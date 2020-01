ANALITIČAR RAZOTKRIVA AFERE IMOVINSKIH KARTICA, A ZA JEDNOG MINISTRA KAŽE: ‘Taj je nesposoban izreći dvije suvisle rečenice…’

Meni se čini da Plenković u ovom trenutku nema puno razloga za brigu, osim što je napravio potpuno očitu pogrešku što je – opet ponavljam – Krstičevića, čovjeka koji ne zna dvije rečenice sklopiti – postavio za čovjeka koji vodi njegovu kampanju i s druge strane, što će taj čovjek sada očito biti u teškoćama, smatra Puhovski

Politički analitičar Žarko Puhovski za N1 je komentirao kako se sve rasprave koje se vode oko afera povezanih s imovinskim karticama zapravo ne vode oko važnih pitanja – a to je pitanje što ministri doista rade.

‘Ministri odlaze, ali ne zbog svoga rada’

“Stvorila se vrsta moralne histerije koja je dovela do toga da se raspravlja o pitanju moralnog kredibiliteta, a ne raspravlja se o onome što je bitno, a to je što ministri rade. Dakle, ministri odlaze. Kujundžiću nitko ništa nije rekao u smislu količine i kvalitete obavljenog posla. On je napravio stvar koja je nekorektna, nedopustiva i mora otići. Ako se ne varam, 14 ministara je otišlo. Kod jednog se raspravljalo o kvaliteti rada. Kod svih drugih se raspravljalo o pitanjima koja su važna, ali su ipak drugorazredna. Ja mislim da to za zemlju dugoročno nije dobro, jer se ne raspravlja o kvaliteti političkog procesa”, kazao je Puhovski.

Puhovski je još jednom istaknuo kako trebamo biti svjesni političkih procesa u pozadini dok se opća rasprava vodi o kvadratima kuće ministra obrane u Žaboriću.

“Postavlja se pitanje – što se to ozbiljno politički događa u pozadini dok mi svi raspravljamo o tome koliko kvadrata u Žaboriću ima Krstičević? Što je ipak drugorazredno pitanje. Pogotovo što je Krstičević čovjek koji je ministar nesposoban izreći dvije suvisle rečenice jednu za drugom”, kazao je Puhovski.

DAN NAKON ŠTO SE DOZNALO DA JE U STARU UNIO MANJU VRIJEDNOST KUĆE: Krstičević dostavio pa povukao novu imovinsku karticu

‘Kovač i Stier? Djeluju mi kao neki desno-radikalni štreberi’

Puhovski je komentirao i situaciju u HDZ-u, tj. činjenicu da su Stier, Kovač i Penava najavili zajednički izlazak na izbore kao konkurencija trenutačnom predsjedniku HDZ-a. Puhovski smatra kako oni ne predstavljaju konkurenciju Andreju Plenkoviću.

“Oni imaju poziciju kojom žele reći ovo je nekakav uštogljeni, uškopljeni HDZ, a mi ćemo ga vratiti pravoj, bitnoj, potentnoj desnoj poziciji. Oni baš ne djeluju kao ljudi koji su desničarki miljenici, osim Penave. Kovač i Stier djeluju previše intelektualno za hrvatsku desnicu, a Penava je opet čovjek koji je lokalni političar”, rekao je Puhovski i dodao: “On ima taj tip govora koji radikalna desnica prihvaća, a Kovač i Stier djeluju kao ljudi koji su naprosto desno-radikalni štreberi.”

“Njih dvojica pokušavaju oponašati desničarske fraze, ali oni ne znaju temperamentom pokazati tu stvar i ja zaista ne vidim nekakvu bitnu razliku u poziciji, biografiji između Kovača i Plenkovića. Desnicu ne zanima što vi u Bruxellesu možete razgovarati na engleskom, francuskom i njemačkom, njih zanima što Plenković nije pokazivao što možete napraviti u Donjem Miholjcu i Drnišu, Cavtatu”, smatra Puhovski.

Puhovski je još dodao kako smatra da ni Stier, ni Kovač nemaju svoju bazu, a i Penavina je, kaže, sve slabija.

“Ni Stier ni Kovač nemaju svoju bazu, a Penavina baza je sve slabija i slabija jer sve više ljudi odlazi na istoku Slavonije. Meni se čini da Plenković u ovom trenutku nema puno razloga za brigu, osim što je napravio potpuno očitu pogrešku što je – opet ponavljam – Krstičevića, čovjeka koji ne zna dvije rečenice sklopiti – postavio za čovjeka koji vodi njegovu kampanju i s druge strane, što će taj čovjek sada očito biti u teškoćama”, smatra Puhovski, javlja N1.

SKORO JE POSTALA MINISTRICA, A SADA ‘LETI’ ČAK I IZ SABORA: Ovo je žena koja Milanu Kujundžiću mora prepustiti fotelju