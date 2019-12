ANALITIČAR ŽESTOKO UZVRATIO KOLAKUŠIĆU, SVAŠTA JE IZGOVORIO: ‘On je Hitler iz našeg sokaka koji bi htio udarati sjekirom…’

‘On ne raspravlja, nego izriče presude’

Tijekom gostovanja na RTL televiziji u emisiji Direkt Mislav Kolakušić je kritizirao izostanak debate predsjedničkih kandidata. No, osvrnuo se bivši sudac i na svoje kritičare pa ujedno pokušao “spustiti” komentatoru i političkom analitičaru Žarku Puhovskom. Osim što je Kolakušić riječima “šibao” protukandidate, ni na račun medija nije štedio riječi pa je zato na red došao i Puhovski.

“Imate jednog Puhovskog, on 25 godina ima prostora u medijima, kvazinapada vladajuće, a koja mu je jedina svrha postojanja? Uništavati svaku novu opciju koja se pojavljuje”, napao je Kolakušić Puhovskog.

Puhovski: ‘Kolakušića vidim kao Hitlera iz našeg sokaka’

Politički analitičar nije ostao dužan predsjedničkom kandidatu pa ga je odmah ispravio i rekao da je u medijskom prostoru više od 25 godina, čak 35. Prokomentirao je da je njegovo pravo negativno pričati o Kolakušiću te da je pravo bivšeg suca ne slagati se s tim. Međutim, naglašava Puhovski, da se u Kolakušićevom nastupu vidi da ne može izaći iz svog obrasca i da je tako do sada ostvario uspjeh i to zato što je “do prije godinu dana bio no name”, a sada ga svi znaju.

“Po karakteru je autoritarna osoba i želi nametati autoritet. Također, najopasnija loša apstrakcija autoriteta jest red ili poredak. Kad to postavite kao najvišu vrijednost, imate stegu ili disciplinu umjesto vrijednosti, a to graniči s totalitarizmom. Zato sam rekao ono što ću opet ponoviti, da ga vidim kao Hitlera iz našeg sokaka. Zato se naljutio na mene”, govori Puhovski za RTL pa objašnjava: “Ne mislim da bi organizirao konc-logore, ali bi htio sjekirom udarati gdje bi trebalo intervenirati skalpelom. Na taj način stvaraju se kolateralne žrtve.”

‘Naviknuo je da je njegova riječ zadnja’

Ipak, Puhovski smatra da Kolakušić nema puno sličnosti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom s kojim ga ponekad u javnosti uspoređuju. Puhovski navodi da je jedina sličnost s Trumpom to što je Kolakušić uvjeren da su svi koji su protiv njega izdajice ili idioti, jer kako kaže, trećeg nema.

“Za razliku od Trumpa, Kolakušić ne pokušava biti šarmantan. Trump je svjestan da ponekad treba šarmirati drugu stranu, a Kolakušić je cijeli život bio u sudačkom stolcu i naviknut je na to da njegova riječ bude zadnja. On ne raspravlja, nego izriče presude. U Europi od 14. stoljeća ljudi koji vladaju nisu i suci pa to ne bi ni trebalo biti u izričaju, a posebno u praksi”, ističe Puhovski.

‘Njegove ideje su neizvedive’

“Nemoguće je i neizvedivo to što priča o otkazima. Jer, da se realizira ideja o otkazu za 100.000 ljudi i da 100.000 veterana ostane bez potpore, to bi značilo da 400.000 ostaje bez prihoda. Koliko god to možda bilo pravedno i potrebno, dovelo bi do pobune, to bi značilo duboku krizu i fizičke sukobe. Ako bi se napravilo odmah, kako on predlaže”, komentirao je politički analitičar.

Puhovski tvrdi da je Kolakušićeva ideja o otpuštanju pola sudaca donijela drugoj polovici sudaca bavljenje otkazima ovih prvih i da bi to trajalo godinama. Smatra da je to neizvedivo pa se time ne bi trebalo ni baviti. Istaknuo je da Kolakušić stalno priča o svojoj želji da ima 76 ruku u Saboru i da mu je to cilj za parlamentarne izbore. Puhovski komentira da “za mnoge stvari treba više od 76 ruku u Saboru”.

“U realnosti su te ideje nemoguće. Ako imate model kao u Švicarskoj onda nema klauzule izlaznosti, a i jedna se stvar u Hrvatskoj zaboravlja, švicarski model traži da prođe godinu dana od postavljanja teme referenduma pa do njene realizacije, kako bi se izbjegle dnevno političke rasprave. Naime, u godinu dana rasprava stvari se slegnu i trezvenije se može o njima razmišljati. Zato, rekao bih da je ta ideja pogrešna, ali i amaterska”, zaključuje Puhovski za RTL.

