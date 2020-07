ANALITIČARI SECIRALI POSLJEDNJU ANKETU PA PROGNOZIRALI DRAMU NAKON IZBORA: ‘On će pokušati napraviti ‘blitzkrieg’, ali ako ga ucijene…’

Politički analitičari Žarko Puhovski i Krešimir Macan komentiraju RTL-ovo istraživanje, koje najviše mandata daje Restart koaliciji, a odmah potom i HDZ-u

Na korak do izborne šutnje, po prilici se zna kako bi mogao izgledati 10. saziv Hrvatskog sabora. Naime, završeno je veliko RTL-ovo istraživanje po izbornim jedinicama. Ako se ono pokaže točnim, u Saboru će sljedeće godine sjediti 56 zastupnika Restart koalicije, 55 HDZ-ovaca, 18 članova Domovinskog pokreta, šest izabranih s lista Mosta, tri člana zeleno-lijeve koalicije, jedan zastupnik terceta Stranke s imenom i prezimeno, pametnog i Fokusa te jedan iz koalicije okupljene oko Živog zida.

To su rezultati za 140 zastupnika, a u istraživanju nedostaje osam manjinskih i tri zastupnika dijaspore. Sastav novog Sabora te sve moguće i nemoguće kombinacije za sastavljanje vlasti prokomentirali su u RTL Direktu politički analitičari Krešimir Macan i Žarko Puhovski.

“To smo rekli i prije par tjedana, u nedjelju ćemo imati više pitanja nego odgovora”, kratak je bio Macan dok je njegov kolega Puhovski poručio: “Znalo se da su li-la. Donedavno je Restart vodio, oni su počeli gubiti zadnjih šest-sedam dana, njima će Možemo nešto oduzeti, ali stvari su otvorene, pogotovo zato što još imamo tri iz dijaspore gdje je gotovo sigurno dva HDZ i jedan Škoro, to opet malo mijenja situaciju. Tu je i osam manjinaca, za dvoje ne znamo kako su politički orijentirani. Grubo rečeno, 10 posto šanse da SDP formira Vladu, 50 posto šanse da HDZ formira Vladu, 30-40 posto šanse za ponavljanje izbora, to mi se čini kao realnost u ovom trenutku.”

Plenković mora napraviti ‘blitzkrieg’

No, mogu li zaista Miroslav Škoro i HDZ formirati koaliciju, bez obzira na to što u Domovinskom pokretu to uvjetuju odlaskom Andreja Plenkovića s premijerske funkcije te gotovo svakodnevnim podbadanjem dvojice lidera? Prema mišljenju analitičara, takva mogućnost mora biti brzo dogovorena.

“Čuli smo Plenkovića da Hrvatska treba imati stabilnu Vladu do 15 kolovoza. On će pokušati ‘blitzkrieg’ napraviti, odmah se dogovoriti, a ako ne, možda će prije ići na ponovljene izbore ako bude previše ucjene. Ovo je zadnji tjedan gdje svaki osmi birač odluči kome će dati glas, mi imamo neke trendove koji se prate. Možemo raste, Restart stoji, pitanje je što je s Domovinskim pokretom. Oni tvrde da rastu, a istraživanja pokazuju da padaju”, rekao je Macan.

“HDZ se drži. Sada imamo još jednu stvar, bit će ‘blitzkrieg’ samo ako Bernardić bude prvi po rezultatu jer onda se Plenković mora žuriti. Ako ne bude, ako Plenković bude prvi, on će dobiti mandat po logici što je dobio najviše mjesta i onda ima 30 dana plus 30 dana, onda može mirno razgovarati. Ovih 10 prebjega je neopisivo kompliciranije od pregovora sa Škorom, jer mora sa svakim pojedinačnim žetončićem pregovarati. Sa Škorom može pregovarati uz dodatak da Škoro može jamčiti da dvije trećine svojih dok za jednu trećinu ne može”, smatra Puhovski.

Moguće osipanje prebjega iz Domovinskog pokreta

No, Domovinski pokret, kao ni Most prije pet godina, zapravo nije stranka, već je sastavljen od prebjega iz raznih političkih opcija. Stoga je jedna od mogućnosti i njihovo rasipanje.

“Ako bude svađa oko ministarstva kulture, oni se ne žele dogovoriti ili namjerno pritišću ili se taj dogovor ne postigne, onda se može dogoditi da Hasanbegović iskoči. Zekanović ima jedan mandat, hoće MUP”, smatra Macan, dok ga je Puhovski odmah nadopunio: “To sigurno neće dobiti. Onda znači da su njih dvojica drugi put u četiri godine se s jednim uvukli u Sabor, a otišli od njih čim su ušli.”

No, govoreći o Mostu, oni su 2015. ušli u Sabor sa 19 zastupnika, da bi godinu kasnije već pali na desetero. Ankete im sada predviđaju šest mjesta. No, analitičari su skeptični oko njihova uspjeha.

“Vjerujem da će manje od toga dobiti. To će biti tri do pet mandata”, uvjeren je Puhovski. Macan pak dodaje: “Oni su iskoristili kampanju da rastu. S tim imenima, Miletićem, bračnim parovima, privukli su interes javnosti. Oni ne bi rasli da Domovinski pokret ne pada.”

