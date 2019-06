ANALITIČARI HVALE ŠKORIN GOVOR, ALI POLITIČARI… BAŠ I NE: ‘Lik iz sapunice’; ‘Šanse da nam bude bolje i vedrije sve više se smanjuju’

Miroslav Škoro je jutros obznanio svoju kandidaturu na mjesto hrvatskog predsjednika, o čemu se dugo vremena spekuliralo, a politički analitičari te druge politici bliske ličnosti dale su svoj komentar

Škoro je u svome videu naglasio kako ne želi biti predsjednik fikus te je predstavio pet ovlasti koje bi, ako osvoji izbore, htio imati na raspolaganju. No, za to bi trebalo mijenjati ustav, čime bi se smanjile ovlasti Vlade, a to je nešto na što Vlada i Sabor, razumno je pretpostaviti, ne bi pristali. Škoro ipak vidi rješenje u referendumima. Time je poslao oštru, ali i višeslojnu poruku političkoj vlasti. Politolog Berto Šalaj za 24 sata objašnjava kako se radi o redizajnu političkog sustava.

“Riječ je o klasičnom populističkim projektu. Diviniziranje naroda (savez s narodom, narodni predsjednik) i općeniti politički antielitizam (korumpirane i otuđene elite) kao iz nekog priručnika za populiste. Znamo da je Škoro desničar, pa će biti zanimljivo vidjeti može li s ovakvim populističkim projektom privući nešto birača centra i lijevog centra”, kaže Šalaj i dodaje kako Škoro traži ovlasti koje nije imao ni Franjo Tuđman. Dodaje kako bi ovime bez dijela glasova mogli ostati Kolinda Grabar Kitarović, ali i Mislav Kolakušić te Ivan Pernar.

Gjenero: Škoro kao de Gaulle

Davor Gjenero priznaje da je “Škorina priča puno konzistentnija”, nego što je očekivao. Ovaj estradni umjetnik je u njegovim očima nalik Charlesu de Gaulleu.

“To je u cijelosti degolovski model plebiscitarne demokracije; francuska Peta republika je definirana na referendumu. Sve do propasti zadnje zakonodavne inicijative, to je radio Charles de Gaulle. On se gentlemanski, kad mu je propala takva inicijativa, povukao na osamu i napustio politiku, čime je taj model vladavine u Francuskoj – ili vladanja Francuskom – okončan. Kad Škoro predlaže promjenu načela ustavnih sudaca, ja tu vidim trag ideje profesora Smerdela, koji je tražio nešto slično, da se točno odrede uloge sudaca, da se napusti model samokandidiranja te da ustavne suce predlaže akademska zajednica, vrh sudbene vlasi i odvjetnička komora, vodeći računa o tome da predlažu najbolje stručnjake za pojedini dio prava koji trenutno nedostaju… Tako da nije nužno to iščitavati kao orbanovski model utjecaja na ustavne suce”, kaže Gjenero i dodaje kako je pravo sazivanja vlade i predsjedanje sjednicom – san svih predsjednika i nešto što su htjeli Stipe Mesić i sadašnja predsjednica.

Gjenero smatra kako bi time osim desnice, Škoro mogao zahvatiti i centrističko biračko tijelo, koje je ogorčeno partitokracijom na ovoj razini, a, smatra, time je zašao u prostor Zorana Milanovića i Kolinde Grabar Kitarović.

Za Vijesti.hr prokomentirao je i Škorinu ideju da on, ako postane predsjednik, ima ovlast biranja sudaca Ustavnog suda.

Korisna kandidatura

“Čini se da je Škorina ideja ono što je svojevremeno predlagao profesor Smerdel, naime, da se prije izbora pojedinog suca definira koju pravnu struku on mora pokrivati, a da onda akademska zajednica, vrhovni sud i odvjetnička komora, predlože najbolje kandidate za to sudačko mjesto. Nakon toga predsjednik samo formalno odabire jednog ili dvoje kandidata za svako mjesto i nudi ih u izbor Saboru, koji ih onda mora potvrditi dvotrećinskom većinom. Na taj način predsjednik ne dobiva kontrolu nad Ustavnim sudom, ali ograničava dosadašnju dominaciju partitokracije. Predsjednik promulgira zakone, proglašava ih svojim potpisom, pa ako je tome tako, onda je logično da ima pravo odložiti potpis nekog zakona, ako ga smatra neustavnim.

