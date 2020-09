ANALITIČARI O IZBORIMA: ‘Plenkoviću je jedan čovjek zadao veći udarac od svih afera; Bernardićeve liste? ‘To je jedna vrsta ziherunga’

O kampanji, šansama i koalicijskom potencijalu dviju najvećih stranaka i njihovih čelnika za Net.hr govore politički analitičar Žarko Puhovski i komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić

Uoči službenog početka kampanje za parlamentarne izbore pitali smo dvojicu stručnjaka – političkog analitičara Žarka Puhovskog i komunikacijskog stručnjaka Jerka Trogrlića – kako će izgledati izborni sraz HDZ-a i SDP-a, koja od tih stranaka ima veći koalicijski potrencijal, a tko ima više šanse postati novim premijerom, Andrej Plenković ili Davor Bernardić. Puhovski smatra da je HDZ-ov postizborni koalicijski potencijal nesumnjivo veći od SDP-ovog, čime su veće i Plenkovićeve šanse da (p)ostane premijer.

‘HDZ ima veće šanse za premijera’

“Potencijal SDP-a za koaliciju nakon izbora jedino je HDZ, što je jako, jako teško i po mom sudu – ne bez ponovljenih izbora. U ovom trenutku, prema podacima anketa koje dobivamo, čini se da je SDP ispred HDZ-a, ali teško da bi mogao biti dovoljno ispred i sam sastaviti vladu s nekoliko opcija poput Možemo! koje bi ih podržale. Koliko god je SDP jači u ovom trenutku, HDZ ima veće šanse za premijera”, smatra Puhovski.

I Trogrlić smatra da je puno veći koalicijski potencijal od centra prema desno jer je Domovinski pokret Miroslava Škore ideološki i svjetonazorski bliži HDZ-u.

“Postizborni koalicijski potencijal Restart koalicije je sužen, ali ne zaboravimo da na desnici imate izuzetnu netrpeljivost spram Plenkovića pa neovisno o ideološkoj bliskosti HDZ-a s Domovinskim pokretom, to može biti problem. Stoga je bitka za relativnog pobjednika i dalje jako bitna”, kaže Trogrlić iz splitske agencije za odnose s javnošću Vajt.

HDZ je unutarnjom demokratizacijom oslabio

No, HDZ ima velikih problema i u svojim dosadašnjim izbornim utvrdama poput Slavonije (gdje mu je znatan dio birača “oteo” Škoro) i Dalmacije. “Stalno govorim da je za HDZ puno veći udarac to što je Damir Krstičević odlučio da se ne kandidira, negoli sve priče s vjetroelektranama i drugim aferama. Plenković je time zapravo ostao bez desnog krila”, kaže Puhovski.

On smatra da Plenkoviću taj gubitak ne može nadomjestiti niti stavljanje na listu Davora Ive Stiera, koji mu je bio oponent na unutarstranačkim izborima, pa čak ni Mire Kovača koji mu je bio protukandidat i žestoki kritičar.

“To su ljudi koji nemaju veliku podršku u tzv. stranačkoj bazi i ne mislim da će njihovo stavljanje na liste pomoći HDZ-u. Uostalom, to je dio cijene koju Plenković plaća. Da im je ostao Milijan Brkić teško da bi se Ivan Penava tako brzo oteo od stranke. To se može smatrati pozitivnim za demokratizaciju HDZ-a, ali je oslabilo stranku”, ocjenjuje Puhovski.

‘Sam strah od koronavirusa nije dovoljan za pobjedu’

Pitanje je i hoće li HDZ uspjeti kapitalizirati na izborima borbu s koronavirusom, što će neupitno biti važan dio njihove kampanje.

“Jasno je da će HDZ to pokušati kapitalizirati i to je legitimno, ali emocija ljudi, strah koji su imali tijekom epidemije, opada i ako situacija po tom pitanju bude stabilna birači neće odluku donositi na temelju toga. Bez ponude vizije neke nove Hrvatske, sam strah od koronavirusa neće biti dovoljan za pobjedu na izborima”, ističe Trogrlić.

Slično tvrdi i Puhovski. “Oduševljenje herojskom borbom protiv koronavirusa većinom je prošlo. I sada se jadni Vili Beroš mora baviti ideologiziranim napadima na istospolne partnere da bi se nekako ‘prodao’ kao zamjena za Krstičevića koji nije morao dokazivati da je desno”, smatra Puhovski.