“To su spojene posude. Drugo, gospođa Selak je jučer bila vrlo neuvjerljiva, sigurno je izgubila dio potpore, ali je moguće da će se nekome to sviđati, da ona nije htjela previše intelektualno nastupati. Ona je griješila u stranim riječima, što se ne bi od nje očekivalo. Možda je to pokušaj da se svidi nekome”, nadovezao se Puhovski.

Stara i nova lica iz Sabora

S promjenom saziva mijenjaju se i lica u saborskim klupama, a neka od njih nećemo više nikad vidjeti na Markovu trgu.

“Vaso Brkić, Vesna Pusić, niz ljudi koji su bili važni. Lovrinovića neće biti. Pitanje je kako će biti s HDZ-ovim i SDP-ovim listama, lako je moguće da Grbin ispadne jer su oni njega žrtvovali jer je govorio protiv županije. To se u Istri ne smije, pa su ga morali staviti niže, kao dio ‘deala’ s IDS-om. On je jedan od ljudi koji su razumno govorili. Neće biti Ranka Ostojića što mislim da je zaista šteta”, smatra Puhovski dok je Macan dodao kako ne može biti lošiji saziv od ovoga.

No, na listama su se našli brojni estradnjaci. Oba stručnjaka ističu samo jednog od njih.

“Oni su mamci, idu po receptu kao i Škoro, lijepo lice za možda ne tako lijepe stvari koje su stajale stranački iza. Za njih su neki prije čuli nego za neke koji nose liste. Iako treba istaknuti Milu Kekina, on je napravio kampanjsku pjesmu. Prije je to bio standard”, rekao je Macan, a Puhovski se nadovezao: “Kekin ima šanse ući. On je danas rekao da možda neće, da će se konzultirati sa suprugom. Bilo bi šteta, on bi navodno prepustio Radi Borić mandat. On bi u tom Saboru bio osvježenje, koje može reći nekoliko suvislih stvari, pitanje je bi li nešto značile.”

Neke šanse ima i bračni par Raspudić. “Mislim da Nino ima veće šanse od svoje supruge. Raspudić puno gubi što ulazi u Sabor, a mislim da ulazi, ali to je htio”, smatra Puhovski dok Macan smatra da bi Nino mogao eliminirati Bandića.

“Bandiću je bilo važno jedno mjesto iz niza razloga – imunitet. Pitanje je hoće li imati klub. Ako Most ima klub, a imat će gotovo sigurno, onda imaju neku mogućnost. Ako nema klub onda je izgubljen u Saboru. S klubom je pitanje kako će ići s Buljem, Grmojom i Petrovom, kako će se tu podešavati stvari i kako će on doći do riječi koja nije esejistika, nego politička. Ljudi vjeruju da je lako prijeći iz jedne varijante u drugu, ali nije. Bulj govori o svakoj temi, on zarađuje svoju temu. Tu će biti problem da se dođe do riječi i unutar kluba, a onda i u Saboru”, smatra Puhovski, dok je Macan kratko dodao da će se boriti za isti “slot”.

Kratka i dosadna kampanja

Svi se slažu da je dobro što je predizborna kampanja bila kratka. Puhovski smatra da je, osim nekoliko dobrih spotova, sve ostalo bilo – dosadno.

“Bilo je malo sadržaja, bilo je nekoliko dobrih spotova, većina je bila dosadna. Kampanja nije imala sadržaja, i zbog vremena i korone. Kad gledate između SDP-a i HDZ-a nema bitnih programskih razlika, a male stranke su se bavile drugim stvarima. Programske teme su ispale iz rasprave”, rekao je Puhovski, a Macan je prokomentirao Plenkovićevo “naslikavanje po plakatima, za razliku od Bernardića, kojeg nema nigdje: “To je njihova strategija. Oni žele reći ‘mi imamo premijera, imamo materijal za premijera koji se dokazao’ i idu s njim kao jamcem sigurnosti. Restart je išao s glumcima i moram reći da to nije najpametnije.”

No, Škorinu kampanju, koja se bazira na stihu njegove pjesme “Sude mi”, Puhovski smatra primitivnom: “El Greco je rekao ‘ono čega nema u realnosti toga nema ni u slici’. Ja mislim da to vrijedi i za Bernardića. Što se tiče Škore, on kuca u glupe fraze na otvorena vrata. To je izrazito primitivno napravljeno, pitanje je koliko ima ljudi kojima će se to svidjeti. Most im je uletio u taj novi primitivizam i tu je problem.” Macan smatra da sve stranke drže starije, dok mlađe privlače ljudi poput Marina Miletića, a ne Škore.

Završne prognoze

U finalnoj prognozi, analitičari su dali svoje konačno mišljenje: “Mislim da će ipak biti HDZ, prije tjedan dva je izgledalo da Restart vodi, ali moglo bi se dogoditi da će zbog malih stranaka preskočiti”, rekao je Macan dok mu Puhovski kontrira: “Još uvijek vjerujem da Restart može pobijediti, ali bit će tako mala razlika da HDZ može pobijediti s ona dva glasa izvana. Platforma Možemo im radi o glavi, ali i sami si rade o glavi jer nisu išli s dvije liste, to je bila kastastrofalna odluka.”

Kratko su prokomentirali i moguću izlaznost birača na izbore: “Mogla bi biti manja, ali toliko je tih graničnih glasova da će stranke morati izvlačiti ljude”, smatra Macan dok Puhovski vjeruje da će izlaznost biti oko 50 posto, možda i manje.