ANALITIČARI DOČEKALI NA NOŽ MILANOVIĆEVU ODLUKU: ‘Vrlo je dosljedan u obezvređivanju institucije predsjednika’

Predsjednik Zoran Milanović odlučio je da se neće pojaviti na konstituirajućoj sjednici Sabora, koja će se održati u srijedu, te je time, prema mišljenju analitičara, nastavio svoj niz neobičnih poteza i ozbiljno narušio političku tradiciju i kredibilitet predsjedničke dužnosti

Prvi put u političkoj povijesti samostalne hrvatske na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora, koja bi se trebala održati u srijedu, neće sudjelovati predsjednik države Zoran Milanović. Sjednica se zbog epidemioloških mjera ionako trebala održati pred manjim brojem uzvanika nego što je uobičajeno. Tako su, uz Milanovića pozvani samo premijer Andrej Plenković, predsjednik Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva Đuro Sessa te predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

“Donošenjem Odluke o sazivanju prve sjednice Hrvatskoga sabora, predsjednik Republike ispunio je svoju Ustavom predviđenu ulogu”, šturo su priopćili s Pantovčaka.

Totalno drukčiji od drugih

No, šturi u svojim kritikama novog Milanovićeva poteza nisu bili politički i komunikacijski analitičari. Jedne je uspio iznenaditi, druge nije, no svi su složni da su njegovi potezi neuobičajeni te da njima zanemaruje političku tradiciju.

“Predsjednik s karakterom i dalje pokazuje svoj karakter. Imali smo inauguraciju i izvođenje himne koji su bili različiti od svih prethodnih. I davanje mandataru da složi Vladu bilo je drugačije nego ijednom dosad. Očito, Zoran Milanović je odlučio biti drugačiji predsjednik od prethodnika. Kao da želi uvesti neku novu, svoju eru. Originalnost ima šarma, ali i tradicija ima svoje vrijednosti. Ignoriranje tradicije u potpunosti ne čini dobro ni predsjedniku, a ni društvu. Hrvatska je država već tridesetak godina i bilo bi dobro da se neke tradicije poštuje. Mi smo parlamentarna demokracija i bilo bi mu mjesto na konstituirajućoj sjednici. Nedolazak je nedostatak poštovanja prema jednoj od institucija RH, a i predsjednik Republike sam je po sebi institucija. Ali, čini se da je predsjednik Milanović odlučio iskazati svoj karakter i raditi samo ono što on smatra potrebnim i prikladnim”, komentirala je za Večernji Ankica Mamić.

Niti analitičar Božo Skoko ne nalazi ništa dobroga u Milanovićevu potezu: “Koliko god predsjednik Milanović pokušavao proteklih mjeseci ostaviti dojam da ne želi izlaziti iz svojih ovlasti i ne miješati se u druge sfere vlasti ili im davati bilo kakav alibi, bojim se da ovakva i slične odluke mogu pridonijeti dojmu da ne obavlja savjesno i odgovorno svoju predsjedničku dužnost i da mu rad nije jača strana. Predsjednik države mora biti vidljiv i mora poštovati najveću zakonodavnu instituciju u zemlji, a to je Hrvatski sabor.”

‘Pubertetski buntovnik bez razloga’

Za Skokinog kolegu Matu Mijića novi potez predsjednika nije iznenađujući. Kaže kako je u maniri pubertetskog buntovnika bez razloga Milanović dosljedan u obezvređivanju predsjedničke dužnosti.

“Milanovićeva odluka u skladu je s njegovim ponašanjem i porukama otkad je izabran za predsjednika Republike. Mora se priznati, vrlo je dosljedan u obezvređivanju institucije predsjednika Republike Hrvatske. Osim strogo definiranih ustavnih ovlasti, odgovorni državnik prihvatio bi svoju ulogu u određenim ustaljenim praksama i dobrim običajima jer su i oni važan dio demokracije. U maniri pubertetskog buntovnika bez razloga, Milanović ulazi u dubiozne sukobe koji ni jednom njegovu prethodniku nisu pali na pamet, a nije da nismo imali različite profile na Pantovčaku. Dok su oni pokušavali pokazati da čine više od onoga što su objektivno mogli, Milanović šalje jasnu poruku da s jedne od najviših funkcija u državi ne misli učiniti ništa više od onoga što po Ustavu mora”, smatra Mijić.

Osim već spomenute drugačije inauguracije i intoniranja himne, predsjednik se prije parlamentarnih izbora nije očitovao o tome hoće li glasati, da bi na kraju to ipak učinio daleko od očiju javnosti. Nedolaskom na konstituirajuću sjednicu Sabora, smatra analitičar Damir Jugo, Milanović nastavlja vući nekonvencionalne poteze.

“Prilično je čudna poruka kada osoba koja saziva konstituirajuću sjednicu Sabora na nju ne dođe. Drugačija inauguracija, glasanje daleko od očiju javnosti na parlamentarnim izborima i sada ova odluka pokazuju drugačiji pristup protokolu koji će vjerojatno izazvati negativne reakcije. Milanović očito želi postavljati presedane na predsjedničkoj funkciji”, poručio je Jugo.

Stav bivšeg predsjednika

Bivši predsjednik Ivo Josipović volio bi da se Milanović predomisli: “Točno je da je svoju ustavnu obavezu ispunio sazivanjem sjednice, ali funkcija predsjednika više je od formalno propisanih zadaća. Predsjednik kao nadstranačka osoba sa specifičnom ustavnom pozicijom simbolizira nacionalno jedinstvo. Njegova nazočnost nosi i poruku poštovanja i želje za uspješnim radom novom Saboru i budućoj Vladi. Konstituirajuća sjednica društveni je ritual koji služi jačanju legitimiteta državnih institucija.”

Kritikama se pridružio i bivši Milanovićev stranački kolega Ivo Jelušić, koji je svoje mišljenje podijelio na Facebooku.

“Reče Zoran (predsjednik Milanović) da ne zna hoće li izaći na izbore. I ne znamo je li izašao. Pa šta će na izborima, ne bira se tu njega!!! I imali smo najnižu izlaznost na parlamentarnim izborima do sada. Pa šta se čudimo, kada i predsjednik RH smatra to nevažnim. Istinabog, nije niska izlaznost samo zbog toga. Ima tu i drugih uzroka. Jedan od njih je i taj što “nisu imali za koga glasati”. Čuo sam od mnogih da “ ne mogu za ovakav SDP i njegovog lidera, a za druge neću”.

No, čujemo da Predsjednik RH ne želi doći ni na prvu, konstituirajuću sjednicu Sabora. Koju on saziva!!! Zašto? Možda zato što slučajno omalovažava Sabor? Zato što on nije tamo, tamo su (bitni) zastupnici i Vlada. A tamo gdje NJEGA nema, to je nebitno. Makar se radilo i o najvišem predstavničkom tijelu građana. Kakvo je – tako je. Onako je kakvog su ga građani izabrali. A njih ne možemo ni birati i ni mijenjati”, napisao je Jelušić.