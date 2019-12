ANALITIČAR PROCJENJUJE TKO BI MOGAO POBIJEDITI U DRUGOM KRUGU: ‘Ljevica se mobilizirala i to će biti ključno…’

Naglasio je kako je Grabar-Kitarović prošla loše u urbanoj Hrvatskoj. Od 10 najvećih gradova, ona je osvojila samo jedan

Rezultate prvog kruga izbora za predsjednika republike u emisiji Studio 4 HTV-a prokomentirao je Sven Marcelić, sociolog i politički analitičar. Marcelić je rekao kako su rezultati izbora bili u skladu s anketama. Troje kandidata je bilo po glasovima vrlo blizu i ne može se govoriti o većim iznenađenjima.

“Iznenađenje je možda bilo distribucija glasova i pobjeda Milanovića od 3 posto što nije bilo u skladu s predviđanjima anketa”, kazao je.

“Ono što se može vidjeti je da postoji drugačija slika na političkom spektru od one prije pet godina. Interesantno je vidjeti što se dogodilo u odnosu na prvi krug prije pet godina kada je Kolinda Grabar-Kitarović u odnosu na danas, izgubila u Slavoniji gdje je Škoro pobijedio u svim županijama, ali i većim gradovima”, rekao je.

Naglasio je kako je Grabar-Kitarović prošla loše u urbanoj Hrvatskoj. Od 10 najvećih gradova, ona je osvojila samo jedan.

“Aktualna predsjednica je u prvom krugu prošla s najgorim rezultatom od svih dosadašnjih predsjednika, ali dobar rezultat desnice u prvom krugu bi joj mogao ići na ruku u drugom krugu”, istaknuo je. Marcelić je kazao kako ima nekoliko faktora koji su utjecali na glasanje za Grabar-Kitarović u velikim gradovima gdje birači i inače nisu naklonjeni desnici kao u ruralnim sredinama, zatim gradovi koji su u Slavoniji bili su za Škoru te nova desnica koja je našla bolju komunikaciju, s građanima u urbanim sredinama, od HDZ-a. Istaknuo je kako joj nije ni pomogla kampanja u zadnjim tjednima, zbog nekoliko loših javnih nastupa.

Naglasio je kako se ljevica mobilizirala i da će to biti ključno u drugom krugu glasanja.

Dario Juričan osvojio je gotovo 9 posto glasova sa svojim konceptom jake političke satire, što pokazuje da je određeni broj ljudi umoran od klijentelističke slike hrvatske politike i korupcije za koju imamo i empirijske podatke, kazao je Marcelić.

“Mislav Kolakušić je imao dobru političku platformu u onom trenutku dok je bio “mistična” osoba koja se krila iza društvenih mreža i njegov problem je došao kada je progovorio i kada su ga ljudi vidjeli. Ljudi su vidjeli da je njegova politička platforma dobrim dijelom utemeljena na osobi koja ima autoritaran nastup, a i sam sadržaj onoga što je nudio je bio autoritaran. Takva platforma nije imala osobitu prođu. Njegova energija je bila ispuhana već i nakon EU izbora, a sada je bila marginalizirana, rekao je i dodao kako su ga druge opcije protesta preuzele i taj dio glasova se disperzirao.”

‘Bit će slično 2014. godine’

Istaknuo je kako Kolakušiću ne predviđa sjajnu političku budućnost.

Što se tiče govora kandidata, Marcelić je rekao, kako je govor Kolinde Grabar-Kitarović bio dug i zamoran, da je čitala s papira i bila je neinspirirana. Zoran Milanović je po njemu bio kraći, jezgrovitiji i uvježbaniji, ali su ta dva govora bila ono što smo očekivali.

“Interesantno je bilo što će reći Škoro, koji je na neki način, osobito za Grabar-Kitarović, ključ ovih izbora, zato što će ona pretendirati na dobar dio njegovih birača. On je u svom govoru bio pomirljiv, ali je isto tako s projekcijom prema budućnosti i parlamentarnim izborima, zato što je ovo najbolji rezultat koji su suverenisti do sada ostvarili. Ono što će sada biti ključno je to, koliko će se ova opcija prikloniti Grabar-Kitarović. Slušajući Škoru, ne može se naslutiti koja će biti njegova strategija i preporuka”, naglasio je.

Marcelić je rekao kako u drugom krugu oboje kandidata imaju određene elemente koji im daju prednost. Prednost Grabar-Kitarović je ta što je desnica u prvom krugu dobila u zbroju nešto veći broj glasova i što je izlaznost njenih birača nešto veća. Milanović ima prednost što će uz njegov pozitivni trend doći do veće mobilizacije lijevih birača i povećat će se izlaznost u drugom krugu.

“U ovom trenutku mogu reći da ćemo imati izbore u drugom krugu vrlo slične onima 2014. godine, a to je krug koji je bio neizvjestan do zadnjeg trenutka”, naglasio je.

Rekao je kako bi kandidati u narednoj kampanji trebali početi govoriti o temama koje su ozbiljni problemi ovog društva te kako se nada da im kampanje neće biti svedene na teme o prošlosti.