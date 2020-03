ANALITIČAR SECIRAO PRVE POTEZE: ‘Više se boji svoje žene nego društva. Prema Plenkoviću je pristojan, time ga je usosio’

‘Napadi i sukobi s lijevim predsjednikom jačali bi Plenkoviću poziciju, ali Milanović mu to ne da. On je prema njemu pristojan i time ga je usosio. On mu odmaže time što mu pomaže. To je loše za Plenkovića i njegov stav u HDZ-u, ali je dobro za državu’, smatra Puhovski

RTL je odlučio analizirati poteze novog predsjednika Republike Zorana Milanovića u njegovih “neokruglih” prvih jedanaest dana mandata pa je u emisiju RTL Danas pozvan političlki analitičar Žarko Puhovski da to učini. On je kazao da je Milanović učinio “nekoliko zaista finih poteza”.

“Od onog prvog govora u večeri kad je doznao da je predsjednik, do jako dobrog inauguracijskog govora pa do izrazito pristojne inauguracijske ceremonije i odluke da se mađaronski kič makne s Hrvatske vojske. Drugi mađarski predsjednik je bio u Zagrebu i čudio se kako ga dočekuju s mađarskim uniformama”, rekao je Puhovski komentiravši Milanovićevu odluku da Počasno-zaštitna bojna više ne nosi povijesne odore.

‘U Sloveniji je bio kao Josipa Lisac kad je pjevala himnu’

Milanovićevom pogreškom Puhovski drži to što je za prvi predsjednički posjet izabrao Sloveniju, a ne Austriju.

“Bila je greška ići u Sloveniju. Trebalo je ići preko Slovenije da se pokaže da ta njihova ideja o blokadi Hrvatske nije dobra. Trebao je ići u Austriju. U Sloveniju je došao, čini se, neprobuđen. Ne znam što mu je bilo, kao Josipa Lisac kad je pjevala himnu, pa nije znao zašto kamioni stoje na cesti. Uopće nije ni znao da kamioni stoje na cesti, a kolona je bila 15 kilometara”, ustvrdio je Puhovski.

Prokomentirao je i izostanak “tvrde kohabitacije” koju je s Milanovićem najaljivao premijer Andrej Plenković kojemu je, kaže, takvo što potrebno “jer je u HDZ-u pod pritiskom da je otišao ulijevo”.

“Napadi i sukobi s lijevim predsjednikom jačali bi Plenkoviću poziciju, ali Milanović mu to ne da. On je prema njemu pristojan i time ga je usosio. On mu odmaže time što mu pomaže. To je loše za Plenkovića i njegov stav u HDZ-u, ali je dobro za državu”, kazao je Puhovski.

Sukob s Plenkovićem oko povlačenja vojske iz Afganistana

Potom je objasnio zašto bi suradnja premijera i predsjednika bila dobra za Hrvatsku.

“Zamislite da obavještajne službe i vojska dođu u shizofrenu situaciju dvostruke komande u kojoj jedan kaže, jedno a drugi drugo pa ne znaju kako se ponašati. A to smo već imali kod predsjednika iz, da tako kažem, istih ergela, kao što je bio odnos Račan-Mesić i Kolinda Grabar-Kitarović i Plenković do prije godinu dana. Toga sada nema i to je za državu dobro. Jer sustav nije dobar pa se o njemu treba u toj kohabitaciji netko snaći”, smatra Puhovski.

Ipak, prvi sukob predsjednika i premijera mogao bi, po mišljenju Puhovskog, nastati na pitanju povlačenja Hrvatske vojske iz Afganistana, ali i oko imenovanja nekih veleposlanika.

“Milanović je kazao da će vojnici otići za šest mjeseci. Vjerojatno Plenković nije protiv toga, ali baš da sve radi kako Milanović kaže, jer je dosad bilo previše harmoničnog pjevanja… Tu bi moglo zapeti”, kazao je Puhovski.

‘Više se boji svoje žene nego civilnog društva’

O kontroverznoj odluci Milanovića da Jadranke Žarković imenuje za savjetnicu za obrazovanje, Puhovski je kazao da je predsjednik na tim primjeru pokazao da se “više boji svoje žene nego civilnog društva”.

“To je očito bio netko tko je došao iz porodičnih krugova, a on je to prihvatio. Mislim da s njom nije imao neku posebnu suradnju, ona nema neki poseban ugled, neovisno čak i o njezinim desničarskih ispadima. Većina ostalih njegovih savjetnika i savjetnica imaju nekakvu profesionalnu biografiju i za njih se zna što rade, a za nju se to baš ne može reći. No, svi imamo svoje slabosti i preko toga valjda nije mogao preći”, zaključio je Puhovski.

