ANALITIČARI O KOLINDINOJ NAJAVI KANDIDATURE: ‘Čudna je odluka da to učini u Hrvatskom tjedniku’

‘Ideja da predsjednik Republike govori za novine koje ne spadaju u demokratski politički korpus je teška politička greška’, smatra politički analitičar Davor Gjenero

Politički analitičari Davor Gjenero i Žarko Puhovski u petak su najavu ponovne kandidature aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u listu Hrvatski tjednik ocijenili kao “vrlo čudnu” i “paničnu” odluku” te pokušaj “ubacivanja u desni birački bazen”.

Predsjednica Grabar Kitarović u petak je u Hrvatskom tjedniku, koji analitičari smatraju listom ekstremne desnice, najavila svoju drugu kandidaturu u utrci za Pantovčak. Ujedno je naglasila kako se oslanja prvenstveno na hrvatski narod, ali da neće okrenuti leđa stranci iz koje je proizašla.

KOLINDA U RADIKALNO DESNOM LISTU OBJAVILA KANDIDATURU: ‘Kako bi bilo da okrenem leđa Hrvatskoj i prihvatim poslove koji mi se nude’

‘S glasačima s margine ne dobivaju se izbori’

Politički analitičar Davor Gjenero rekao je Hini kako mu je odluka predsjednice za izjavom u takvom mediju “čudna”.

“Odluka predsjednice republike da govori za takve novine, koje su inače u zadnje vrijeme prema njoj izrazito nekorektne, je vrlo čudna odluka. Nije pametno ugrožavati poziciju među biračima političkog centra, jer s glasačima sa margina političke arene, se ne dobivaju izbori”, poručio je Gjenero.

Objasnio je kako taj list “predstavlja i zastupa političke pozicije koje nisu u prostoru konstitucionalnog parlamentarizma”, to jest da su njihovi stavovi prilično ekstremni.

“To je onaj tip publikacije koji je u svakom normalnom društvu jednostavno isključen iz javnosti”, naglasio je Gjenero. Ako bi taj list bio desne struje, dodao je, onda ne bi bilo nikakvih problema.

“Ideja da predsjednik Republike govori za novine koje ne spadaju u demokratski politički korpus je teška politička greška”, kazao je Gjenero.

ZAŠTO JE KOLINDA SAMOJ SEBI SKOČILA U USTA? STRUČNJAK: ‘U panici je, pokušala je sve da joj jedna osoba ne ukrade šou’

‘Pozdrav ZDS nesretna je tema u koju smo se uvukli’

Predsjednica je u tjedniku ujedno komentirala i pozdrav Za dom spremni, gdje ju je novinar Hrvatskog tjednika upitao “nije li shizofrena i nenormalna situacija da je pozdrav pod kojim je branjen Vukovar kompromitiran, a zvijezda petokraka nije”. Predsjednica mu je odgovorila “kako nijedan pozdrav pod kojim je branjen Vukovar ne može biti kompromitiran”.

Gjenero smatra da toj temi treba pridavati sve manje pažnje.

“To je jedna nesretna tema u kojoj smo se uvukli, to je tema koju bi trebalo micati s dnevnog reda i ne raspravljati o njoj na taj način”, naglasio je Gjenero, dodavši kako bi ignoriranjem ta tema vrlo brzo izgubila na privlačnosti i nestala.

KOLINDA U KNINU POTVRDILA KANDIDATURU! ‘I sljedećih pet godina viđat ću se s vama kao predsjednica’

‘To je pokušaj da se ubaci u desni birački bazen’

Politički analitičar Žarko Puhovski predsjedničin potez smatra svojevrsnom panikom zbog pojave još jednog predsjedničkog kandidata na desnoj političkoj strani.

“To je još jedan pokušaj da se ipak ubaci u desni birački bazen, koji je donedavno bio rezerviran samo za nju, a koji je sad ipak umanjen jer se pojavio čovjek s dobrim šansama na desnici, pa je natjerana da se više angažira na toj strani”, kazao je Puhovski Hini.

Dodao je kako su to “desničarski nastrojene novine”, a ovim im je potezom dala važnost, jer su svi ostali mediji prenijeli predsjedničinu izjavu, to jest najavu kandidature. Puhovski smatra da je izjava za taj list “moguća kontrola štete kod desnih birača”, no smatra da je pravo pitanje može li Grabar Kitarović pobijediti bez pomoći HDZ-a kojemu kvartalno opada popularnost.

“Protiv njih naravno ne može, a ako se ako se pojavi kao nezavisna kandidatkinja to joj bitno umanjuje šanse”, kazao je Puhovski.

POTOP PREDSJEDNICE: Stručnjak pokušao objasniti slučaj Knin, a u HDZ-u tvrde: ‘To je užasno, zbog Kolinde nam se ljudi smiju’