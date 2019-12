ANALITIČARI SECIRALI KANDIDATE: ‘Od njih 11, dvojica se pripremaju i za parlamentarne izbore; Jedan zasigurno dobiva’

Predizborne kampanje, slažu se Macan i Skoko, gotovo da nije ni bilo

Analitičari Večernjeg lista Božo Skoko i Krešimir Macan komentirali su predsjedničke kandidate i njihovu dosadašnju kampanju.

Ove godine kandidata je čak 11. Skoko kaže kako ga to ne iznenađuje. “Očito da je politika u Hrvatskoj unosno zanimanje budući da svih 11 smatraju da mogu biti predsjednici države i da imaju ozbiljne šanse. Već smo 2010. imali rekordan broj predsjedničkih kandidata. Kad gledamo po pojedinim vremenskim razdobljima kandidati ove izbore koriste kako bi ojačali svoj imidž tako da sigurno dio kandidata ide s tim predumišljajem”, rekao je Skoko za Večernji.

Od njih 11, dvojica se pripremaju i za parlamentarne izbore, mišljenja je Macan, koji smatra kako su to zasigurno Dejan Kovač i Mislav Kolakušić.

“Od marginalaca prije svega ide Dejan Kovač, samo je pitanje koliko će to biti uspješno brendiranje HSLS-a. Kolakušić gradi bazu za parlamentarne izbore, njegovih 14 posto je puno. Veliki broj kandidata misli da vodeći kandidati više ne zaslužuju tu poziciju i da oni mogu biti kvalitetnija alternativa. Treba pohvaliti neke koje su uspjeli prikupiti potpise jer mnogi nisu”, kazao je Macan.

‘Dobar dojam se može ostaviti samo jednom’

Skoko je komentirao i Darija Juričana koji se želi preimonovati u Milana Bandića. “Za dio javnosti je on simpatičan, a za drugi potpuno nerazumljiv. Da je u pitanju lokalna razina, sigurno bi imao svoju svrhu ili razlog. Nije mi potpuno jasno. S druge strane, Dalija Orešković je već ostavila prvi dojam, ali nije ga dobro kapitalizirala na europskim izborima tako da sad ide iz drugog pokušaja. No, ne možete dobar dojam ostaviti dva puta, nego samo jednom”, kaže Skoko.

Što se tiče Dalije Orešković, Macan smatra kako je njezin problem što nema dovoljno ljudi iza sebe. “Škoro već mjesec-dva dana ima jedinu kampanju za prikupljanje volontera”, kazao je Macan, dok je Skoko dodao kako je “on je već prepoznatljivo lice i ljudi imaju simpatije prema njemu”. “Predsjednički izbori mu mogu biti dobra odskočna daska za parlamentarne izbore, on u ovoj kampanji svakako dobiva”, dodao je Skoko.

Macan je mišljenja da bi Škoro mogao biti “ljepilo za desnicu”.

Obojica smatraju kako je drugi krug predsjedničkih izbora neizbježan.

Podjele u HDZ-u

“Šanse za drugi krug imaju svi. Vrije u HDZ-u, očigledno se događa neka podjela na terenu. Jedno je kampanja, pretkampanja, dan izbora i izbori od 7. Izbori će biti poprilično neizvjesni”, rekao je Macan.

“Sva trojica ozbiljnijih izazivača imaju šanse ući u drugi krug. Istraživanja nam ne mogu otkriti sve preferencije. Ankete nisu čarobna kugla, ali one pokazuju trendove. Sjetite se samo prethodnih predsjedničkih izbora, Mikšića koji je zaprijetio Jadranki Kosor koja je gotovo izgubila ulazak u drugi krug. Iznimno je važan kontekst u kojem se bira, ali i koliko ima protestnih glasova. U ovom slučaju glasovi mogu ići prema Škori, ali i prema Kolakušiću”, rekao je Skoko i dodao kako je manja gužva na ljevici jer su izazivači Zorana Milanovića relativno slabi.

‘Od kampanje nismo vidjeli ništa’

Predizborne kampanje, slažu se Macan i Skoko, gotovo da nije ni bilo. “Od kampanje nismo vidjeli ništa, nije je bilo. Škoro je jedini gledljiv, ostali ništa ne rade. Sad kad se gledaju trendovi i dalje je najgledaniji. On očigledno nešto radi i gradi. Kolakušić sigurno priča sa svojim ljudima, on ima bazu koju mi ne osjećamo, ne vidimo”, kaže Macan.

Obojica smatraju kako je Državno izborno povjerenstvo (DIP) pogriješilo kad su tražili da se sučeljavanja održe jedino ako će sudjelovati svi kandidati.

‘Predsjednica niže gaf za gafom’

Osvrnuli su se na kampanju aktualne predsjednice.

“To je gaf za gafom, ušla je u spiralu gafova, kad ode doma, kad se osjeća sigurno, onda je super. Onda uleti u neku situaciju i ne promišlja do kraja. Kada je u pitanju izjava za Milana Bandića, mogla je stati na onoj rečenici da je bitna lojalnost”, rekao je Macan.

“U kampanji čim morate pojašnjavati što ste htjeli reći poruka nije dobro oblikovana”, kaže Skoko.

U analizi analitičara bilo je govora i o krađi glasova.

“Na svim izborima ima krađe pa i u Hrvatskoj, samo to treba dokazati. Puno je manje takvih situacija na lokalnim ili parlamentarnim izborima jer su tamo višestranački izborni odbori, jedini na kojima ih nema su predsjednički izbori. Godine 2015. Josipović nije dobio podršku SDP-a i drugih stranaka da ima 13.000 promatrača, imao ih je ispod sedam tisuća. Čim nemaš 13 tisuća, ne možeš osigurati dokaze i birališta. Sad je poruka, morate sami to napraviti. Sada su zakasnili. Sumnja je krenula jer smo 2009. godine imali 30.000 nevažećih glasova u prvom krugu, u drugom krugu 60.000. Vjerojatno su se poništavali negdje glasovi, ali to je trebalo istražiti tada”, kaže Macan.

‘Motivacija će biti ključna’

Motivacija je za nadolazeće predsjedničke izbore ključna, mišljenja je Skoko.

“Ovdje će motivacija biti važna za sve opcije, prije pet godina motivacija HDZ-a je bila jako velika, konačno da imaju svog predsjednika na Pantovčaku. Imali su niz koji pozitivno djeluje. Sada kada imate vlast onda je malo uljuljkano biračko tijelo. S druge strane, Milanović je dao svojevrsni vjetar u jedra SDP-u. SDP još ništa nije posložio doma, sve nesuglasice su gurnute pod tepih, no Milanović im je dao optimizam”, rekao je Skoko.