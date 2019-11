ANALITIČAR POTPUNO OGOLIO PREDSJEDNIČKE KANDIDATE I NJIHOVU KAMPANJU: ‘Netko ih krivo savjetuje, ali jedan od njih bi to mogao iskoristiti’

Oni izmišljaju teme ili daju lažna obećanja jer nemaju ništa drugo. Kolinda je to sama doživjela jer je postala predsjednicom i zapravo ništa nije mogla napraviti, kaže politički analitičar Žarko Puhovski

Izjava Zorana Milanovića o tome kako nije navijao za Hajduk, koji je bio Titov omiljeni klub kao i da je “Hajduk imao petokraku na grbu, koji je igrao s petokrakom na prsima te si se mogao nabosti na nju” digla je dosta prašine na ljevici i izazvala gorčinu antifašističkih udruga. Politički analitičar, profesor Žarko Puhovski je u RTL Direktu usporedio ovu izjavu s onom Kolinde Grabar Kitarović o NK Rijeka.

“Smisao te utakmice je da netko nekoga nadmaši. Milanović je borac i on je konkurencijski orijentiran i jači je od Kolinde Grabar Kitarović, verbalno govoreći. No, te ga riječi mogu odvesti tko zna kamo i katkad ga odvedu. Ovom si je izjavom sigurno napravio više štete nego što je to učinila gospođa predsjednica. On si je pucao u noge, isto kao što si ona često puca u noge, ali stvar je u tome da imaju samo dvije noge. Zoran Milanović se ponovno počeo ponašati kao i na prošlim izborima, parlamentarnima, na kojima je izgubio. Pokušava se malo približiti centru i desnici, a gotovo sigurno tu ništa ne može dobiti kao ni Kolinda na ljevici”, kazao je Puhovski.

Netko krivo savjetuje Kolindu i Milanovića?

Smatra kako u Hrvatskoj još uvijek postoje birači kojima su zanimljive teme Jugoslavije ili Željezne zavjese, iako smatra da netko krivo savjetuje Kolindu i Milanovića koji su, zbog toga, zaratili s rodnim gradom, odnosno, vlastitim svjetonazorom. To sve bi mogao iskoristiti Miroslav Škoro koji je u cijeloj priči pomalo pasivan.

“Sad će stvari ići tako da se mora zaoštravati sukob Kolinde Grabar Kitarović i Škore jer se oni bore za isti bazen. Milanović je na miru, njemu smeta samo temperament. On bi bio u najboljoj situaciji da ništa ne govori. On ima svoje glasače, nema jaču konkurenciju”, rekao je Puhovski.

Izmišljanje priča i lažna obećanja

Milanović se za Pantovčak bori s devizom “HDZ, lopovi!”, a najveću mu podršku daje antikorupcijska koalicija SDP-a. Puhovski smatra kako to geslo nikako nije dovoljno u današnjim političkim uvjetima u zemlji, jer su u političkoj kampanji svi na rentgenu.

“To vas ubacuje u strašno opasnu situaciju kad se moralizira u političkoj kampanji. Onda smo svi na rentgenu. Uvijek ponavljam njemačku poslovicu koja glasi: ‘Tko sjedi u staklenoj kući, neka ne baca kamenje’. I odjednom, predsjednik SDP-a nekako dobije 263.000 kuna i to nije korupcija jer su korumpirani ovi drugi protiv kojih smo mi, pa mi nismo korumpirani. Gospođa Mrak Taritaš ima ne znam koliko stanova u Zagrebu… HDZ je sigurno u tom pogledu gori, o tome nema spora, no kad dođete na razinu kvantitativnih razlika, onda to nije dovoljno za kampanju”, smatra Puhovski.

Obrat se dogodio i u odnosu Škore i predsjednice, koja se složila s njime na pitanju predsjedničkih ovlasti. No, Puhovski smatra kako je ona time prešla u ofenzivu te dodaje kako je u toj priči i Mislav Kolakušić. Smatra kako je predsjednica shvatila da je kampanja besmislena, jer svaki kandidat mora lažno obećavati jer nema nikakve ovlasti.

“Oni izmišljaju teme ili daju lažna obećanja jer nemaju ništa drugo. Kolinda je to sama doživjela jer je postala predsjednicom i zapravo ništa nije mogla napraviti”, dodaje.

Teža kontrola predsjednika

Smatra da će se uloga predsjednika promijeniti, pa će on dobiti veće ovlasti ili više neće biti neposredno biran. Skloniji je drugoj mogućnosti, jer će povećanjem ovlasti predsjednika biti teže kontrolirati.

“Tu je gospodin Milanović potpuno u pravu. Ideja da bi predsjednik ili predsjednica imao utjecaj na izbor ustavnih sudaca i sutkinja, koji njega jedini mogu smijeniti, odnosno pokrenuti postupak, jest nedopustivo. No nad predsjednikom ima puno manje kontrole nego nad Saborom, gdje imate oporbu, razne igre i slično. Veće ovlasti predsjedniku su riskantne. Osim toga, to smo već imali. Franjo Tuđman vjerojatno nije izmislio korupciju u Hrvatskoj, iako bi on volio da je sve izmislio, ali je izmislio jedan novi tip autoritarizma. Mi smo imali stari autoritarizam u komunizmu, a Tuđman ga je preko ovog polupredsjedničkog sustava na jedan tranzicijski način nametnuo Hrvatskoj i to nije bilo dobro”, kaže Puhovski.

Komentirao je i Mostovu ideju o izmjenama izbornog zakona. Kazao je da je vrijeme da se zakon promijeni, ali ne onako kako Most predlaže. Umjesto toga, Puhovski predlaže miješani sustav s dva prava glasa; jedan za saborskog zastupnika, a drugi za stranku.

“Jedan bi bio većinski, a drugi proporcionalni. To postoji u nekoliko sredina i dobro funkcionira. Mislim da bi to bilo za nas dobro jer ljudi imaju veliku potrebu da ih netko predstavlja. Jer ni vi ni ja ne znamo tko je naš predstavnik u parlamentu”, zaključuje Puhovski.

