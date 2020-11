ANALITIČAR SASUO PALJBU PO MILANOVIĆU: Komentirao i kaos u KB Dubrava: ‘Meni je to dobra ilustracija svega u hrvatskom zdravstvu’

‘Imate agregate koji se trebaju uključiti u slučaju nestanka struje i onda se pokaže da ti agregati to ne mogu. Oni su godinama zapostavljani, nisu obnavljani ni testirani i nitko nije na to obraćao pažnju’, ističe

Analitičar Krešimir Macan za N1 komentirao je odnos između predsjednika Zorana Milanovića i Vlade, ali i koronakrizu te aktualni sat u Saboru gdje su brojna pitanja zastupnika bila vezana za koronavirus.

“Korona je sada najaktualnija pa je bilo za očekivati ta pitanja jer Hrvatska bira svoj neki put. Mislim da je i u odgovoru bilo rečeno da je Hrvatska u onom prvom valu napravila neke stvari drugačije, mi smo se otvorili među prvima. Tako i sad očito, čuli smo premijera da nećemo imati policijski sat, a da u lockdown onakav nećemo jer ne možemo to gospodarski izdržati. Mi očito tražimo svoj put u izlasku iz koronakrize. Imam dojam da premijer vjeruje u one koji tvrde da je ovaj val pri kraju, da smo sljedećih dva-tri tjedna, ako su prognoze točne, na izlasku iz ovog vala. Ako bolnički sustav izdrži, mi smo dobro prošli kroz njega”, smatra Macan.

Osvrnuo se i na mjere drugih zemalja koje ponovno uvode zatvaranje ili policijski sat. “Korona je pokazala da svaka zemlja reagira specifično, zato ni danas nemamo jedinstveni odgovor kako odgovoriti na koronu. Mi smo jako blizu švedskom modelu, u nekim mjerama smo još stroži od njih”, kazao je i dodao da neke stvari nisu najbolje pripremljene, ali bi se mogle posložiti. “Kada su nam veliki izazovi onda se posložimo i u konačnici funkcioniramo. Ako možemo u bolnice primiti sve ljude koji trebaju bolnički smještaj, možemo na ovaj način proći kroz ovaj val korone i pri tome platiti najmanju moguću ekonomsku cijenu.”, kaže te dodaje da je povećani broj umrlih očekivan s obzirom na broj zaraženih.

‘KB Dubrava dobra ilustracija svega u hrvatskom zdravstvu’

Osvrnuo se i na KB Dubrava koja postaje covid bolnica, unatoč nizu problema koji su se pojavili tamo. Posljednji u nizu je nestanak struje.

“Meni je to dobra ilustracija svega što se događa u hrvatskom zdravstvu. Imate agregate koji se trebaju uključiti u slučaju nestanka struje i onda se pokaže da ti agregati to ne mogu. Oni su godinama zapostavljani, nisu obnavljani ni testirani i nitko nije na to obraćao pažnju. Takav nam je vjerojatno cijeli zdravstveni sustav. Sustav radi po nekom laganom ritmu kad nema korone, a sad je taj sustav vjerojatno napregnut to krajnjih granica i to predstavlja veliki izazovi”, istaknuo je Macan.

I bolnica Stubičke Toplice su se spominjale kao moguća druga covid bolnica, nakon čega je ravnatelj te bolnice DavorGredičak izjavio da oni za to nisu opremljeni. “Očito je neka panika zavladala u zdravstvenom sustavu, iako su trebali biti spremni jer su znali da dolazi drugi val i ovo se sve trebalo pripremati na vrijeme.”

‘Milanović? Besposlen pop oi jariće krsti’

Macan je komentirao i izjavu predsjednika ZoranaMilanovića koji se protivi uvođenju policijskog sata te je rekao da se ne želi opravdavati zašto izvodi “kera van”.

“Ova me izjava predsjednika podsjeća na jedan vic o srpskom političaru, nitko nije pokrenuo priču, a onda je on rekao da je protiv. Rekli su mu da nitko to nije spomenuo, a on je rekao da je protiv ako ga bude… Iz vlade imamo jasnu poruku da žele balansirati gospodarstvo i pandemiju, da nam drugi lockdown ne paše i pretpostavljam da uistinu pokušavaju naći svoj put kako bi našli pobjedničku kombinaciju. Europa je nema”, rekao je i ukazao na razlike u brojkama, prognozama i mjerama diljem Europe.

Osvrnuo se i na medijske nastupe predsjednika Milanovića.

“U narodu ima izjava da besposlen pop i jariće krsti”, kazao je i dodao da smatra da je Milanović besposlen. “Inače bi radio neke druge stvari i dao konstruktivnije doprinose.” O nemogućnosti dogovora oko zajedničkog polaganja vijenaca za Svi svete, Macan kaže da je to primjer najavljene “tvrde kohabitacije”. “Očigledno Plenković s njim više ne želi biti u istom prostoru jer nema potrebe.”

Radikalizacija i pomirenje

Macan je komentirao i proteklih sto dana Vlade, a osvrnuo se i na koaliciju HDZ-a i SDSS-a. “Rekao bih da je ova radikalizacija ujedno povezana s početkom mandata kad smo imali ruku pomirbe prilikom proslave Oluje. Imamo tu dinamiku, s jedne strane popuštanje prema srpskoj manjini i u regiji, Srbija je reagirala pozitivno na sve što se događalo u Hrvatskoj, a s druge strane se dogodila ta radikalizacija”, kazao je Macan i dodao:

“Pupovac mora balansirati među svojim biračkim tijelom kao što Plenković mora među svojim. Onaj dio u HDZ-u koji je bio za radikalizaciju, taj je dio sada otišao krajnje desno, oni su po raznim strankama. Pupovac vam je dobar u jakim izjavama, ali kasnije ne napravi ništa jer zna što mu je strateški važnije.”