JE LI HRVATSKA SKLOPILA DOBAR POSAO S IZRAELOM? UMIROVLJENI GENERAL I PILOT SE NE SLAŽU: ‘Zašto nismo od Šveđana tražili manji broj novih Gripena?’

Sigurnosni stručnjaci kaže da ćemo tek vidjeti jesmo li donijeli pravu odluku.

Državni vrh donio je jučer konačnu odluku o kupnji 12 rabljenih borbenih aviona F-16 Barak od Izraela. S obzirom da se radi o investiciji od oko 3 milijardi kuna jasno je zašto su jutros domaći sigurnosni stručnjaci i bivši visoko rangirani časnici Hrvatske vojske najtraženiji sugovornici.

Umirovljeni stožerni general te prvi hrvatski veleposlanik pri NATO-u Anton Tus u razgovoru za N1 izražava uvjerenje da je Hrvatska dobro izabrala. “Izbor F-16 je izuzetan, to je ono što odgovara RH zbog toga što novi avion košta dvostruko skuplje nego ovaj koji je odradio 20 godina i još ima toliko – 20 do 25 godina. A i promjene se rade velike u zrakoplovstvima i u proizvodnji, tako da je ovo vrijeme taman dobro dok su zrakoplovi od 40 godina već stari. Ovo je pozitivna i financijski povoljnija situacija koja se riješava u našem slučaju”, kaže Tus.

“To još nije otpisan avion, njemu će trebati od 15 do 20 godina kada će se morati zamijeniti. Pravi pilot jasno voli da ima novi avion. Mislim da ti avioni u normalnim resursima, samo treba provoditi redovne preglede i tehnička ispitivanja”, upozorava Tus i dodaje da hrvatskim pilotima neće dugo trebati za obuku i prilagodbu.

Tek će se vidjeti jesmo li donijeli dobar potez

Stručnjak za sigurnost Marinko Ogorec je u razgovoru za HRT rekao kako će se tek vidjeti jesu li odabrani najbolji zrakoplovi. Smatra dobrim što je Vlada odlučila održati HRZ i konačno je odluka o kupnji donesena. “Bitno je i da se u potpunosti prelazi na zapadnu tehnologiju. Bit će puno izazova, ali konačno je krenulo”, kazao je.

Naglasio je kako je HRZ sustavno zanemarivano 20 i više godina. “Je li ovo želja da se nešto nadoknadi i radi li se o greški, tek ćemo vidjeti”, dodao je.

Pretpostavlja kako je u ovom slučaju cijena bila presudna. “Pokazuje se da smo previše bogati da bismo kupovali jeftino. A možda je prijelaz na novu tehnologiju bolji i lakši na već iskušanim avionima”, kazao je.

Vojni analitičar Igor Tabak također smatra kako javnost tek treba vidjeti je li napravljena dobra stvar. “Dosad se o cijelom postupku nabavke zrakoplova čulo jako malo. Ne baratamo ni cijenom ni ostalim detaljima ovog opsežnog paketa. Ima puno stvari koje utječu na cijenu, a tu je i strateški paket odnosa”, rekao je.

“Tek kad preuzmemo avione i kad ih se počnemo ozbiljno koristiti – znat ćemo na čemu smo. Obzirom na ritam korištenja tih aviona, postoji razlog za sumnje. Procjene koje počnu s 15 godina, a završe na 30 i više godina mogu biti problem (kao što je bilo i s MiG-ovima). Suočimo se s činjenicom da su avioni F-16 stari i da oni generalno idu van, i njihovo uspoređivanje s novim avionima koji su za klasu moderniji – jako je teško”, kazao je Tabak.

‘Mogli smo uraditi bolje’

Umirovljeni vojni pilot Ivan Selak slovio je kao najveći protivnik kupnje F-16 Baraka, u nekoliko je navrata rekao da se radi o ‘starim kantama’. Ni danas nije promijenio stav. “Prema mojim saznanjima, mislim da smo trebali i mogli uraditi bolje. Nakon 20 godina sustavnog zanemarivanja borbene komponente zrakoplovstva odluku smo donijeli na brzinu”, poručuje Selak.

“Po meni nije realno da će se ti zrakoplovi eksploatirati još 25 godina. Mogli su ih onda i Izraelci koristiti”, kazao je Ivan Selak. “Zrakoplov F-16 zaista je odličan. Međutim, on je izraelski zrakoplov i oni su ga zaista iskoristili. On neće padati, on je ispravan, ali njegov problem će biti da ‘neće ići dovoljno u zrak’. Tuga je što su ti zrakoplovi na zalasku karijere po satima leta i po godinama. Nisam skeptik, ja sam realist. Radi se o iskoraku, ali za 500 milijuna dolara smo mogli i morali napraviti bolje”, dodao je.

Selak smatra da su temelji natječaja krivo postavljeni te da se od svih ponuđača, naročito od SAD-a trebalo tražiti da se ponude avioni stari 10 do 15 godina, a da se od Gripena traži ponuda manjeg broja zrakoplova i slično. “Zašto to nismo uradili, to nije pitanje za mene”, kazao je.

Govorio je o krivulji isplativosti borbenih zrakoplova: “Cijena korištenja i održavanja u početku je prilično visoka radi ‘dječjih bolesti’. Od 5. do 20. godine taj je zrakoplov najisplativiji. Nakon 22. godine cijena održavanja enormno raste, a nakon 30 godina borbeni zrakoplov se ni ne razmatra”, kazao je. “Partnerstvo s Izraelom koštalo nas je 500 milijuna. Zar nismo mogli biti partneri i bez toga”, upitao je Selak.

Naglasio je kako izraelska taktika uporabe borbenih zrakoplova nije primjenjiva u Hrvatskoj. “Žalostan sam što se ide na to da 2020. godine na obljetnicu Oluje prolete dva borbena zrakoplova. Ne zanimaju me aeromitinzi i svečanosti. Kupujemo borbeni zrakoplov – njegova namjena nije uveseljavanje masa nego rat. Ne likujem, bojim se da je netko odradio nešto pogrešno”, zaključio je Selak.

Dodaje i kako ne treba govoriti da će MIG-ovi otići u ropotarnicu povijesti. “Odluka o zadržavanju strateške komponente HRZ-a je fantastična”, naglasio je.

I pročelnik zagrebačkog gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić komentirao je za N1 kupnju izraelskih borbenih zrakoplova. “Problem s ovim zrakoplovima koje smo kupili je što proizvođač tvrdi da im je maksimalan vijek trajanja 30 godina i 8000 sati leta”, kaže Kalinić, ali poručuje i da bi bilo najgore da nismo kupili nijedan.

“Nacija mora imati sve rodove vojske. Očekujem da će se za par godina nabaviti opet neki avion, nadam se zapadni. Tu će biti dodatnih troškova što se tiče opreme, ali mislim da ćemo morati krenuti u nabavu novih aviona. Što se tiče bespilotnih letjelica tu smo u velikom zaostatku”, analizira Kalinić koji je uvjeren da je ovaj posao puno bolji za Izrael nego za Hrvatsku.