ANALIZA JOŽE MANOLIĆA: ‘SDP će slagati Vladu. Tuđman bi bio duboko nesretan ovim HDZ-om. Ne bi ovo trpio, on je bio bog i batina’

“Živite umjereno, ne pretjerujte ni u jelu ni u piću ni svađama”, savjetuje nekadašnji šef tajne službe, predsjednik Sabora i bliski suradnik i Tita i Tuđmana, Josip Manolić. Osim pitanja neizbježnog za stogodišnjaka, politički veteran u intervjuu za Novu TV odgovorio je i na pitanje što očekuje od parlamentarnih izbora.

Uvjeren je da će SDP slagati Vladu. ‘”Sve je drugo u rasulu. SDP je sada u prednosti jer je Zoran Milanović pobijedio. On nije pobijedio kao pojedinac, nego kao SDP-ovac sa saveznicima”, objašnjava bivši političar i dodaje da je Milanović po njegovu mišljenju dosad opravdao svoju ulogu, no ”kod svakog čovjeka ima jedna crta da ima svoje ‘ja'”. “I tog svog ‘ja’ je zaboravio u nekim trenutcima u promidžbi koji su bili stvarno pobjedonosni”, objašnjava.

Kada je riječ o Škorinu Domovinskom pokretu, Josip Manolić kaže da je to dobar imidž. “Škoro osobno nema potencijala za politiku da provede taj pokret. On je, prije svega, prihvaćen kao pjevač. I ja kao političar sam ga prihvatio kao pjevača”, kazao je.

No znatno detaljnije je analizirao svoju bivšu stranku i smatra da bi Franjo Tuđman bio duboko nesretan ovakvim HDZ-om.

“On nije trpio takve frakcije i pojedinačna mišljenja. On je bio bog i batina. ‘Dok sam ja tu, nema drugih bogova uz mene’. On neke ljude nije mogao prihvatiti kroz čitavu svoju 10-godišnju vladavinu, primjerice Šeksa”, kaže Manolić. S Tuđmanom se razišao, kaže, zbog oružanog sukoba u BiH, ali i zbog „sukoba s nekim ljudima koji su bili uVladi, a koji su vukli kriminalne poteze“: „ ”On je rekao: ‘Ako ti tjeraš ovoga za kojeg sam ukazao, to znači da ću ja tebe prije smijeniti. Primjerice, Hebranga je branio kao žrtvu ljevice”, kazao je Manolić.

Kaže kako nije imao nikakvu ulogu u progonu Alojzija Stepinca, jer je njemu slučaj povjeren nakon presude, ali progone nakon 45 smatra svojevrsnim izvršenjem pravde, ali naglašava kako mu je žao svake nevine žrtve.

“Ako se zločinca objesi, onda nije kriv onaj tko ga je vješao, nego njegovi zločini koje je počinio”, kaže i dodaje da je ponekad vrlo teško odvojiti tko je potpuno kriv, a tko nevin. ‘”Tako da se moglo desiti i da je netko nevin stradao u tim čistkama'”, rekao je. Kaže da mu je žao što je bio dio toga i svakog nevinog čovjeka koji je stradao.

Govoreći o budućnosti kaže kako planira proslaviti 100. rođendan. Iako je 100 godina napunio još 22. ožujka. Proslavu rođendana morao je odgoditi zbog koronavirusa. ‘”Kad budemo mogli normalno funkcionirati onda ćemo proslaviti onako kako se slavi 100. rođendan'”, kaže Manolić i otkriva da je već pozvao oko stotinu ljudi na proslavu.

No ipak će se morati odreći vožnje.

‘”To mi jako fali. U lipnju mi istječe vozačka dozvola i ne želim ju produžiti jer će zbog svakog incidenta koji bi ja na cesti doživio javnost biti protiv mene. Reći će kakva je to korumpirana komisija koja je starkelji dopustila da vozi auto'”, kaže.