‘SDP je mogao pametnije složiti liste, a HDZ se osramotio’

Prilikom sastavljanja izbornih lista čini se da su i Plenković i Bernardić nastojali pokazati što veću širinu i uključivost dajući priliku i svojim unutarstranačkim protivnicima. Trogrlić, međutim, smatra da je Bernardić, dajući mjesta na listama svojim oponentima Peđi Grbinu, Siniši Hajdašu Dončiću ili Mihaelu Zmajloviću, imao na umu drugi cilj.

“Ne mislim da je Bernardić baš pokazao neku preveliku širinu stavljajući ih na zadnja mjesta na listama i to u izbornim jedinicama (3. i 8.) u kojima neće biti lako izboriti preferencijalni prolazak budući da će SDP-ove liste ondje dobiti puno glasova. To će značiti možda i 12 tisuća glasova koje će ovi morati dobiti, što zaista nije lako. Bernardić je očito išao na to da u Sabor progura sebi lojalne ljude i tu se vidi njegova namjera da si sačuva poziciju u slučaju poraza”, kazao nam je Trogrlić.

“To je očito jedna vrst “ziherunga” (osigurača, nap.a.), odnosno pokušaja da se spriječi pobuna u stranci ne dobije li SDP izbore. To nije bilo nelogično očekivati, ali mislim da se moglo bolje i inteligentnije napraviti”, smatra Puhovski.

On dodaje kako se i HDZ osramotio sa sastavljanjem izbornih lista. “HDZ slovi kao dobro organizirana stranka, a do zadnjeg trenutka nije u stanju stvoriti nekakve koliko-toliko široko prihvatljive liste kandidata. Čini se da će ih još u utorak do popodne sastavljati. To je za njih prilična sramota”, kaže Puhovski.

Od Plenkovića se očekuje puno, od Bernardića ništa

Prije nego je stigla vijest da je šef SDP-a odustao od sučeljavanja s Plenkovićem na HRT-u, Puhovskog smo upitali kakav TV-duel očekuje od njih, budući da se Bernardića unaprijed smatra puno slabijim akterom.

“To je, zapravo, prednost Bernardića jer od njega nitko ništa ne očekuje pa što god da napravi, a da nije negativno, dobro je napravio. Plenkovića će se gledati pod povećalom kao favorita od kojeg se očekuje da bude superioran. No, čini se da je on u posljednje vrijeme počeo gubiti živce. Imao je jučer sreću da je gostujući u “Nedeljom u 2” imao jednog potpuno i začuđujuće nepripremljenog Aleksandra Stankovića, a čini mi se da bi u ozbiljnijem sučeljavanju, ako bi se Bernardić dobro pripremio, mogao pokazati pukotine. Ali, ponavljam, to je ponajprije tako jer se od Bernardića ništa ne očekuje”, napominje Puhovski.

On smatra da se i Plenković i Bernardić zapravo ne bore međusobno jer, kako kaže, “nema ni 200 ljudi u Hrvatskoj” koji odvaguju izbor između HDZ-a i SDP-a.

“Birači razmišljaju ‘HDZ ili Škoro’ odnosno ‘SDP ili Možemo!’ pa se, u tom smislu, Plenković i Bernardić zapravo okreću svojim bokovima, a tek formalno jedan drugome. Radi se o obračunu na bokovima”, ističe Puhovski.

‘Za Bernardića je manja šteta ne doći na sučeljavanje’

Trogrlić smatra da personalizirana kampanja više ide na ruku Plenkoviću, ali da to nužno ne mora značiti i pobjedu.

“Sjetimo se da smo takvu situaciju imali i 2015. kroz odnos Milanovića i Tomislava Karamarka. Karamarko je tada bio značajno manje popularan i loše se snalazio u duelima i sučeljavanjima pa znamo kako je to završilo. S druge strane, u sučeljavanju Plenkovića i Milanovića 2016. godine Milanović je dominirao u tolikoj mjeri da ga je to ‘prebacilo’ u aroganciju i bahaćenje što je na koncu možda i rezultiralo porazom SDP-a”, podsjeća Trogrlić dodajući kako je izazivač uvijek u prednosti jer nema teret mandata iza sebe koji treba braniti.

Bernardićevo otkazivanje dolaska na sučeljavanje s Plenkovićem na HRT-u, planirano u utorak navečer uoči službenog početka kampanje, Trogrlić smatra očekivanim.

“Bernardić je svjestan da u direktnom duelu on u svakom slučaju gubi. To je ista taktika kojom se koristio i Karamarko protiv Milanovića izbjegavaući sučeljavanja po svaku cijenu. Za Bernardića je to minimalan gubitak, iako će druga strana sada forsirati tvrdnje da on bježi i boji se. No, Bernardiću je to manja šteta nego da mu se poraz u sučeljavanju jedan na jedan doista i dogodi”, zaključio je Trogrlić.