U tom slučaju Ustavni sud se mora u najkraćem roku očitovati o njegovoj ustavnosti, i ako ga procijeni sukladnim Ustavom predsjednik ga mora odmah promulgirati. Dakle, radi se o svojevrsnoj kontrolnoj funkciji i o tek odložnom, a ne apsolutnom vetu”, zaključuje Gjenero i dodaje kako “Škorini prijedlozi bitno mijenjaju odnose u političkoj areni, jer otvaraju prostor za ozbiljan razgovor, koji ne bi bio stranački limitiran, koji može biti racionalan i koji može doprinijeti razvoju nacionalne političke kulture. Već to je dovoljno da Škorinu kandidaturu pozdravimo kao korisnu”.

Puhovski: Tuđman 21. stoljeća

Ugledni analitičar Žarko Puhovski smatra da je sve što je Škoro rekao uobičajeno, ali je neuobičajen način na koji je to rekao. Za Index.hr se osvrnuo i na njegove pretenzije k predsjedničkim ovlastima, usporedivši ga, ne s Charlesom de Gaulleom, već s Franjom Tuđmanom. Uspio je naći i poveznicu pjevača s jugoslavenskim kraljem Aleksandrom Karađorđevićem i njegovom šestosiječanjskom diktaturom.

“Meni se čini da je važno to da se Škoro ograđuje od svih etabliranih političara, da se ograđuje od čitave političke klase kao cjeline, neovisno o svjetonazorskim razlikama. Dakle, narod bi svojim izborom predsjednika sebe, odnosno narodnu volju, delegirao u predsjednika. Tako bi Škoro ukinuo sve institucijske prepreke između sebe i naroda”, kaže Puhovski te dodaje da to malo podsjeća na obraćanje kralja Aleksandra Karađorđevića 6. siječnja 1929. godine, kad je u glasovitom govoru u kojem je uveo šestosiječanjsku diktaturu, rekao ovu rečenicu: ‘Došlo je vrijeme da se ukinu prepreke između naroda i krune.’ Sada je vrijeme da se ukinu prepreke između naroda i predsjednika. To je njegov koncept. I to je stav koji je neprijateljski prema političkom pluralizmu. I zato mi se čini s jedne strane opasan za demokraciju, a s druge strane privlačan i prihvatljiv za velik broj ljudi kojima je stranaka i strančarenja na vrh glave”, smatra Puhovski.

I on smatra da će Škoro odnijeti velik broj glasova Kolindi Grabar Kitarović, ali i Mislavu Kolakušiću. No, u slučaju drugog kruga, njegovi bi se glasovi, smatra Puhovski, vratili natrag predsjednici, u slučaju da ona i Zoran Milanović prođu u drugi krug.

“On je veoma inteligentno odlučio pronositi desničarski stav a da nikakve tradicionalne desno-lijeve termine ne koristi, pa ni same nazive desnice i ljevice”, kaže Puhovski i dodaje da on “u osnovi pronosi patriotski moment s usputnim pozivanjem na Tuđmana i idejom da dobije poziciju Tuđmana za 21. stoljeće. To znači da je malo zgodniji od Tuđmana, ima bolji sluh i manje je zloćudan, ali bi u osnovi htio taj program moćnog predsjednika koji drži sve u rukama i jamči boljitak narodu”, kaže Puhovski.

Takva retorika ne čudi Puhovskog koji kaže kako je taj tip populizma sada svjetska moda, što je, ističe, “veliki problem, jer to više nije hrvatska specifičnost i zaostalost nego svjetski trend”.

Škugor: Ako Škoro uđe u drugi krug, dajem mu velike šanse

U političke se komentare upleo i Škorin kolega po struci, glazbeni menadžer Zoran Škugor, koji je za N1 odmah povukao paralelu između njega i još jednog glazbenika na toj poziciji, bivšeg predsjednika Ive Josipovića.

