ANALITIČARI OBJASNILI ŠTO HRVATSKA MOŽE OČEKIVATI OD BIDENA: ‘On je dosljedan i uvijek je bio za zainteresiran za ovaj prostor’

‘Stvarno i iskreno, sad kad je prošlo, laknulo mi je. Stvarno je taj osjećaj bio prisutan i u samom govoru predsjednika Bidena’, istaknula je Lustig

Sara Lustig, američko-hrvatska državljanka, politička konzultantica s diplomom Harvardskog sveučilišta, koja je radila je i u Uredu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović te vanjskopolitički analitičar profesor Vlatko Cvrtila, rektor na Sveučilištu Vern koji je radio u uredu predsjednika Stjepana Mesića za RTL su komentirali inauguraciju, ali i perspektivu Hrvatske obzirom na promjenu administracije.

Osiromašena inauguracija

”Mislim da su ovi najvažniji dijelovi zadržani, malo je falilo te pompe i vojske i procesije i naravno da je falio onaj prvi dio koji je običaj da jedan predsjednik isprati drugoga. Falio je taj osjećaj u zraku, pristunost ljudi i da, vidjelo se da je grad prazan”, kazala je Lustig.

Donekle se slaže i Cvrtila, ali ne misli kako će osiromašena ceremonija predstavljati problem za Bidena.

”Neće mu biti opterećenje, ali takva vrsta ceremonije zapravo pokazuje tu proslavu demokracije. Sjetimo se da je uvijek tamo bile stotine tisuća ljudi, pa čak u nekom trenutku su se neki nadmetali prošli predsjednici, s time tko je imao više, je li padala kiša ili nije, dakle to je važan događaj. Važan događaj nije samo za SAD i za slavlje demokracije, važan je događaj i za ljude, dakle, dolazak tamo, to je jedna posebna emocija. Ne zbog govora, nego upravo zbog te tradicije koja osnažuje SAD i tog novog predsjednika, međutim, ovo su posebne okolnosti, svi to razumiju, ne samo zbog 6. siječnja i onoga što se dogodilo na Capitol Hillu, nego zbog korone, a znamo da je predsjednik Biden od početka govorio da je pogrešna politika i upravljanje koronom, od početka je nosio masku, morao je to pokazati na ovaj način”, smatra prof. Cvrtila.

Zoran Šprajc skrenuo je pozornost na to da je Biden prisegu položio u 10 12, i pitao se je u tome ima simbolike, u smislu krajnjeg trenutka , ‘5 do 12’, no Lustig je jednotavno istaknula da bez obzira na prisegu, Biden je postao predsjednik točno u podne.

No svi su strahovali od puno većih problema.

‘I u govoru je koristio riječi koje Lincoln govorio nakon pokušaja atentata’

”Stvarno i iskreno, sad kad je prošlo, laknulo mi je. Stvarno je taj osjećaj bio prisutan i u samom govoru predsjednika Bidena kad je sam spomenuo riječi Abrahama Lincolna, koje je Lincoln koristio nakon pokušaja atentata, dakle referirao se na te riječi i na taj neki način dao i opisao tu situaciju gdje bi ta situacija bila prisutna. Mislim da je sa samim time dao do znanja da su te podjele toliko duboke”, rekla je Lustig.

Cvrtila je istaknuo kako se zamah raznih pokreta koji su 6. siječnja upali u Kapitol jednostavno ispuhao.

”Mislim da se ispuhao i prije, sve one slike s Capitol Hilla i osuda koja je došla iz SAD, od čelnih ljudi i iz svijeta na kraju krajeva je ispuhala tu cijelu priču. Ono što je slijedilo, da, postoji nekakav strah da će se to ponoviti, međutim, FBI je pustio u javnost izvješće gdje su naglašavali da bi se nešto slično moglo dogoditi i nakon toga kad se odlučila pozvati tamo Nacionalna garda, kad su oni 20-25 tisuća ljudi, kad su institucije profunkcionirale, ja bih rekao, strah je nestao. Pokrili su sve da se tako nešto ne bi dogodilo, ali ”, rekao je Cvrtila.

Na pitanje ima li Trump šanse s nekom drugom strankom, Lustig kaže kako ništa ne treba otpisati. ”Nije prvi put. Imali smo već dosada pokušaje, ali naravno da ima šanse. Ako imaš 74 milijuna glasača, ne mislim da će oni nestati. Zavisi sve o republikanskoj stranci i kako će oni voditi svoju daljnju politiku”, smatra Lustig.

‘Vjerujem da će ga Hrvatska interesirati u okvirima EU i NATO-a’

Hoće li Bidenov mandat proći u sjeni Trumpa i problema koje je ostavio?

‘On će ostati sigurno, on je otišao da bi se vratio, sam je rekao. Navodno je rekao da će osnovati svoju stranku, ali ja mislim da je to sad neka vrsta njegovih pregovora s onim što će se događati u Senatu, on će sigurno koristiti tu situaciju, da bi na neki način prijetio, ajmo tako reći. Ovo je prijetnja republikanskoj stranci, ne američkoj demokraciji. Tako da je mala vjerojatnost da bi se moglo naći 17 ili 18 senatora koji će glasati za njega. On će sigurno to nastaviti dalje raditi jer on mora bti u medijima i mora biti u fokusu. Ja mislim da se oni ne žele baviti Trumpom”, rekao je Cvrtila.

Lustig je istaknula najhitnije zadaće budućeg predsjednika.

”Prvo mora vratititi povjerenje u institucije. Primijetila sam da od ovih 17 današnjih stvari koje je stavio u akciju, jedna od njih je vrlo interesantna, to prvi put vidimo, dakle, bavit će se etikom svojih dužnosnika i zamolit će ih da potpišu da će raditi sve po svojoj etici. To je jedna nova vrsta odgovornosti, da svaki dužnosnik zna da odgovara ne samo njemu nego moraju čitavo vrijeme biti otvoreni za bilo kakvu istragu”, kazala je Lustig. Istaknula je i što Hrvatska može očekivati od Bidena i koliko je on uopće zainteresiran za Hrvatsku.

”Biden je bio u Hrvatskoj 2015. godine, rekla bih da je čovjek koji je uvijek bio zainteresiran za ovaj prostor, njegov sin je dok je bio živ također radio u Kosovu tako da, on je čovjek koji je dosljedan i vjerujem da će ga Hrvatska interesirati u okvirima EU i NATO-a. Unutar svega toga Hrvatska će biti interes”, zaključila je Lustig.