ANALITIČAR SMATRA DA PUPOVAC TREBA IZAĆI IZ KOALICIJE: ‘On je jedan od pet, šest ljudi koji su najviše učinili za Hrvatsku’

Naprosto se zbog sebe mora povući, a i Plenkoviću bi olakšao stvar. Ja se nadam da će se povući, no nisam uvjeren. Mislim da će pokušati natjerati Plenkovića da ga makne, mišljenja je Puhovski

Politički analitičar Žarko Puhovski danas je u RTL-u Danas komentirao šutnju predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca nakon nedavnih izjava u kojima je doveo u vezu Hrvatsku i NDH te izazvao valinu negativnih reakcija. Prema mišljenju Puhovskog Pupovac je jedan od nekoliko ljudi koji su najviše učinili za Hrvatsku u zadnjih 25 godina.

“Očito se radi o taktičkom odvagivanju. On je postavio svoju poziciju, oštriju nego prije. Pupovac jedan od pet, šest ljudi koji su najviše učinili za Hrvatsku u zadnjih 25 godina. Puno više je napravio Hrvatsku, nego za srpsku manjinu. Jurio je po svijetu i govorio da nije u Hrvatskoj baš tako loše kako se govorilo. Napravio je velike stvari, posredovao je između Zagreba i Beograda”, kazao je Puhovski.

Besmislena izjava

Istovremeno, Puhovski smatra da je besmislena izjava Pupovca kako je Hrvatska “faktor nestabilnosti” te je to rekao iz “retoričkih razloga” da bi naglasio unutrašnje stvari. Ono što je Puhovskom važno da se takva usporedba ne smije zabraniti. “Napad na njega je prekrio pravi problem. Problem je da je 15 klipana iz Splita otišlo 85 kilometara u kaznenu ekspediciju da tuku u Uzdolju”, naglasio je Puhovski.

Trebaju se povući

Prema njegovu mišljenju za Vladu i Milorada Pupovca najbolje bi bilo da se SDSS povuče iz koalicije kojoj Pupovac trenutno nije potreban, a ako bude potreban mogu se vratiti. “Ja mislim da Pupovac hoće odigrati doista jako stvar jer je njemu postalo jasno da sjedi u Vladi, a drži najbolje oporbene govore. Naprosto se zbog sebe mora povući, a i Plenkoviću bi olakšao stvar. Ja se nadam da će se povući, no nisam uvjeren. Mislim da će pokušati natjerati Plenkovića da ga makne”, mišljenja je Puhovski.

“Predsjednica je tu dala jasan znak. Odbila je osuditi nasilje, rekla je ‘ja osuđujem svako nasilje’, no što to znači? Ništa. U ime smirivanja podjaruje vatru. To će nažalost obilježiti kampanju na loš način”, rekao je Puhovski koji smatra da će te teme obilježiti i predsjedničku kampanju.

