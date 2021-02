ANALITIČAR SECIRAO MILANOVIĆA: ‘Misli da treba uzburkati vodu, jer ima viška vremena’; Ali, ovo bi predsjednika baš moglo zaboljeti…

‘On Vladu ne dira, ni Vlada njega. On zapravo podržava Vladu. On i Plenković jedan drugome čuvaju bok’, navodi Puhovski

Komentirajući izjave predsjednika Zorana Milanovića o zlostavljanjima glumica i njegov napad na BaBe, Žarko Puhovski je danas rekao za N1 kako Milanović teško da vjeruje u sve što kaže. “On to govori dijelom zato što to vjeruje, a drugo zato što misli da treba uzburkati vodu, jer ima viška vremena zbog manjka ovlasti”, dodao je.

“On doista veseli desnicu i to jednim dijelom osviješteno radi, stalnim napadima na udruge koje desnica smatra antidržavnima”, rekao je Puhovski, istaknuvši da Milanović sve to radi kako bi držao bok Vladi. “On Vladu ne dira, ni Vlada njega. On zapravo podržava Vladu. On i Plenković jedan drugome čuvaju bok”, dodao je.

SANJA SARNAVKA OPLELA PO ZORANU MILANOVIĆU: ‘Ne mogu se načuditi ženama koje ga, unatoč svemu, obožavaju’

Hrebak dovodi na zao glas liberale

Puhovski je komentirao i bjelovarskog gradonačelnika Darija Hrebaka, rekavši da on liberale dovodi na zao glas. “On galami, a to dovodi do sramoćenja”, rekao je Puhovski uz tvrdnju da se zakoni de iure donose u Saboru. Objasnio je da se vladajući prvo dogovore o zakonima, nakon čega je glasanje u Saboru formalnost, što je, dodao je, slučaj u svim parlamentima u svijetu.

Govoreći o ulozi Damira Vanđelića, izjavio je da tehnomenadžeri mogu imati dobru ulogu. “Menadžeri imaju posla s dobrim ljudima u firmama, nemaju posla s teškim bolesnicima, starcima, idiotima i tako dalje. Moraju se pripremiti na to. Kod Vanđelića se pokazalo to da je on očito politički naivan, da je doista mislio da njegovo ime vrijedi više nego što vrijedi i da je pod tom pretpostavkom pregovarao, naletio na ljude koji su politički profesionalci i koji su ga smjestili tamo gdje mu je mjesto, a koji će ga i nakon toga smjestiti tamo gdje mu je mjesto”, rekao je Puhovski.

‘NAKON DVA DANA KALKULIRANJA I VAGANJA, JAVILA SE I TZV. PRAVOBRANITELJICA’: Milanović se opet oglasio na Facebooku

Zašto velike stranke nemaju kandidate?

Puhovski je potom komentirao činjenicu da velike stranke uoči lokalnih izbora nemaju istaknute kandidate za velike gradove. Naime, upitan kako je moguće da dvije najveće stranke nemaju kandidata za Zagreb, Rijeku, Split, Puhovski je rekao da su tri razloga.

“Prvo, demokratizacija političkih stranaka su puka fraza. Stranke imaju čudnu hijerarhiju, gdje se oni dolje umiljavaju onima gore. Drugo, oni ne vode lokalnu politiku, oni nemaju nikakvu ideju na razini vodstva SDP-a i HDZ-a što treba Zagrebu, a kamoli što treba Garešnici, recimo. Treće, oni imaju klasičan problem na lokalnim izborima.

Tamo su dvije vrste kandidata, jedni po modelu drakule, isisavaju iz stranke sve što ima i sebi stvaraju ime da bi se kao no-name pojavili. Primjerice, sadašnji kandidat SDP-a u Rijeci, koji živi na ostacima Obersnela. Drugi model je ono što imamo zgodno napravljeno u velikom Vukotićevu filmu Surogat, a to je netko tko ispuše čitav krajolik. To su ljudi, kao Tomašević, koji je jači od svoje stranke. Pitanje je koliko će to dugo izdržati. Takav je bio i Mesić, koji je bio znatno jači od stranaka koje su ga podržavali. Takav kandidat daje stranci, a ne uzima od nje”, rekao je Puhovski.

SARNAVKA OPET ODGOVORILA MILANOVIĆU: ‘Predsjednik ne razumije problem. Neka malo prouči literaturu’

Marketinški trik s Vucom

Puhovski se dotaknuo i Siniše Vuce, kao mogućeg HSS-ova kandidata za gradonačelnika Splita. “Javljaju se vokalni solisti, koji bi svoj glas trebali dati stranci. Vuco je u poziciji da daje stranci, ali pitanje je koliko on daje stranci politički. Može imati nekakve postotke popularnosti, ali iskustva pokazuju da biranje popularnih ljudi na samim izborima ne pomaže. Tu se ipak radi o konkretnim pitanjima u lokalnoj zajednici, a onda i o međuljudskim odnosima. U tom pogledu mislim da je dobar marketinški trik s Vucom, ali teško da će im pomoći doći izvan jednoznamenkastih brojki”, rekao je Puhovski za N1.

MILANOVIĆ NE ODUSTAJE OD VRIJEĐANJA: ‘B.a.B.e. djeluju kao pravomoćnici Ume Thurman, ona je vrhunski plaćena i kada je bila uznemiravana’