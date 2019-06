ANALITIČAR TVRDI DA JE ŠKORO STVORIO PANIKU U HDZ-U I SDP-U: ‘Dva momenta govore da je on osmišljeni projekt’

‘HDZ je u gabuli jer Škoro svojom kandidaturom neutralizira Kolindu Grabar Kitarović, ali i zato što će velik dio dijaspore stati uz njega. Nakon ove objave on u kampanji zapravo više ništa i ne treba reći nego samo puštati svoju pjesmu ‘Otvor’ ženo kapiju…’. A SDP je također u gabuli jer se sa Škorom pojavljuje konkurent s kojim se Milanović neće moći tek tako loptati’, kaže politolog Anđelko Milardović

Najavu predsjedničke kandidature pjevača i poduzetnika Miroslava Škore za naš je portal komentirao politolog prof. dr. sc. Anđelko Milardović, ravnatelj Centra za politološke studije i utemeljitelj Instituta za europske i globalizacijske studije kazavši kako je svojom kandidaturom Škoro uzburkao sustav i stvorio paniku u redovima HDZ-a, SDP-a te u Uredu predsjednice Republike.

To se, smatra Milardović, vidi po tome što se od jučer u 9 sati, kada je Škoro na Facebooku objavio kandidaturu i razloge zbog kojih to čini, medijski stvara percepcija izvanrednog stanja zbog “nadolazećeg diktatora” kojeg neki uspoređuju s nekadašnjim jugoslavenskim kraljem Aleksandrom.

ŠKORO IZAZVAO TEKTONSKI POREMEĆAJ NA POLITIČKOJ SCENI: Ulazi u drugi krug s Milanovićem, a Kolinda otpada iz svih kombinacija?

‘Kolinda Grabar Kitarović više nema izbornu bazu’

“HDZ je u gabuli jer Škoro svojom kandidaturom neutralizira Kolindu Grabar Kitarović, ali i zato što će velik dio dijaspore stati uz njega. Nakon ove objave on u kampanji zapravo više ništa i ne treba reći nego samo puštati svoju pjesmu “Otvor’ ženo kapiju…”. A SDP je također u gabuli jer se sa Škorom pojavljuje konkurent s kojim se Zoran Milanović neće moći tek tako “loptati”. Milanović i SDP su kampanju formatirali prema Kolindi i sada će morati mijenjati strategiju”, kazao je Milardović.

Na našu pitanje smatra li time da je kandidaturom Miroslava Škore aktualna predsjednica “izbačena iz igre” i je li moguće da čak odustane od kandidature, Milardović kaže kako je sve moguće.

“Mislim da je ona ovime ozbiljno poljuljana jer nema više izbornu bazu. Ona bi sada morala raditi na projektu potrage za izbornom bazom. Meni je nje žao, ali mislim da će ju HDZ žrtvovati. Također mislim da je ona, na neki način, samu sebe je matirala kada je pretrčala u Plenkovićev tabor misleći da će time imati veliku podršku HDZ-a. No kalkulacija joj je bila pogrešna. Distanciranjem od desnice i okretanjem Plenkoviću stvar je po nju otišla u krivu stranu. Ona je sada negdje između jer je sigurno neće podržati niti dio njezine stranačke obitelji. A Plenković je makijavelist: s jedne strane daje joj javnu podršku, a s druge moli Boga da ne prođe”, tvrdi Milardović.

ŠKORO SE OGLASIO NA FEJSU: ‘Dobio sam desetke tisuća poziva’; Prokomentirao i Isusa, Evanđelje i smisao života

‘Možda i HDZ podrži Škoru priželjkujući pobjedu Milanovića’

Znači li to da je moguće da HDZ na koncu uopće nema predsjedničkog kandidata – upitali smo Milardovića. “Politika se sastoji od interesa i pragmatičnosti pa možda HDZ na koncu podrži Škoru, a sve priželjkujući pobjedu Milanovića jer sa Škorom će teško izaći na kraj. Jer, ako je kandidat nezavisni i ako nije u nekoj stranačkoj obitelji, nad njim se ne može uspostaviti kontrola i takvi su onda za njih najopasniji”, smatra Milardović.