“Ja sam se osobno iznenadio kada se Miroslav Škoro kandidirao, ali kada sam bolje razmislio shvatio sam da je filozofija u glavi ako je mogao Ivo Josipović, koji je bio više iz glazbenog, a manje iz pravnog biznisa, da može i on probati”, komentirao je glazbeni menadžer Zoran Škugor i dodao kako je Škoro u velikoj bitci s HDZ-om i aktualnom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović”.

Komentirao je i moguću potporu kolega s estrade, ali i kumstvo s Markom Perkovićem Thompsonom: “Dat će mu potporu njemu bliski, ali da će mu rockeri dati potporu ili oni koji su bliži lijevoj opciji, nema šanse. Koliko vidim Thomspon ide u kampanju s aktualnom predsjednicom, kumovi su navodno u svađi, ali posao je posao”.

Škugor dodaje da je Škoro popularan i da ima iskustva na sceni, zna voditi masu i zna što treba reći, zna kada treba bit duhovit, a kada ozbiljan i, možda i najbitnije u cijeloj priči, dobro zna što znači ispred sebe imati deset tisuća ljudi: “Ako Škoro uđe u drugi krug, ja njemu dajem velike šanse”, zaključio je.

Političari u protunapadu: ‘Šanse da nam bude bolje sve više se smanjuju’

Nije trebalo čekati dugo niti na reakcije nekih političara. Tako je Goran Beus Richemberg iz HNS-a, koalicijskog partnera HDZ-a rekao kako je podcijenio Škoru, a onda to i detaljno obrazložio, naglasivši kako u tome ne vidi ništa dobro.

“To nipošto ne znači da mislim da nije ozbiljan kandidat. Štoviše. Zagrabio je u kacu populizma, izvorno je desničar, sklon je autokraciji i sve to mu može donijeti mnogo glasova. Uglavnom, relevantnost njegove kandidature samo govori da se šanse da nam bude bolje i vedrije sve više smanjuju”, zaključuje Richemberg.

Maras usporedio Škorinu kandidaturu s meksičkom sapunicom

Njegov saborski kolega, SDP-ovac Gordan Maras u svom je stilu prokomentirao Škorinu kandidaturu, usporedivši je s poznatom meksičkom sapunicom Esmeraldom: “Daleko od javnosti, preko društvenih mreža. Bez mogućnosti da ga u ime tog istog naroda itko išta pita. Kadar spota kao iz južnoameričkih sapunica. Muzika isto. Dio izrečenog u spotu ne prolazi ni u Južnoj Americi. Tekst bi više odgovarao nekoj afričkoj državi.”

Opleo je i po Škorinoj HDZ-ovskoj prošlosti: “Zaboravlja Škoro da je on politička elita sam po sebi. HDZ-ovac, HDZ-ov diplomat, HDZ-ov zastupnik, HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Osijeka u proteklih dvadeset godina. Drugim riječima, politička elita. Zato i bježi od pitanja, zato ono što i kako govori zvuči kao scenarij neke Esmeralde.”

“Samo što predsjednik Hrvatske ne smije biti lik iz sapunice za koju je scenarij napisao Bujanec. Vjerujem da je svima dovoljno pet godina estrade na Pantovčaku koju smo gledali i ne treba nam narednih pet”, zaključio je Maras na Facebooku.

Grbin tvrdi da Škoro želi uvesti diktaturu

Oglasio se i Marasov stranački kolega Peđa Grbin, koji je Škorine želje kao predsjednika usporedio s – diktaturom.

“Nastupio je čas, kad između Naroda i Kralja ne može i ne sme više biti posrednika. … Moju je dušu razdirao vapaj naših narodnih masa radnih i rodoljubivih, ali i namučenih, koje su rukovođene svojim prirodnim i zdravim rasuđivanjem, već odavno nazirale da se više ne može ići putem kojim se dosad išlo.” Vjerujem da nisam jedini koji se sa satova povijesti sjeća ovog proglasa. Jednog od mnogih sličnih kojima diktator narodu poručuje da je došlo vrijeme da stvar preuzme u svoje ruke. Različitog samo po tome što je taj diktator vladao i nad našom zemljom.

Vremena su možda drukčija, osobe su različite, ali tendencije iste. Miroslav Škoro je danas objavio svoju kandidaturu u kojoj je poručio da, ako on postane Predsjednik Republike, između njega i naroda neće biti posrednika. Pametnom dosta”, objavio je Grbin.