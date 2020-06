ANALITIČAR RAZOTKRIO MILANOVIĆEVE POTEZE: ‘To je besmisleno…’; Otkrio i kako će se rasplesti izbori: ‘Sve drugo je nerealno’

Čini mi se da nam logika nalaže da shvatimo da Milanović najvjerojatnije ne bi glasao za SDP. Plenković je tu u pravu, jer on očito pomaže HDZ-u time što gura Plenkovića udesno, a Plenković je u situaciji da mu je očajnički potrebna podrška u borbi protiv desnog krila, rekao je Puhovski

Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da je predsjednik Milanović u pravu kad govori o tome da je motiv Dana državnosti 30. svibnja slavljenje pobjede HDZ-a i Franje Tuđmana, ali da je u krivu kad se radi o sadržaju.

“30. svibnja je Hrvatska prvi put birala vlast i to mijenjajući sustav i zato je to, po mome mišljenju, najvažniji datum u povijesti Hrvatske, jer se prvi put dogodilo da država ima svoju vlast. Drugi element je demilitarizacija, jer nakon što su proglasili Dan državnosti, eliminirali su branitelje, vojsku i ostalo. Nitko sad ne može reći da su branitelji stvorili ovu državu. To Milanović ne vidi, on se ubacio u stranačku polemiku”, rekao je Puhovski gostujući u Novom danu na N1 televiziji.

Istaknuo je i da je iz toga predsjednikova poteza besmisleno izvoditi posljedice poput opoziva predsjednika. “Za pogreške u protokolu se ne može opozvati predsjednika, to pokazuje kako su u Hrvatskoj stvari nejasne, fragilne”, rekao je Puhovski. Komentirajući poteze uoči službenog početka kampanje za predstojeće parlamentarne izbore, Puhovski je kazao da Milanović svojim potezima zapravo pomaže HDZ-u.

“Čini mi se da nam logika nalaže da shvatimo da Milanović najvjerojatnije ne bi glasao za SDP. Plenković je tu u pravu, jer on očito pomaže HDZ-u time što gura Plenkovića udesno, a Plenković je u situaciji da mu je očajnički potrebna podrška u borbi protiv desnog krila”, rekao je Puhovski.

‘Iz nekih svojih razloga Milanović pomaže Plenkoviću’

Dodao je da Milanović Plenkoviću pomaže utoliko što ga gura udesno, ali i istaknuo besmislenom tvrdnju da Milanović svojim izlaskom na izbore zapravo ističe potporu bilo kome. “To je besmisleno tako dugo dok postoje tajni izbori. To je sve folklor. Iz nekih svojih razloga Milanović pomaže Plenkoviću da se lakše izbori s desnim krilom, gdje mu Škoro i društvo otimaju komadić nekadašnjeg biračkog tijela”, rekao je Puhovski.

Rasplet izbora: Samo su dvije moguće opcije

Što se tiče rezultata parlamentarnih izbora, Puhovski je rekao da postoje dvije moguće opcije – koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta Miroslava Škore i velika koalicija HDZ-a i SDP-a.

“Sve druge se čine nerealnima, ali koja je realnija teško je reći. Možda ipak HDZ i Škoro, a to bi značilo da će se Milanović i dalje veseliti sukobima s Plenkovićem”, rekao je Puhovski za N1.