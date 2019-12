ANALITIČAR POJASNIO STVARI: ‘Sad se radi o simbolima, a kad se radi o tome, onda kompromisa nema. Plenkoviću se ovdje radi o glavi…’

Jedina šansa je da Plenković kao najmoćniji kaže da pristaje na to jer su ga prisilili i pokaže se jačim. U smislu ‘ja sam vam dao da vi pobijedite’ jer mu je nešto drugo važno, objasnio je politički analitičar Žarko Puhovski

“U ovom trenutku više nema pobjede jer je previše štete dosad napravljeno, 15 dana nastave treba nekako nadoknaditi. Ljudi su se jako radikalizirali u zbornicama jer su doista ogorčeni i to više nije jednostavno zaustaviti”, komentirao je politički analitičar Žarko Puhovski za RTL trenutačnu situaciju o štrajku.

Istaknuo je kako je sve ono o čemu je govorio premijerov savjetnik za znanost Radovan Fuchs istina, kako je jedini način da se ovo zaustavi da premijer pristane na zahtjeve.

‘Kad se radi o simbolima, onda kompromisa nema’

“Sad se radi o simbolima, a kad se radi o tome, onda kompromisa nema. Ne možete dobiti 0,25 posto dostojanstva ako to ljudi tako doživljavaju, a to doživljavaju vezano uz koeficijente. Jedina šansa je da Plenković kao najmoćniji kaže da pristaje na to jer su ga prisilili i pokaže se jačim. U smislu ‘ja sam vam dao da vi pobijedite’ jer mu je nešto drugo važno”, objasnio je politički analitičar.

“Plenković se pokazao odličan za male odluke. Kad su velike odluke u pitanju, stalno oklijeva”, dodao je.

Da Vlada u ponedjeljak zatraži zabranu štrajka, najranije u petak je može dobiti. I ako u petak naloži da se ide na posao, to bi značilo da su učitelji u školama u ponedjeljak. Ne mogu zaustaviti taj štrajk za ponedjeljak jer se to sve treba organizirati”, pojasnio je.

Objasnio je kako je došlo do toga da “obrazovati se znači dobiti obraz i moralne vrijednosti”. A to mogu posredovati samo oni koji imaju moralno prihvaćenu poziciju.

“To je problem s kojim se svi susreću i to se ne može riješiti i da im date 20 posto više novca nego što traže. Nisu to ljudi koji kopaju po kontejnerima, njima se tu sad radi o dostojanstvu, to Vlada nije na vrijeme shvatila.

Sada se Plenkoviću radi o glavi

Kaže i kako se trenutačno radi o Plenkovićevom političkom biti ili ne biti, ali ne misli da je štrajk do sada previše štetio kandidatkinji HDZ-a.

“Sad mu se radi o glavi. Ako Kolinda Grabar-Kitarović izgubi izbore, znači da je Plenković izgubio šansu da bude uvjerljivo predsjednik HDZ-a, a to utječe onda i na parlamentarne izbore”, pojasnio je Puhovski. Iako, kako ističe, sama funkcija predsjednika i nije toliko važna.

“Predsjednički izbori su takvi da se bira uz veliku pompu osoba koja ne znači puno. Obećanja u kampanji su lažna ili protuustavna, oni nemaju što puno reći. To se prenosi na Plenkovićevu poziciju, pitanje je koliko ljudi iz HDZ-a sabotira Plenkovića preko podrške štrajku”, kazao je analitičar.

‘Kolakušić ima zloćudan, opasan program’

Od kampanja bih jedino izdvojio onu Mislava Kolakušića, i to ne po dobrom. Po njemu, on ukazuje na jako problematičan trend u društvu.

“Negativno odskače Kolakušić. On ima najjasniji program, po mom sudu zloćudan, opasan program. Sva sreća da se pokazalo da on doista ne kontrolira realnost. Ideja da bi 100.000 ljudi otpustio, smijenio suce, to je potpuno nerealno. Strašno je opasno što to izaziva strašnu podršku ljudi i ona raste. Bojim se da bi radikaliziranje vezano uz štrajk moglo dovesti do toga da se ljudi ogorčeni vlašću okrenu Škori ili Kolakušiću zato što u tome vide neki izlaz. Kolakušić u ovom trenutku nema velike šanse”.

U drugom krugu ne bi trebalo biti velikih iznenađenja, jedino je moguće da se toliko zaoštri sukob između Grabar-Kitarović i Škore da dio onih koji podržavaju poraženog odluče ne izaći na izbore.

“I samo ako više 10 posto desnog bazena ne izađe u drugom krugu, Zoran Milanović ima šanse”, zaključio je Puhovski.