Od prvih najava da bi se mogao kandidirati protiv Škore je, kaže Milardović, pokrenuta potcjenjivačka kampanja u kojoj se ističe samo to da je pjevač, a gotovo se i ne spominje da je završio dva fakulteta i da je doktor znanosti. Milardović također smatra neumjesnim uspoređivati ga s kraljem Aleksandrom i u njegovoj objavi iščitavati diktatorske tendencije.

“One koji u njegovom istupu prepoznaju kralja Aleksandra i diktaturu trebalo bi pitati kako je u demokraciji moguće uspostaviti diktaturu. Pa nismo Bantustan, mi smo članica EU! Ali, Škoro je proizveo paniku i takav tip diskursa je obrambeni te govori o nesnalaženju unutar HDZ-a i SDP-a, koji vjerojatno pripremaju veliku koaliciju. A to što je Škorina kritika pluralističke demokracije radikalna, to je druga priča. Reforma institucija, poboljšanje demokracije… On je naprosto najavio jedan tip promjene koji izaziva pozornost”, ističe Milardović.

ŠKORO ODUŠEVIO LJUDE: ‘PRAVI HRVAT’; ‘Jednim govorom pomeo je sve! Milanović i Kolinda nemaju što tražiti u kampanji’

‘Njegova ideja je veliko pospremanje političkog sustava’

No, nije li najava osnaživanja funkcije predsjednika svojevrsni povratak tuđmanizmu i devedesetima – pitali smo Milardovića.

“Ne treba miješati kruške i jabuke. Tuđmanovo vrijeme bilo je ratno vrijeme i da je tada bio drugačiji model vladanja, sve bi se raspalo. Godine 2000. obavljena je reforma i prelazak iz polupredsjedničkog u čisti parlamentarni sustav. Predsjedniku su tada odrezana krila jer se pojavljuje kao dio izvršne vlasti, a nema nikakvu izvršnu snagu nego leti okolo k’o muha bez glave uvjeravajući sve da nešto može, a ne može. Kod naroda je stvoren privid da predsjednik ima veliku moć i da može nešto napraviti.

Narod se na taj način vara jer su stvari postavljene tako da on ništa ne može napraviti. Dakle, dvije su mogućnosti: osnažiti funkciju predsjednika na razinu francuskog, poluprezidencijalnog modela ili ga jednostavno, kao u Njemačkoj, birati u parlamentu pa mu dodatno srezati krila. Kako ja to vidim, Škorina ideja je jedno veliko pospremanje političkog sustava koji je postao uperen protiv društva i svjesno ili nesvjesno radi na njegovom uništavanju do kraja”, pojasnio je Milardović dodavši da “svakome treba dati šansu pa vidjeti u kom smjeru to ide”.

ŠKORO NE ŽELI BITI FIKUS PREDSJEDNIK: Stjepan Mesić vjeruje da njegove ideje nisu opasne, a evo i zašto

‘Žena mu je Amerikanka, a tu si i ruski energetski krugovi’

Budući da se Škoro kao predsjednički kandidat pojavio iznenada i takoreći niotkud, pitali smo Milardovića je li on pomno osmišljen projekt? Tim više što ga gotovo uglas hvale politički antipodi Velimir Bujanec i Stjepan Mesić.

“Naravno da je osmišljen projekt, a dva momenta govore o tome. Žena mu je Amerikanka. Mislite li da ga SAD neće podržati? A tu su i moćni ruski energetski krugovi. Treba sagledati širu sliku odnosa u društvu, sastanaka i veza”, kazao je Milardović.

On smatra da će Škoro u kampanji maksimalno se koristiti “trumpovskom” metodom obraćanja javnosti putem novih medija odnosno društvenih mreža.

DETALJI PROJEKTA ŠKORO: Moćni ministar ponizio je predsjednicu na javnom skupu, a glavni misterij cijele operacije leži na HRT-u