ANALITIČARI O KANDIDATIMA ZA IZBORE: ‘Desio se scenarij koji nitko nije mogao zamisliti, da Milana Bandića više nema’

Politički i komunikacijski analitičari Petar Tanta i Željko Riha komentirali su anketu agencije MASMI o raspoloženju birača u Zagrebu uoči lokalnih izbora.

“Bilo je očekivano je da će biti ovakva slika, posebno što se tiče Tomislava Tomaševića. Što se tiče ostalih, rekao bih da su se svrstali u razinu pogreške koja može biti čak 3,5 posto”, kazao je Riha za N1.

Tanta je komentirao više nego trostruku popularnost Tomaševića čak i u odnosu na prvog iza sebe, SDP-ovog kandidata Klisovića:

“To je rezultat rada ekipe iz Možemo! i Tomaševića. Od trenutka kad su ušli u Sabor, oni su krenuli i s digitalnim oglasima i obilascima terena. U drugom mjesecu još nismo znali tko je kandidat HDZ-a, nismo znali tko je kandidat SDP-a, nešto se pričalo o Vesni Škare Ožbolt… Sa smrću Milana Bandića njima (Možemo!) samo se otvorio dodatni prostor”, kazao je.

“Ne zaboravimo Škoru”

Tanta je fenomen Tomaševića objasnio i kroz potpuni promašaj teze da bi ga mogla uzdrmati smrt Milana Bandića kao njegove mete:

“On se fokusirao na probleme Zagreba; otpad, infrastruktura, obnova nakon potresa. To su samo one iste poruke koje je i ranije slao, samo sada dolaze još i više do izražaja.”

Riha je istaknuo kandidata koji bi se mogao pokazati kao netko tko bi uletio iz pozadine:

“Ne zaboravimo još jednog kandidata, gospodina Škoru… Od ovih svih ljudi u anketi, jedino je Škoro nedavno, na predsjedničkim izborima, osvojio 90.000 glasova. Gdje je tih 90.000 ljudi? Treba ih pronaći. To je stvar kampanje.”

“Jedan jedini je motiv, a to je moć. On u ovu bitku ulazi relativno kasno. A ako napravi nekakav rezultat, to će za njega biti pobjeda. Ako ostvari nekoliko zastupa u Gradskoj skupštini, reći će, evo, prije nismo imali nijednog”, objasnio je Tanta.

“Tomašević i Klisović neće ući u drugi krug”

Jedan problem Filipovića izvukao je Tanta, usporedio ga je sa stranačkim kolegom Vicom Mihanovićem koji se ispred HDZ-a kandidira za gradonačelnika Splita:

“Mihanović je već izašao s kampanjom o vrtićima, o POS-ovoj stanogradnji, o parkinzima. Od Filipovića čujemo tek općenite stvari… Ušao je u medijsku centrifugu i prozivalo ga se. Vjerujem da će sada ući u pravu kampanju gdje će pokušati dobiti koji dodatni glas. Vidi se da je bio alibi kandidat HDZ-a i sad to dolazi na naplatu.”

Tanta, konačno, ne smatra da je previše vjerojatno da bi dva lijeva kandidata, Tomašević i Klisović, mogli ući u drugi krug. Riha ne smatra da je za baciti niti rejting Zvonimira Troskota.

“Troskotov rezultat se vidi po tome što je on na prethodnim izborima dobio oko 1000 glasova”, skrenuo je pažnju Riha.

A kandidatkinja stranke “Bandić Milan 365” Jelena Pavičić Vukičević? Njoj je anketa, dok se još nije službeno izjasnila da se kandidira, dala tek nešto iznad četiri posto. Niti Tanta niti Riha ne vjeruju da ona može napraviti neki rezultat, i to ne samo zato što je riječ o tome što čovjeka koji ih je vodio više nema.

“Bila je priča u početku da se ona sigurno neće kandidirati, sada se javlja da će se kandidirati. To su sve signali njihovim biračima da ni oni sami više ne znaju što se tamo više događa”, kazao je Tanta, “Desio se scenarij koji nitko nije mogao zamisliti, a to je da Milana Bandića jednog dana više nema.”

Obojica analitičara složila su se da je pitanje hoće li svi ostali kandidati uopće uspjeti prikupiti 5000 potpisa za kandidaturu, da nemaju veze sa šansama u izbori za gradonačelnika.

“Vjerujem da ovi kandidati imaju šanse ući u Skupštinu, prije svega gospodin Petek koji je radio izniman posao živciranja Bandića u zadnjih četiri godine. Imali ste njegovih fenomenalnih performansa, s malim tramvajem, pa otvaranje žičare. Imat će veliki uspjeh na listi Klisovića”, kazao je Tanta.

