a bila problematična u smislu da mi je on bio distorzijski faktor. Cijelo vrijeme je upadao i puštao se govor. Tu sam vidio da on zamoli za jednu riječ, on kaže jednu ili dvije riječi i gotovo. RTL-ova debata je bila dosta fleksibilnija, zbog čega se i dogodio onaj dosta veliki propust s režijom. Imam osjećaj da je RTL-ova debata bila divljija i na trenutke dosta hektična, dok je ova debata bila posloženija i dosta interesantnija za slušati. To je slušatelju lijepo, jer su sagradili jednu fluidnu priču s početkom, sredinom i krajem”, smatra Tanta.

Komunikacijski stručnjak dao je svoj osvrt i na stvari koje također mogu činiti razliku. Tako je izjavio da je “Kolinda najprije bila u plavom, sada je bila u crvenom i očekujem da sutra bude u bijelom, pa da zaokružimo crven-bijeli-plavi.” Primijetio je i lančić s križem te broš u obliku zastave te pojasnio kako ta dva detalja šalju snažne poruke. Milanovića nije previše komentirao, no osvrnuo se na njegovu kravatu u RTL-ovoj debati, rekavši kako je to bio simbol moći.

Nije se previše obazirao niti na napad Kolindinog savjetnika Tomislava Madžara na Milanovića ustvrdivši kako se radi o “prenabrijanoj priči” i “brušenju živaca u fotofinišu”.

Od sljedeće debate, koja bi trebala upotpuniti petak navečer, Tanta očekuje još bolji nastup oba kandidata i otvaranje nekih novih tema.

“Očekujem da će od ove debate naučiti neke stvari. Primjerice, bilo je dobro vidjeti kako su u prošloj debati otvorena neka pitanja o kojima se nije pričalo, pa su sada smislili neka protupitanja na ovoj debati, tako da vjerujem da će se sutra postavljati neka pitanja iz ove debate. Kod nje očekujem blage smiješke i popis dobrih želja, ali i ponovno otvaranje nekih tema o kojima će se pisati, primjerice Leon Sulić i njeno sudjelovanje u nadzornosm odboru Croatiatransa, pa do oružja u Siriji”, smatra Tanta.

Najneizvjesniji izbori dosad

Ipak, nije htio ulaziti u analize tko je profitirao od debate na HRT-u, kao niti to u kojoj će mjeri debate općenito utjecati na rezultat izbora. Zaključio je kako se radi o najneizvjesnijim izborima dosad i kako pobude birača neće biti usmjerene na podršku kandidatima, već na njihovo sabotiranje.

“Kada su ljudi već iznervirani od ovih izbora, to može napraviti prevagu i izvući 100, 500, 200, 100 ljudi koji bi na kraju, na ovim najneizvjesnijim izborima, ako uzmemo sve u obzir, i skijaše, i BiH, i nezadovoljne ljude, i kontra Bandića, i tako dalje, mogli napraviti razliku koja će na kraju rezultirati nečijom jako tijesnom pobjedom. Matematički je moguće, ali u ovom je trenutku teško predvidjeti hoće li to tako biti. Teško mi je ići u procjene tko bi mogao pobijediti, bit će jako tijesno i moglo bi par tisuća glasova odlučiti izbore. Većina ljudi na ovim izborima neće glasati za nekoga, nego protiv nekoga”, zaključio je Tanta.

