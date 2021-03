ANALITIČAR TVRDI DA HRVATI IMAJU PROBLEM S AUTORITETOM: ‘Imamo puno neobrazovanih… Ljudi su zaključili da se radi o muljaži’

‘SDP se maloljetnički veže uz Milanovića, HDZ je uz Jandrokovića, a razočarao me Tomašević koji se pridružio nepunoljetnom ponašanju SDP-a… Ispada da Mamić nema manje kredibilnosti od Vrhovnog suda, a to samo po sebi jest katastrofa’

Politički analitičar Žarko Puhovski osvrnuo se danas u razgovoru na N1 televiziji na optužbe Zdravka Mamića da je davao mito pojedinim sucima. “U javnosti nema dileme. Javnost vjeruje Mamiću jer ne vjeruju pravosuđu. U jednim novinama se pojavio naslov da je to propast hrvatskog društva, a radi se o trijumfu društva nad zajednicom. Zajednica je način povezivanja s vrijednostima, zajednica je kolabirala, ona ne funkcionira u odnosu na pravosuđe i tamo gdje ono i funkcionra, radi loše jer nema povjerenja ni u najbolje odluke sudova”, smatra Puhovski.

Smatra da su se neke stvari odmah mogle otkriti: “Đuro Sessa nema puno mogućnosti nego da se bar ponaša da je iznad toga. Je li to tako, ne možemo znati, ali bar glumi predsjednika Vrhovnog suda koji je iznad razine Mamića. On tvrdi da je nosio novce u torbi Sessi u ured. Na ulazu u Vrhovni sud mora postojati kamera, ulazi, podaci tko je ušao, mora se moći u roku od nekoliko sati ustanoviti je li to istina. To bi bio prvi element. Tu USKOK strašno kasni i dovodi se u neugodnu situaciju da im se prigovara. Četiri sata nakon konferencije su nas obavijestili da mjesecima na tome rade, a prije o tome nije bilo riječi. Nadamo se da će istraga biti temeljita kad je već zakašnjela.”

Svojevoljno ponašanje Milanovića i Jandrokovića

Govoreći o izboru predsjednika Vrhovnog suda te sukob predsjednika Republike Zorana Milanovića s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, Puhovski je rekaoda imamo situaciju da Milanović smatra svojim pravom da ne poštuje zakon koji mu se čini protuustavnim pa napada predsjednika Sabora koji smatra svojim pravom da ne stavi na dnevni red točku koja mu se čini protuposlovničkom.

“Imamo svojevoljno ponašanje jednog i drugog, a jedan drugog napadaju jer se ne pridržavaju vladavine prava. Najsramotnije u tome je to navijačko ponašanje u Saboru”, dodao je Puhovski, istaknuvši da je Milanović imao godinu dana tražiti da se zakon promijeni.

“Uzeo si je za pravo da šuti i kaže da se neće držati zakona jer ga smatra neustavnim, no on nema ovlasti proglasiti zakon neustavnim. On je naš najviši činovnik i predstavnik, nije vladar, ali je najviši funkcionar i ne vidim po čemu bi se ponižavao ako dobije negativan stav Ustavnog suda, a ne ponižava se time da sam sebi uzima za pravo da funkcionira kao Ustavni sud. Kriteriji su pobrkani i stvar se svela na navijačko ponašanje. SDP se maloljetnički veže uz Milanovića, HDZ je uz Jandrokovića, a razočarao me Tomašević koji se pridružio nepunoljetnom ponašanju SDP-a… Ovdje se radi o vjerodostojnosti ispada da Mamić nema manje kredibilnosti od Vrhovnog suda, a to samo po sebi jest katastrofa”, kaže Puhovski.

Zakon o elektroničkim medijima

Puhovski je komentirao i donošenje novog Zakona o elektroničkim medijima. “Govorimo o ozbiljnom političkom problemu koji može oštetiti hrvatski pluralizam ako N1 nestane iz dosega velikog broja ljudi. No, svi imamo svoje interese, vi radite tamo, ja mogu doći u javnost preko N1. Volim gledati N1 jer ondje vidim najviše ružnih stvari koje me ljute, a to znači da me najpreciznije informiraju, tu sam pristran.

Pojavila se prije 20-ak godina ideja zabrane vertikalne integracije. Imala je dobre intencije, htjelo se spriječiti monopolističko kontroliranje komunikacijskih kanala. No, spriječili su jednu vrstu monopola, a uveli mogućnost duopola u kojem N1 mora prosjakati od jednog do drugog da ih emitiraju. To su tržišni odnosi, za to smo se navodno borili. Moraju postojati demokratske vrijednosti, pluralizam mora imati prednost nad tržišnom konkurenicijom. Kakav god bio N1, važan je za pluralizam, tu do riječi dolaze svi akteri javnog života”, rekao je Puhovski.

Kada je u pitanju činjenica da vlasnik N1 nije registriran u Hrvatskoj, kaže da ne vidim da treba inzistirati na tome. “Vidim dvije obveze, da plaćate porez i da ne kršite načela javnog komuniciranja za što je ionako zadužen sud. Sve ostalo je lokalističko interpretiranje javnog života u kojoj su naše firme dobre, strane loše. Zašto bi država morala napraviti nešto, zar očekuju da će se pornići emitirati rano ujutro?

Imate precizne analize kad tko što gleda na TV-u i to nije stvar koja se treba države ticati ako ne povrijeđuju zakonske odredbe. Radi se o tome da se vrsta sadržaja hoće izbaciti iz javnog komuniciranja. Na N1 imate to da svatko dobije pet minuta, a to nemate na drugim kanalima koliko ja znam. Ti ljudi su dio hrvatskog javnog života i ljudi moraju o njima nešto znati, zato mi se čini da je to vrijednost po sebi. Ne vidim što bi se tu država imala pačati osim da se plaća porez itd.”, ističe Puhovski.

Problem s autoritetima

U kontekstu brojnih prosvjeda protiv epidemioloških mjera u cijeloj Europi i Hrvatskoj, Puhovski je rekao da građani imaju problem s autoritetom, da imamo puno neobrazovanih i onih koji ne vjeruju autoritetu. “Imate profesore i doktore jedan kaže jedno, drugi drugo… Ljudi su zaključili da se radi o muljaži. Ako su nas varali inače, valjda nas varaju i sad. Vlastima se ne vjeruje, stožeru se ne vjeruje, ali susjedu se vjeruje kad im kaže besmislenu glupost”, ističe.

“Imali ste kampanju koja je bila pogrešna – mislite na sebe, umjesto mislite na sebe i druge. Cijepjenje nije samo za druge, to je dovelo do toga da se ljudi ne snalaze. Prvo, puno je vrsta cjepiva. Jedino što je pomoglo je da neko vrijeme nije bilo dovoljno cjepiva pa se malo povećala potražnja. To nisu ni znanstevne logike, nego tržišne.”

Smatra da cijepljenje premijera AstraZenecom neće puno promijeniti. “Kad se autoriteti cijepi, onda to povećava povjerenje u cjepivo, no kod nas nisu političari autoriteti, a sve manje su i znanstvenici. Možda nogometaš ili tako netko. U osnovi u ovom trenutku nemamo autoriteta, no oni su nužni da bi društvo funkcioniralo”, rekao je Puhovski te dodao da vjeruje nekolicini liječnika i znanstvenika koje poznaje. O Znanstvenom savjetu Vlade kaže da su se politički osramotili jer su “dopustili da se njima manipulira”.

