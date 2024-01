Markov trg i dalje ostaje zatvoren za građane. Epilog je to nakon odluke Ustavnog suda, koji se proglasio nenadležnim u odlučivanju o Vladinom trogodišnjem zatvaranju Markovog trga građanima. Odluka je to koja je došla na tužbu Gonga, a koji ju je u srijedu ocijenio kao podilaženje Vladi i odobravanje njihovog prekoračenja ovlasti i ugrožavanja prava i sloboda građana.

Iako je odluka suda u konačnici bila takva kakva jest, petero sudaca glasalo je protiv odluke većine te su iznijeli i svoja izdvojena mišljenja.

Trebaju li uopće Markovom trgu ograde, s obzirom da su iz Sabora najavili da se sele na drugu lokaciju radi obnove? Politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr kaže kako je njegovo mišljenje da je čitava greška prvotne Vladine odluke to što nije imala rok.

"Ona je imala smisla jedino pod pretpostavkom da je došlo do neke ugroze, kako se to kaže, koja traje neko vrijeme, i onda je treba ili ukinuti ili produžiti. Dakle unprijed odrediti koliko traje odluka. I onda pod javno danim obrazloženjem eventualno produživati tu odluku. To bi bio korektan način postupanja, a to Vlada nije učinila", smatra Puhovski.

"Ustavni sud je dokazivao da je Gong pogrešno adresirao, odnosno pogrešno formulirao svoj zahtjev, što je stvar za pravnu raspravu. Međutim, politički se meni čini da je trajna odluka ovog tipa neodrživa i da je to trebalo učiniti drugačije, odnosno na određeni termin – primjerice, od 1.3. do 1.6., pa ćete onda reći dogodilo se to i to i tražimo opet", pojašnjava.

Mikro izvanredno stanje

Kako to nije učinjeno, Puhovski kaže da to znači jednu vrstu "mikro produženog izvanrednog stanja". "Dakle, simbolički se produžuje atmosfera izvanrednog stanja i to se nije smjelo dopustiti. Po mojem uvjerenju, to se moglo sa boljom formulacijom obraćanja Ustavnom sudu bolje urediti i doći do boljeg ishoda i kod Ustavnog suda", rekao je Puhovski u razgovoru za Net.hr.

Unatoč odluci Ustavnog suda, petero sudaca ipak je bilo protiv te su iznijeli izdvojenja mišljenja o ovoj temi. "Njihovo mišljenje je išlo upravo u tom smislu da se ovdje više radi o proširenju ovlasti izvršne vlasti izvan onoga što Ustav dopušta, što je po mom sudu opće svjetska praksa", kaže Puhovski, dodajući da su u tom pogledu, oni po njegovom uvjerenju u pravu.

"Međutim, ono gdje oni nisu u pravu je to što oni tvrde, barem onih troje sudaca, oni tvrde da eksplicitno, tijela državne vlasti na raspolaganju imaju samo one ovlasti koje su im izričito povjerene odredbama ustava. To je pogrešno jer tijela državne vlasti imaju i one ovlasti koje im povjerava zakon. Drugo, u Ustavu se na desetke mjesta kaže i na druge načine, ili/i u drugim situacijama. Nema samo izričitih odredbi nego se uvijek dopušta i neke slične stvari da se mogu podmetnuti pod te odredbe Ustava. Ustav nije niti približno tako precizan kao što to oni tvrde po mom sudu. Iz toga slijede neke njihove konzekvence koje mi se čini da su dvojbene, ali politički gledano, meni se čini sasvim jasno da se ovdje radi,a tu su tih troje sudaca i gospođa Antičević Marinović u pravu, da je izvršna vlast sebi uzela neke ovlasti koje joj ne pripadaju. Samo je pitanje u kojoj mjeri je većina Ustavnog suda doista u pravu kada tvrdi da je to krivo adresirano u zahtjevu Gonga", kaže.

"Politički gledano, mislim da uopće nema spora o tome, da se radi o pitanju primjene ovlasti i to je ono što predsjednik suda Šeparović naglašava. Ali striktno odvajanje primjene od norme je nešto o čemu bi trebalo raspravljati", kaže.

Pravo prolaza i provoza

Ističe da je sada prava tema to da se ne može proći preko trga. "U pravu postoji klasičan obrazac pravo prolaza i provoza. Dakle, ako ja drugačije ne mogu, vi mi u svom dvorištu morate omogućiti da prođem kroz vaše dvorište, iako ono ostaje vaše. Ali budući da imam kuću u koju se ne može drugačije ući, vi mi to morate omogućiti", pojasnio je.

"Ja danas da dođem od gornje stanice uspinjače do Sabora ili Ustavnog suda, moram ići oko pola Gornjeg grada. I tu je sam Ustavni sud oštećen za to pravo provoza i prolaza, a što su negdje i ovo troje sudaca usputno i spomenuli jer su im tamo parkiralište napravili pa su čak pokazali da se toliko ne radi o zaštiti, jer je kod djela gdje je parkiralište i otvorena ograda", rekao nam je Puhovski, dodajući da je i u provedbi to dosta šlampavo napravljeno.

"Ukratko – to je pogrešna mjera. Po mom sudu tu mjeru svakako treba maknuti i zanima me kako će ona izgledati ako Sabor bude na Velesajmu ili u Vjesniku ili gdje ga već misle smjestiti. Kako će tamo ograđivati prostor? Ali, pravna pitanja ostaju otvorena. Ponavljam opet – treba biti jako oprezan u obraćanju Ustavnom sudu", kaže.

"Politički gledano, jasno je da je to jedna mjera koja je donesena u jednoj histeriziranoj atmosferi; koja nam se danas čini histeriziranom jer je prošla. I upravo zato mi se čini strašno važnim ta odredba, nužna odredba o ograničenom roku trajanja i stalnom obnavljanju ako postoji potreba, odnosno stalnom obvezom da se javnost uvjeri da i dalje postoji potreba za tom mjerom", zaključio je Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr.

